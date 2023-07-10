СМИ США: опираясь на опыт ВСУ, американская «оборонка» будет развивать дальнобойную артиллерию

Украинский конфликт подтвердил правильность стратегии модернизации армии Соединенных Штатов, подразумевающую в первую очередь развитие систем ведения огня на дальние расстояния. Опираясь на опыт ВСУ, американская «оборонка» будет еще активнее развивать свою дальнобойную артиллерию.Об этом пишет в своей статье, опубликованной порталом 19FortyFive, вице-президент аналитического центра Lexington Institute доктор Дэн Гур.Эксперт считает, что американская военная промышленность пока не обеспечивает армии США достаточных возможностей для ведения точного огня на расстояние до 100 километров. Поэтому ОПК Соединенных Штатов сосредоточен на программе модернизации ствольной артиллерии повышенной дальности ERCA. Ожидается, что дальность стрельбы таких систем буде в два раза больше, чем у стоящей сейчас на вооружении самоходной гаубицы М109 Paladin. Они поступят в бронетанковые бригады и другие формирования.СМИ США также отмечает, что буксируемые гаубицы калибра 155 мм, являющиеся основным средством ведения огня на большие расстояния для пехотных бригад и других подразделений. Автор считает, что проблему можно решить, вложив средства в более живучие и смертоносные самоходные артиллерийские установки на колесном ходу.Гур делает вывод, что на данный момент армия США испытывает серьезный дефицит в средствах ведения огня на дальние расстояния, особенно если учесть растущую вероятность прямого столкновения американских военных с Вооруженными силами РФ.