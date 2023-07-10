Премьер Камбоджи из жалости к украинскому народу призвал США не поставлять Киеву кассетные бомбы

На прошлой неделе администрация США приняла решение передать Киеву кассетные бомбы. Снаряды 155 мм типа DPICM уже вошли в пакет вооружений, который поставят ВСУ в ближайшее время.Стоит отметить, что вышеупомянутые боеприпасы запрещены международной конвенцией, подписанной 123 странами. Однако де-юре Вашингтон не нарушает международного права, так как США и Украина не являются подписантами договора.В то же время, в российском МИД назвали подобный шаг преступлением. Воздержаться от передачи Киеву данного вооружения США призвал и премьер Камбоджи Хун Сен, пишет издание Le Figaro.Со слов политика, Вашингтон должен отказаться от задуманного из жалости к украинскому народу, а президент Зеленский, в первую очередь, должен думать о своих согражданах.Хун Сен подчеркнул, что после американской бомбардировки Камбоджи и Лаоса в 60-70-х годах прошлого столетия, его страна по-прежнему остается одной из самых заминированных в мире. Чиновник добавил, что после окончания войны, за последние десятилетия, неразорвавшиеся боеприпасы и мины стали причиной гибели около 20 тысяч его сограждан.Стоит добавить, что опасность кассетных бомб для гражданского населения признают и в США. В частности, Джо Байден назвал их поставку «сложным, но правильным решением».Подобные заявления в очередной раз указывают на то, что администрацию Белого дома абсолютно не интересует будущее Украины и ее граждан. Эта страна используется американцами, как инструмент давления на Россию, который в конечном счете «выбросят», когда он выполнит свою функцию и станет ненужным.