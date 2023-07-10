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Очередная партия тактических вездеходов «Ерофей» отправляется бойцам на Запорожское направление

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Очередная партия тактических вездеходов «Ерофей» отправляется бойцам на Запорожское направление

Очередная партия легких тактических вездеходов "Ерофей" отправляется бойцам в зону СВО. В настоящее время багги проходят испытания в боевых условиях. Об этом рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.


Хабаровский край направил помощь бойцам в зону СВО, в том числе и новую партию усовершенствованных тактических вездеходов "Ерофей". Погрузка на военно-транспортный самолет ВКС РФ техники, гуманитарной помощи и всего остального осуществлялась в аэропорту "Хабаровск Новый".

Как заявил Дегтярев, техника предназначена для бойцов одного из отрядов БАРС, ведущего боевые действия на южном направлении в Запорожской области. Это не первые багги, отправленные в зону СВО, ранее аналогичная техника поставлялась на передовую и уже используется российскими военными. Вездеход себя прекрасно зарекомендовал.

Это ремонтопригодные, быстроходные и высокопроходимые машины. Наши военнослужащие их хвалят

- заявил губернатор добавив, что в настоящее время все выпущенные багги "Ерофей" отправляются на фронт, хотя имеются заказы и от других силовых ведомств.

Об испытаниях новейшего легкого тактического вездехода (багги), разработанного для применения в зоне специальной военной операции, сообщалось в начале февраля этого года. Вездеход двухместный, грузоподъемностью 350 кг, способен развивать скорость до 150 км/час. Название "Ерофей" было выбрано путем народного голосования.

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3 комментария
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  1. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 10:47
    -1
    Да какая разница как назвать вездеход, главное что бы они у нас были....А где же наш "военпром" ? опять всем миром будем собирать деньги на победу..... soldier
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:02
      0
      . техники, гуманитарной помощи и всего остального
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:01
    +1
    Хабаров Ерофей Павлович..Русский путешественник на Дальнем Востоке.Машины безусловно крайне нужные на передке