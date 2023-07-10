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На президентских выборах в Узбекистане подавляющее большинство голосов отдано за действующего главу государства

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На президентских выборах в Узбекистане подавляющее большинство голосов отдано за действующего главу государства

В Узбекистане вчера прошли президентские выборы. Гражданам страны предстояло выбрать главу государства на очередной семилетний срок. С недавнего времени срок президентских полномочий в стране продлен до семи лет, а после внесения поправок в конституцию глава государства смог избираться после предыдущего срока.


Президент республики Шавкат Мирзиёев стал явным фаворитом президентской гонки. Как и следовало ожидать, по состоянию на вчерашний вечер за него проголосовало большинство принимавших участие в голосовании узбекистанцев.

Глава Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев сообщил, что за Шавката Мирзиёева отдали свои голоса 87,05% от общего количества проголосовавших на выборах граждан страны. Явка на выборах составила 79,8% избирателей.

Кандидатуру действующего главы государства выдвинула Либерально-демократическая партия Узбекистана. Второе место заняла представитель социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») Робиахон Махмудова, получившая 4,43% голосов.

На третьем месте оказался лидер Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов, за которого проголосовали 4,02% избирателей, а четвертым – глава Экологической партии Абдушукур Хамзаев, получивший 3,74% голосов.

Напомним, что действующий глава государства Мирзиёев Шавкат Миромонович родился в 1957 году в Джизакской области, получил инженерное образование, в молодости был членом КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), затем делал карьеру в суверенном Узбекистане. С 2003 года Мирзиёев был премьер-министром страны, а в 2016 году стал президентом Узбекистана.

Западная пресса, как и следовало ожидать, назвала выборы в Узбекистане «безальтернативными». Так западные издания реагируют на очевидную победу на них действующего главы государства Шавката Мирзиёева. Впрочем, а разве есть альтернатива, кроме Демократической и Республиканской партий, в тех же США на протяжении более чем столетия? Да и другие западные страны изобилием реальной, а не фиктивной альтернативы не отличаются.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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4 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 10:33
    -1
    Если запад не стал устраивать ,оранжевую революцию,, значит его вполне устраивает данная кандидатура.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:51
      0
      можно неоднократно переписывать Конституцию и быть вечным президентом (написано про конкретного избранного)
  2. Million
    Million Сегодня, 10:36
    0
    Разве могло быть по другому?У них там либо бунтуют либо на руках носят.
  3. Oscar Mike
    Oscar Mike Сегодня, 10:55
    0
    Обнулёныш, который планирует сидеть в кресле президента до самой смерти. У нас в Кыргызстане такая же картина почти. Простой народ такого не заслужил.