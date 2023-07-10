Расчёты ПВО в Литве приведены в состояние полной готовности перед началом саммита НАТО

В Литве принимаются беспрецедентные меры безопасности в связи с открывающимся завтра (11 июля) саммитом НАТО. По последним данным, въезд в литовскую столицу ограничивается уже с сегодняшнего дня. На улицы Вильнюса выводятся наряды полиции, которые прибывают в том числе из других районов Литвы.Однако не полицейскими нарядами едиными…Сообщается о том, что для охраны места проведения саммита будут задействованы военные, причём не только литовские. На данный момент в Литве находятся военнослужащие из Германии, США и некоторых других стран НАТО. В связи с этим можно предположить, что для охраны территории проведения саммита альянса задействуют именно их.Также появились данные о переводе в полную готовность расчётов систем ПВО в Литве и в соседних странах НАТО, в первую очередь в Польше.Особое внимание, как пишут в литовской блогосфере, уделяется «охране границы с Белоруссией». При этом в Литве недвусмысленно дают понять, что опасаются «возможных атак со стороны ЧВК «Вагнер». Хотя подтверждения того, что «вагнера» находятся в Белоруссии нет, на «опасения» литовских властей и военных этот факт никак не влияет.Напомним, что саммит пройдёт 11-12 июля. Зеленский именно на саммит пока не приглашён, но приглашён на открытие формата Совета Украина-НАТО. В Киеве при этом утверждают, что окончательного решения о том, ехать ли ему в Литву или нет, украинский президент пока не принял.