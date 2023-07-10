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Власти США отрицают свою причастность к передаче главарей «Азова» Турцией Украине

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Власти США отрицают свою причастность к передаче главарей «Азова» Турцией Украине

Власти США не имеют отношения к передаче боевиков "Азова"(*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Турцией Украине. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.


Салливан также отметил, что представители американской администрации не могут высказываться относительно целей, которых пытался добиться президент Турции Реджеп Таип Эрдоган передачей киевскому режиму сдавшихся в плен главарей боевиков "Азова"*.

Согласно условиям обмена военнопленными, в ходе которого главарей нацистского "Азова"* обменяли на попавших в плен российских военнослужащих и взятого киевским режимом в заложники украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, боевики должны были находиться на территории Турции до завершения вооруженного конфликта на Украине и, соответственно, не принимать участия в боевых действиях. Однако, эти условия были нарушены. Мало того, прибыв на Украину, они тут же заявили, что вскоре продолжат участие в боях.

Российская сторона сочла этот шаг нарушением заключенных ранее договоренностей как со стороны Киева, так и со стороны Анкары. По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, Москву даже не поставили в известность о решении вернуть главарей "Азова"*. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и предупредил Анкару о недопустимости таких шагов, как возвращение террористов Украине и поставки вооружений украинской армии.
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26 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:26
    +3
    Кучно стоят. Одной трети ленты наверно хватит.....
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:46
      +8
      Лично у меня другой вопрос: Как эти отморозки, идеологи нацизма и военные преступники из российского плена оказались на курортах Турции ????? am Кто расскажет, может и виновного назовет. Видимо Сталин потому и выиграл ВОВ, что солдат не фельдмаршалов не менял, а тут "редиска" кум стала обменным фондом am
      1. Appraiser
        Appraiser Сегодня, 10:52
        +2
        Тут вина только одних "серых кардиналов", просто ненужно брать в плен таких субъектов.... Хотелось бы увидеть при таких обстоятельствах лицо (выражение) товарища Сталина..... soldier
      2. bandabas
        bandabas Сегодня, 10:57
        0
        Вопросов давно уже не возникает. Наш глава МИД провел очередной разговор, в очередной раз "озаботился" и, в очередной раз утерся. Кстати, на должности уже сидит 20-ть лет.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:00
        0
        Цитата: Silver99
        Лично у меня другой вопрос: Как эти отморозки, идеологи нацизма и военные преступники из российского плена оказались на курортах Турции ?

        Так при Сталине был социализм, в сейчас капитализм. Всё возможно.
      4. Alien From
        Alien From Сегодня, 11:01
        0
        Сильвер! Они оказались живыми и здоровыми точно так же, как и нацисткие утырки в Америке. Ничего не меняется. request
      5. frruc
        frruc Сегодня, 11:07
        0
        Власти США не имеют отношения к передаче боевиков "Азова"

        Возможно, это и так есть. Все вопросы к г-ну Эрдогану.
        [media=https://www.youtube.com/shorts/sEfSMFJgBao]
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:59
      0
      Цитата: Nexcom
      Кучно стоят. Одной трети ленты наверно хватит..

      "Шмелём" надежнее.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:05
      +1
      Да какая теперь разница, кто и как "причастен" к этой "благотворительной" передаче.
      Главное, что теперь для себя решат наши бойцы на передке в отношение наиболее одиозных фигур Украины и что население России отметит для себя в том "гуманизме" что проявило руководство России, когда насильников и уголовников спровадила на отдых в Турцию. no
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 10:28
    0
    В кои веки можно поверить полосатым, Эрдогана думаю тяжело прогнуть, может и послать. Зачем ему этот пассаж не понимаю.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 10:48
      0
      Зачем это Эрдогану? Да может задолбали его эти "азовцы" на его территории, вот и сплавил их домой нахр. Аналогичный случай имел место в петровские времена, когда Карла XII после Полтавы из Турции не знали как выпроводить. Любому гостеприимству есть предел.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 10:28
    0
    Всё пытаются перемогу высосать из этого события? Событием была передача этих гавриков Эрдогану, вот это было предательство. А то, что их на Украину вернули - вообще не новость. Оно, может, и лучше, а то бы ещё пожили
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 10:56
      +1
      Не исключено, что сейчас начнется небольшой "жабо - гадюкинг"))) все теплые кабинеты и сладкие куски в "Навозе" уже поделены. И "лосеночек совсем маленький" на всех не хватит, так что может начаться "группа волков или стая товарищей")))
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:29
    +5
    а причем тут сша ? турки отвечали за них они отдали вот и вся суть Эрдоган посчитал, что сейчас ему так выгоднее и обязательства перед Россией, лично для него, менее значимы !

