Разведка получила задание установить места производства и хранения использованных Киевом для удара по России зенитных ракет С-200

9 июля противник попытался нанести удар по территории России четырьмя ракетами, все они были перехвачены противовоздушной обороной. Как установили российские военные, удары наносились переделанными зенитными ракетами от комплексов С-200, имеющихся в распоряжении Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны.Командующий объединенной группировкой Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС Виктора Афзалова о ситуации с четырьмя ракетами, атаковавшими объекты в Крыму, Ростовской и Калужской областях. Изначально предполагалось, что Киев ударил британскими крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, но в последствии было установлено, что это переделанные для ударов по земле зенитные ракеты С-200.Как пояснил Афзалов, целями запущенных Киевом ракет был Крымский мост, а также военный аэродром в Ростовской области. Согласно сообщению, две из четырех ракет сбила российская ПВО, еще две были отклонены средствами РЭБ.Сейчас наша разведка устанавливает места производства и хранения зенитных ракет С-200, а также площадки для их запуска, в ближайшее время по ним будет нанесен ракетный удар. Одновременно отдан приказ усилить противовоздушную оборону значимых объектов, учитывая появление таких ракет на вооружении ВСУ.Накануне сообщалось, что российская ПВО перехватила две украинские ракеты над Брянской областью, в 70 км от Смоленской АЭС. Как заявил по этому поводу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, если подтвердится информация об использовании ВСУ для удара по АЭС британских ракет, то Россия может ударить в ответ по АЭС на Украине и в странах Восточной Европы.