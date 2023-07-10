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Франция нарастит поставки военной помощи Украине в «долгосрочной перспективе»

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Франция нарастит поставки военной помощи Украине в «долгосрочной перспективе»

Франция увеличит военную помощь Украине, киевский режим нуждается в комплексах ПВО и артиллерии. В Париже приняли решение исправить ситуацию поставками необходимых вооружений. Об этом заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.


Франция анонсировала отправку Украине военной техники с учетом потребностей украинской армии. Как заявили в Париже, республика обязана помочь Украине "защититься от агрессии". Как подчеркивается, французское правительство готово поддерживать Зеленского столько, сколько нужно.

Будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Никто не должен сомневаться в нашей решимости придерживаться этого обязательства

- заявила Колонна.

Говоря о подготовке новых поставок военной техники, французский министр уточнила, что речь идет об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе, а не прямо сейчас. Т.е. Париж продолжит поддерживать Киев, но оружие поставит позже. Зато французы присоединятся к программе подготовки украинских пилотов, что тоже не мало.

(...) речь идет об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе и предоставлении ей достаточно мощных возможностей, чтобы отвлечь Россию от любых новых попыток агрессии в будущем. Именно с этой целью президент Республики предложил Украине, чтобы Франция вместе с несколькими европейскими партнерами осуществляла подготовку пилотов истребителей

- добавила представитель французского правительства.
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2 комментария
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  1. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:29
    0
    Лучше сейчас промолчу, чтобы на поминках франции сказать о ней что-нибудь хорошее, чем сейчас буду писать всякие гадости при её жизни.
  2. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:34
    0
    Через какое то время, в СМИ появится некролог - "В ходе поддержки украины Западом, от неё не осталось камня на камне". С такими "поддерживательщиками" никаких цунами и землетрясений не надо. Куда бы они со своей "поддержкой" не влезли, везде бардак и кровища.