    ! надавили приказали это все не важно !
    1. Комментарий был удален.
  5. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 10:34
    -3
    скорее всего именно передачей нацистов азова окраине и закончилась мариупольская сделка, так что все так задумывалось изначально, Россия получает Мариуполь, гарнизон выходит из окружения, так что Путин в курсе и не стоит из него делать обманутого лоха
    1. beybender
      beybender Сегодня, 10:39
      +8
      Так Гарант сам рассказывает на каждом углу , что ему ножи в спину втыкают !!! Зрдоган аж два раза !!! Он так скоро ёжиком станет !!!
  6. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 10:37
    +3
    А что там такого наговорили в предыдущей новости про все вот это по словам Пескова?
    Аж отключили все комменты laughing
    1. Oscar Mike
      Oscar Mike Сегодня, 11:05
      0
      Шутили про то, что в этот раз ВВП мороженку Эрдогану не купит.
  7. Тополь
    Тополь Сегодня, 10:38
    +3
    Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и предупредил Анкару о недопустимости таких шагов, как возвращение террористов Украине и поставки вооружений украинской армии.

    Типа пальчиком погрозил? И что дальше? Эрдогану помогли избраться на второй срок, а он уже наглеет. Надо наверное заморозить строительство АЭС, тем более, что пишут будто мы её практически за свой счёт строим. Может, конечно, и не так, у меня точной информации нет, прочитал то ли здесь на ВО, то ли на одном из ТГ-каналов. Зерновую сделку однозначно закрыть после таких кульбитов.
  8. wanna
    wanna Сегодня, 10:39
    0
    Это люди, которых вы можете уничтожить во второй раз на поле боя.

    Настоящий вопрос заключается в том, почему Турция объявила дефолт и есть ли у Эрдогана причины выставлять себя в качестве посредника? Как Путин будет подыгрывать Эрдогану в будущем.
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:46
    +1
    вот она НАТОвская солидарность.... сдали и глазом не моргнув.... wassat
  10. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 10:47
    0
    https://topwar.ru/220418-minoborony-rf-podtverdilo-informaciju-o-nanesenii-aviaudarov-po-boevikam-v-sirii.html мне кажется с этого и начиналось очередное обострение разногласия по вопросам двух государств.
  11. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 10:58
    +1
    Шёл второй год рисования красных линей, а вы что до сих пор верите в честность американо-натовских прихвостней, они как были ироды, так ими и остались! Не навижу лизунов и марионеток!
  12. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 11:04
    0
    Этим жестом Эрдоган ещё раз прямым текстом сообщает, что любые договоренности с РФ он будет соблюдать только до тех пор, пока они ему выгодны.
    То что на мнение РФ ему плевать, он подчеркивал неоднократно поставками на Украину БПЛА, броневиков, боевых кораблей (а может быть и другого вооружения), тем более, что никакой внятной реакции с нашей стороны не было.
    Но вот заявление Эрдогана о том, что Украину пора принимать в НАТО, оставлять без серьезной реакции просто глупо.
  13. 9PA
    9PA Сегодня, 11:07
    0
    При чем здесь пентагон, там Путин дерипаски имедведчук причастны, ну и вечный друг реджип немного. Все кто прибудет на СВО, не русскоязычных в плен не брать, наёмников мочить с элементами садизма
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:09
    0
    Зачем это Эрдогану может ответить только Эрдоган. Судя по всему чем-то обидели султана вот и решил показать характер при этом учитывая зависимость России от Турции в некоторых вопросах. Сегодня уже нет смысла говорить зачем и почему меняли этих отмороженных нациков на бесполезного человечка из Украины. Что произошло, то произошло. А на будущее урок, если кто-то его усвоил.