Франция нарастит поставки военной помощи Украине в «долгосрочной перспективе»

Франция увеличит военную помощь Украине, киевский режим нуждается в комплексах ПВО и артиллерии. В Париже приняли решение исправить ситуацию поставками необходимых вооружений. Об этом заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Франция анонсировала отправку Украине военной техники с учетом потребностей украинской армии. Как заявили в Париже, республика обязана помочь Украине "защититься от агрессии". Как подчеркивается, французское правительство готово поддерживать Зеленского столько, сколько нужно.
Будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Никто не должен сомневаться в нашей решимости придерживаться этого обязательства
- заявила Колонна.
Говоря о подготовке новых поставок военной техники, французский министр уточнила, что речь идет об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе, а не прямо сейчас. Т.е. Париж продолжит поддерживать Киев, но оружие поставит позже. Зато французы присоединятся к программе подготовки украинских пилотов, что тоже не мало.
(...) речь идет об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе и предоставлении ей достаточно мощных возможностей, чтобы отвлечь Россию от любых новых попыток агрессии в будущем. Именно с этой целью президент Республики предложил Украине, чтобы Франция вместе с несколькими европейскими партнерами осуществляла подготовку пилотов истребителей
- добавила представитель французского правительства.