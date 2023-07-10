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Разведка получила задание установить места производства и хранения использованных Киевом для удара по России зенитных ракет С-200

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Разведка получила задание установить места производства и хранения использованных Киевом для удара по России зенитных ракет С-200

9 июля противник попытался нанести удар по территории России четырьмя ракетами, все они были перехвачены противовоздушной обороной. Как установили российские военные, удары наносились переделанными зенитными ракетами от комплексов С-200, имеющихся в распоряжении Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны.


Командующий объединенной группировкой Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС Виктора Афзалова о ситуации с четырьмя ракетами, атаковавшими объекты в Крыму, Ростовской и Калужской областях. Изначально предполагалось, что Киев ударил британскими крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, но в последствии было установлено, что это переделанные для ударов по земле зенитные ракеты С-200.

Как пояснил Афзалов, целями запущенных Киевом ракет был Крымский мост, а также военный аэродром в Ростовской области. Согласно сообщению, две из четырех ракет сбила российская ПВО, еще две были отклонены средствами РЭБ.

Сейчас наша разведка устанавливает места производства и хранения зенитных ракет С-200, а также площадки для их запуска, в ближайшее время по ним будет нанесен ракетный удар. Одновременно отдан приказ усилить противовоздушную оборону значимых объектов, учитывая появление таких ракет на вооружении ВСУ.

Накануне сообщалось, что российская ПВО перехватила две украинские ракеты над Брянской областью, в 70 км от Смоленской АЭС. Как заявил по этому поводу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, если подтвердится информация об использовании ВСУ для удара по АЭС британских ракет, то Россия может ударить в ответ по АЭС на Украине и в странах Восточной Европы.

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23 комментария
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:46
    +12
    А это точно надо было публиковать в СМИ? Для чего? Чтобы враг побыстрее убрался с мест, по которым будут нанесены удары? Серьёзный подход к делу...
    1. Paul Zewike
      Paul Zewike Сегодня, 09:51
      0
      Тот же вопрос возник. Прям, как наши закадычные братья.
    2. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: Аль Манах
      Чтобы враг побыстрее убрался с мест

      Внимательно прочитайте, в статье использованных, т.е. те которые уже улетели. Вот если бы используемых, тогда это про те, которые собираются использовать
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 09:56
        0
        Цитата: Serg Koma
        Внимательно прочитайте, в статье использованных, т.е. те которые уже улетели.

        если улетели как Вы пишите, то как он оказался там, где не должен быть ? request
        1. Serg Koma
          Serg Koma Сегодня, 10:05
          +1
          Цитата: Azerbaijan2023
          как Вы пишите

          Пишу не я, а "писатели"
          Разведка получила задание установить места производства и хранения использованных Киевом для удара по России зенитных ракет С-200
          Ракета использована, где она после использования? Зачем искать те места где их уже нет 100%? Искать надо места производства и хранения используемых Киевом для ударов по России.
          1. Капитан Пушкин
            Капитан Пушкин Сегодня, 10:35
            0
            Цитата: Serg Koma
            Искать надо места производства и хранения

            С-200 уже давно никто не производит.
    3. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 10:08
      -1
      Сейчас должно начаться движение по перемещению ракет, что даст возможность выявить места их хранения.
  2. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 09:51
    +1
    Сейчас наша разведка устанавливает места производства и хранения зенитных ракет С-200, а также площадки для их запуска, в ближайшее время по ним будет нанесен ракетный удар.
    Великолепно! "Пытаемся" бить по хвостам. А они будут ждать наверно...
    Думаю почти всем сейчас стало наконец ясно, что с этими во власти мы увидим только очередной и "железобетонный" договорняк.
    Сколько всего было, что раньше не могло присниться в кошмаре, а мы видим все наяву. И еще столько увидим, что окончательно у т.н. ура-патриотов развеются все их призрачные надежды.
    Разве еще не очевидно, что после ВСЕГО, что натворили "башни Кремля" остается только констатировать очевидный факт: нас предали и продали, и уже давно.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 09:59
      0
      Цитата: Кетцалькоатль
      Великолепно! "Пытаемся" бить по хвостам. А они будут ждать наверно..

      Я не думаю что в Министерстве Обороны в отеделе СМИ сидят глупцы. Видать новость или фейк или же там то что не представляет интереса для мин.обороны. Иначе возникает вопрос, как с такими можно победить в этой спец операции.?
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 10:41
        +2
        Цитата: Azerbaijan2023
        Я не думаю что в Министерстве Обороны в отделе СМИ сидят глупцы.

        Если бы там держали людей мало-мальски понимающих в том о чем они пишут, то не заявляли бы, что:
        "Изначально предполагалось, что Киев ударил британскими крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, но в последствии было установлено, что это переделанные для ударов по земле зенитные ракеты С-200."
        Как можно спутать дозвуковую и в три раза более быструю сверхзвуковую?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:51
    +2
    Это надо было точно публиковать.С- 200 сарай большой и ещё больший сарай нужен для её транспортировки.Это не просто так.Вот так выглядит стартовая позиция с спутника.
    1. Слесарь
      Слесарь Сегодня, 10:05
      +3
      Это позиция С-75 ,у С- 200 стационарная позиция с рельсами .
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:12
        0
        Такая наверно ,но это уже с земли ,на Украине таких бункеров должно быть полно.
      2. Appraiser
        Appraiser Сегодня, 10:13
        0
        Это не важно с рельсами или без них, важно другое где наши средства разведки....? Разведка это прежде всего, сбор сведений о противнике или конкуренте для обеспечения своей безопасности и получения преимуществ в области вооружённых сил, военных действий, политики или экономики. soldier
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 10:08
      +1
      Кстати и зачем их переделывать, они и так могли работать по земле
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:02
    +11
    Как заявил по этому поводу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев...

    От таких заявлений, на западе, уже и смеяться перестали. Господа, руководители всех мастей, вы выглядите глупо.
  5. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:04
    0
    Есть большие сомнения что переделанная С-200 может покрыть расстояние до АЭС в Смоленской области.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:17
      +1
      Вполне.Дальность полета ракеты-300 км.Если запускать из пограничных районов-вполне.Пусковую они наверняка доработали
  6. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 10:07
    +4
    МО конечно в своем репертуаре, про таких в СА говорили - " чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона", судя по всему этих дубов уже переизбыток, столько тупости и бестолковщины как при Путине наверное никогда не было
  7. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:10
    0
    А заблаговременно трындеть о своих намерениях через СМИ Министерству обороны видимо необходимо для того, что бы противник вовремя растащил ракеты со складов хранения по сусекам и загашникам? Интересно работаем, комар носа не подточит, всё покрыто флёром таинственности! belay
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 10:39
      0
      Дык может в этом и смысл: начнут суетиться, перепрятывать, тем и выдадут месторасположение. Умышленный, в общем, вброс. laughing
  8. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 10:19
    0
    Откуда у них эти ракеты? Явно не свои, привезли, поставили.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: Вадим С
      Откуда у них эти ракеты?

      Остались от СССР. Они при Кучме такой ракетой по разгильдяйству завалили наш пассажирский самолет, летевший из Израиля.
      К слову, компенсацию авиакомпании за самолет Украина так и не выплатила.