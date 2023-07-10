Власти США не имеют отношения к передаче боевиков "Азова"(*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Турцией Украине. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Салливан также отметил, что представители американской администрации не могут высказываться относительно целей, которых пытался добиться президент Турции Реджеп Таип Эрдоган передачей киевскому режиму сдавшихся в плен главарей боевиков "Азова"*.Согласно условиям обмена военнопленными, в ходе которого главарей нацистского "Азова"* обменяли на попавших в плен российских военнослужащих и взятого киевским режимом в заложники украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, боевики должны были находиться на территории Турции до завершения вооруженного конфликта на Украине и, соответственно, не принимать участия в боевых действиях. Однако, эти условия были нарушены. Мало того, прибыв на Украину, они тут же заявили, что вскоре продолжат участие в боях.Российская сторона сочла этот шаг нарушением заключенных ранее договоренностей как со стороны Киева, так и со стороны Анкары. По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, Москву даже не поставили в известность о решении вернуть главарей "Азова"*. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и предупредил Анкару о недопустимости таких шагов, как возвращение террористов Украине и поставки вооружений украинской армии.