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СМИ США: опираясь на опыт ВСУ, американская «оборонка» будет развивать дальнобойную артиллерию

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СМИ США: опираясь на опыт ВСУ, американская «оборонка» будет развивать дальнобойную артиллерию

Украинский конфликт подтвердил правильность стратегии модернизации армии Соединенных Штатов, подразумевающую в первую очередь развитие систем ведения огня на дальние расстояния. Опираясь на опыт ВСУ, американская «оборонка» будет еще активнее развивать свою дальнобойную артиллерию.


Об этом пишет в своей статье, опубликованной порталом 19FortyFive, вице-президент аналитического центра Lexington Institute доктор Дэн Гур.

Эксперт считает, что американская военная промышленность пока не обеспечивает армии США достаточных возможностей для ведения точного огня на расстояние до 100 километров. Поэтому ОПК Соединенных Штатов сосредоточен на программе модернизации ствольной артиллерии повышенной дальности ERCA. Ожидается, что дальность стрельбы таких систем буде в два раза больше, чем у стоящей сейчас на вооружении самоходной гаубицы М109 Paladin. Они поступят в бронетанковые бригады и другие формирования.

СМИ США также отмечает, что буксируемые гаубицы калибра 155 мм, являющиеся основным средством ведения огня на большие расстояния для пехотных бригад и других подразделений. Автор считает, что проблему можно решить, вложив средства в более живучие и смертоносные самоходные артиллерийские установки на колесном ходу.

Гур делает вывод, что на данный момент армия США испытывает серьезный дефицит в средствах ведения огня на дальние расстояния, особенно если учесть растущую вероятность прямого столкновения американских военных с Вооруженными силами РФ.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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4 комментария
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 10:28
    +1
    Ну, могут приступать основываясь на историческом опыте. Правда второго Вернера фор Брауна "но по пушкам" не сохранилось, так что придётся инженерные кадры заново воссоздавать.

    https://topwar.ru/3761-dora-i-gustav-orudiya-velikany.html
  2. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 10:43
    0
    Ещё раз об армии папуасов

    Мумба-юмба живут на больших островах в тропиках. Воинов в армию собирают обычно со всех островов. Основной задачей армии папуасов является предупреждение разбегания воинов. Для этого их поселяют в оставшиеся от колонизаторов бараки, обносят территорию колючей проволокой, и ставят по углам вышки из четырех стволов кокосовых пальм. Все Мумба-юмба умеют считать до десяти. Поэтому каждое утро и вечер все Мумба-юмба собираются на ритуальной площадке, десятники пересчитывают десятки, а сотники десятников.

    При отступлении папуасы первым делом теряют всю технику. Причина этого в том, что климат на островах Мумба-юмба жаркий и влажный, аккумуляторы быстро выходят из строя. А своих аккумуляторов Мумба-юмба не делают. У них обычно есть солдат в ранге младшего помощника шамана, который носит в деревянном заплечном ящике единственный рабочий аккумулятор, от которого заводятся все машины. Поэтому наступление всегда начинается с опозданием, а при отступлении всю технику приходится бросать, так как она не едет.

    Связь Мумба-юмба осуществляют ритуалом воинских песен. Сначала старший командир поет воинскую песнь своим помощникам, а потом его помощники поют свои воинские песни каждому воину. Для этого все воины должны собраться на специальной квадратной площадке, исполнить ритуальный танец внимания, выслушать песню командира, а потом исполнить танец понимания. Если воины находятся в дальнем дозоре, то они не слышат песен начальника, не могут исполнить ритуальный танец, и их боеспособность снижается.

    Военные начальники Мумба-юмба оценивают боеспособность своих подчинённых по их умению слаженно проводить ритуальный танец с воинскими песнями.

    Обстановку на поле боя военачальники Мумба-юмба отображают на банановых листьях. Специальным гвоздиком на лист наносят крестики и нолики, отражающие построение отрядов противника и своих собственных. Чтобы лучше разглядеть противника, воины Мумба-юмба залезают на пальмы, и песней сообщают информацию командиру.
    Считается, что именно Мумба-юмба подарили цивилизации игру в крестики-нолики и морской бой.

    Главные военачальники папуасов находятся далеко, и не слышат песен своих подчинённых. Поэтому стараются никаких решений не принимать.

    Все проблемы в столкновениях с другими папуасами Мумба-юмба решают увеличением количества войск.

    Попытки создать дальнобойную катапульту для метания кокосов, изобрести радио вместо бутылочной почты, поднять воздушный шар для обнаружения позиций врага обычно осмеиваются.
  3. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:53
    +1
    Гурулёв у Соловьёва вчера говорил, что проблема у нас с дальней артой. Нужна срочно арта, которая бы работала хотя бы на 40 км...(Коалиция..., где она?), а вот у укрофашистов такая арта есть и создаёт большие проблемы нашим войскам.
    1. Flashpoint
      Flashpoint Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: megadeth
      Гурулёв у Соловьёва вчера говорил, что проблема у нас с дальней артой. Нужна срочно арта, которая бы работала хотя бы на 40 км...(Коалиция..., где она?), а вот у укрофашистов такая арта есть и создаёт большие проблемы нашим войскам.

      Присоединяюсь с вопросом про коалицию 2С35, её производят или нет? Было произведено 12 машин, были испытания, статус секретности. Подтвердили под 80км дальность реактивными и 40 км обычными боеприпасами. Каковы планы по ней?