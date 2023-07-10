На президентских выборах в Узбекистане подавляющее большинство голосов отдано за действующего главу государства

В Узбекистане вчера прошли президентские выборы. Гражданам страны предстояло выбрать главу государства на очередной семилетний срок. С недавнего времени срок президентских полномочий в стране продлен до семи лет, а после внесения поправок в конституцию глава государства смог избираться после предыдущего срока.Президент республики Шавкат Мирзиёев стал явным фаворитом президентской гонки. Как и следовало ожидать, по состоянию на вчерашний вечер за него проголосовало большинство принимавших участие в голосовании узбекистанцев.Глава Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев сообщил, что за Шавката Мирзиёева отдали свои голоса 87,05% от общего количества проголосовавших на выборах граждан страны. Явка на выборах составила 79,8% избирателей.Кандидатуру действующего главы государства выдвинула Либерально-демократическая партия Узбекистана. Второе место заняла представитель социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») Робиахон Махмудова, получившая 4,43% голосов.На третьем месте оказался лидер Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов, за которого проголосовали 4,02% избирателей, а четвертым – глава Экологической партии Абдушукур Хамзаев, получивший 3,74% голосов.Напомним, что действующий глава государства Мирзиёев Шавкат Миромонович родился в 1957 году в Джизакской области, получил инженерное образование, в молодости был членом КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), затем делал карьеру в суверенном Узбекистане. С 2003 года Мирзиёев был премьер-министром страны, а в 2016 году стал президентом Узбекистана.Западная пресса, как и следовало ожидать, назвала выборы в Узбекистане «безальтернативными». Так западные издания реагируют на очевидную победу на них действующего главы государства Шавката Мирзиёева. Впрочем, а разве есть альтернатива, кроме Демократической и Республиканской партий, в тех же США на протяжении более чем столетия? Да и другие западные страны изобилием реальной, а не фиктивной альтернативы не отличаются.