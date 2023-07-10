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Расчёты ПВО в Литве приведены в состояние полной готовности перед началом саммита НАТО

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Расчёты ПВО в Литве приведены в состояние полной готовности перед началом саммита НАТО

В Литве принимаются беспрецедентные меры безопасности в связи с открывающимся завтра (11 июля) саммитом НАТО. По последним данным, въезд в литовскую столицу ограничивается уже с сегодняшнего дня. На улицы Вильнюса выводятся наряды полиции, которые прибывают в том числе из других районов Литвы.


Однако не полицейскими нарядами едиными…

Сообщается о том, что для охраны места проведения саммита будут задействованы военные, причём не только литовские. На данный момент в Литве находятся военнослужащие из Германии, США и некоторых других стран НАТО. В связи с этим можно предположить, что для охраны территории проведения саммита альянса задействуют именно их.

Также появились данные о переводе в полную готовность расчётов систем ПВО в Литве и в соседних странах НАТО, в первую очередь в Польше.

Особое внимание, как пишут в литовской блогосфере, уделяется «охране границы с Белоруссией». При этом в Литве недвусмысленно дают понять, что опасаются «возможных атак со стороны ЧВК «Вагнер». Хотя подтверждения того, что «вагнера» находятся в Белоруссии нет, на «опасения» литовских властей и военных этот факт никак не влияет.

Напомним, что саммит пройдёт 11-12 июля. Зеленский именно на саммит пока не приглашён, но приглашён на открытие формата Совета Украина-НАТО. В Киеве при этом утверждают, что окончательного решения о том, ехать ли ему в Литву или нет, украинский президент пока не принял.
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18 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:00
    0
    Тоже мне, армия "Китая" winked
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:01
    0
    Оно им поможет, если ВСУ будут атаковать наши АЭС?
    Тут в самый раз нашим атаковать Вильнюс со всех ихним шабашом.
    1. Magellan
      Magellan Сегодня, 10:06
      0
      Так то да, но есть нюанс...
      Да-да, короткий коммент
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 10:29
      0
      Ну а вот ежели ракета с другой стороны прилетит?
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:03
    +2
    А перцу с хвойным фикусом на голове (на фото) мордень то уже что ли зеленкой намазали? laughing
    Заранее что ли готовятся?

    зы И мордашка у него чего то грустная-грустная.....
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:10
      0
      А по-моему, просто тупая...
      Ттттть
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:12
        0
        Неее, это "легкая европейская грусть", что Вы прям их сразу так -то laughing
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:11
      0
      Цитата: Nexcom
      зы И мордашка у него чего то грустная-грустная...

      Как всегда с утра, не успел кокса нюхнуть.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:08
    +1
    А как НАТО будет реагировать на взлёт МИГ 31 К с аэродрома Мачулищи ,украинцы реагировали истерично!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:13
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А как НАТО будет реагировать на взлёт МИГ 31 К с аэродрома Мачулищи ,украинцы реагировали истерично!

      Надо почаще поднимать, может и обсикаются всей толпой. Ох провоняет же Вильнюс !
  5. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 10:10
    +1
    Блин, пионерлагерь вспоминается из советского прошлого, "в одной черной-черной комнате", сами себя запугивают, потом сами боятся! Это уже клиника. Всю Европу давно пора в дурку сдать!
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:11
    0
    будут задействованы военные, причём не только литовские. На данный момент в Литве находятся военнослужащие из Германии, США и некоторых других стран НАТО.

    Всех в ружье!!!!
    . При этом в Литве недвусмысленно дают понять, что опасаются «возможных атак со стороны ЧВК «Вагнер»

    Не зря батька пригрел... пусть стремаются... bully
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:16
    0
    Цитата: Nexcom
    А перцу с хвойным фикусом на голове (на фото) мордень то уже что ли зеленкой намазали? laughing
    Заранее что ли готовятся?

    зы И мордашка у него чего то грустная-грустная.....

    Рыцарь печального образа - Еловая голова.
  8. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 10:17
    +1
    ПВО Литвы....-это уже достаточно мощное заявление ! Самое удивительное,что вся боевая мощь этого карлика с Балтики не более, чем строчка про статью 5 НАТО.
    Неужели сами литовцы не понимают ,что в реальной войне с Россией они даже не Дания ,которая воевала с Германией три часа,а у Вильнюса есть все шансы побить этот позорный "рекорд " ?!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:22
      0
      Неужели три часа 20 минут продержатся ?? belay
  9. bandabas
    bandabas Сегодня, 10:28
    0
    В Голлливуде лихорадочно пишут сценарий "Падение Вильнюса". А ведь что нибудь подобное снимут. Киношники- они люди творческие по части "блокбастеров". Спасет мир в итоге недооцененый Зе. Занавес.
  10. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 10:32
    0
    Дык, где-то видел и картонные самолёты,однако
  11. wanna
    wanna Сегодня, 10:37
    0
    Вышедший из-под контроля "Вагнер" теоретически не входил в состав правительственных войск, и Беларусь не участвовала в войне. Как и в Корейской войне, "Народно-освободительная армия Китая", представляющая китайское правительство, не объявила войну Соединенным Штатам, но армия под названием "Китайские народные добровольцы" сражалась против сил ООН.