Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино

Сегодня утром очередному обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Тёткино в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.По утверждению руководителя региональной администрации, всего было не менее 8 прилетов. К счастью, в результате обстрела Теткино никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи. Поэтому сейчас часть населенного пункта лишена электроснабжения. Как только прекратятся обстрелы, ремонтные бригады приступят к восстановлению поврежденной линии электропередачи, после чего в домах у жителей появится свет.Кроме линии электропередачи, в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены и около 10 домовладений. Из-за обстрела пострадали окна, фасады, кровли домов. Губернатор Старовойт обещает оказать помощь всем собственникам пострадавших домовладений.Также сегодня утром была обстреляна деревня Елизаветовка в Курской области. Подробности о последствиях обстрела этого населенного пункта, как сообщил губернатор региона, пока уточняются.Отметим, что украинские формирования на фоне неудачного контрнаступления активизировали обстрелы приграничных регионов Российской Федерации, в первую очередь Белгородской, Брянской и Курской областей страны. Кроме того, вчера средствами противовоздушной обороны была сбита ракета в районе города Донецк в Ростовской области. Также украинские формирования попытались нанести ракетные удары по Керчи в Республике Крым, но и здесь вражеские ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны.