Франция нарастит поставки военной помощи Украине в «долгосрочной перспективе»

Будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Никто не должен сомневаться в нашей решимости придерживаться этого обязательства

(...) речь идет об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе и предоставлении ей достаточно мощных возможностей, чтобы отвлечь Россию от любых новых попыток агрессии в будущем. Именно с этой целью президент Республики предложил Украине, чтобы Франция вместе с несколькими европейскими партнерами осуществляла подготовку пилотов истребителей