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Премьер Камбоджи из жалости к украинскому народу призвал США не поставлять Киеву кассетные бомбы

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Премьер Камбоджи из жалости к украинскому народу призвал США не поставлять Киеву кассетные бомбы

На прошлой неделе администрация США приняла решение передать Киеву кассетные бомбы. Снаряды 155 мм типа DPICM уже вошли в пакет вооружений, который поставят ВСУ в ближайшее время.


Стоит отметить, что вышеупомянутые боеприпасы запрещены международной конвенцией, подписанной 123 странами. Однако де-юре Вашингтон не нарушает международного права, так как США и Украина не являются подписантами договора.

В то же время, в российском МИД назвали подобный шаг преступлением. Воздержаться от передачи Киеву данного вооружения США призвал и премьер Камбоджи Хун Сен, пишет издание Le Figaro.

Со слов политика, Вашингтон должен отказаться от задуманного из жалости к украинскому народу, а президент Зеленский, в первую очередь, должен думать о своих согражданах.

Хун Сен подчеркнул, что после американской бомбардировки Камбоджи и Лаоса в 60-70-х годах прошлого столетия, его страна по-прежнему остается одной из самых заминированных в мире. Чиновник добавил, что после окончания войны, за последние десятилетия, неразорвавшиеся боеприпасы и мины стали причиной гибели около 20 тысяч его сограждан.

Стоит добавить, что опасность кассетных бомб для гражданского населения признают и в США. В частности, Джо Байден назвал их поставку «сложным, но правильным решением».

Подобные заявления в очередной раз указывают на то, что администрацию Белого дома абсолютно не интересует будущее Украины и ее граждан. Эта страна используется американцами, как инструмент давления на Россию, который в конечном счете «выбросят», когда он выполнит свою функцию и станет ненужным.
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5 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:02
    +2
    президент Зеленский, в первую очередь, должен думать о своих согражданах.

    А о каких он думает ? Вот добровольцы идут строем на фронт
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:02
    +1
    Угу, премьера Камбоджи американцы будут слушать беспрекословно. Чихали они на украинцев и их проблемы с этими боеприпасами. Таким образом США утилизирует старые запасы запрещённого вооружения, а укровермахт аж подпрыгивает от удовольствия уничтожать свой народ.
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:08
    +1
    Со слов политика, Вашингтон должен отказаться от задуманного из жалости к украинскому народу, а президент Зеленский, в первую очередь, должен думать о своих согражданах.

    Зеленский ему ответит классикой:
    "Захмарю, замучаю, как Пол Пот Кампучию."

    PS Да устранили бы уж тупое авторедактирование прогой не владеющей словарным запасом русского цензурного(!) языка!
    Надоело к словарным цензурным словам синонимы пропускаемые авторедактированием подбирать.
  4. beybender
    beybender Сегодня, 13:11
    -1
    Ещё один жалетель выискался !!! Их и так Гарант жалеет , может уже хватит ?!? Свой народ жалеть надо !!!
  5. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:23
    0
    Начхать американцам на мнение Камбоджи. Бо мало кто из них найдёт её на карте.