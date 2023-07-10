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ДЭПЛ «Кронштадт» проекта 677 совершила глубоководное погружение в рамках продолжающихся испытаний

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ДЭПЛ «Кронштадт» проекта 677 совершила глубоководное погружение в рамках продолжающихся испытаний

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Кронштадт" продолжает проходить заводские ходовые испытания на морских полигонах Балтийского флота. В рамках испытаний субмарина совершила глубоководное погружение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Экипаж подлодки проверил работу всех механизмов и систем субмарины, а также отработал алгоритм управления на больших глубинах и при различных способах всплытия. На одном из полигонов Балтфлота подлодка "Кронштадт" погрузилась на глубину 180 метров. Погружение обеспечивали силы и средства флота, в том числе спасательное судно СС-750. По результатам погружения субмарины было доложено главкому ВМФ Николаю Евменову.

Экипаж подводной лодки "Кронштадт" в рамках заводских ходовых испытаний отработал погружение на глубину 180 метров в морских полигонах Балтийского флота

- говорится в сообщении.

ДЭПЛ "Кронштадт" является первой серийной подводной лодкой проекта 677 "Лада" после головной "Санкт-Петербург". Закладка субмарины прошла в июле 2005 года, в 2009 году по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до 2013 года, спуск на воду прошел только в 2018 году. В конце 2021 года субмарина впервые вышла на ходовые испытания, которые затянулись из-за продолжающейся модернизации.

Подлодка должна войти в состав российского флота в этом году, решение об этом уже принято, но точные сроки не определены. Служить "Кронштадт" отправится на Северный флот, где уже несет службу головная субмарина проекта "Санкт-Петербург". Такое решение было озвучено на селекторном совещании в Минобороны в начале марта этого года.

Первая серийная "Лада" строилась по скорректированному проекту с учетом опытной эксплуатации головной субмарины серии. На субмарине модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. Также "Кронштадт" получил на вооружение крылатые ракеты "Калибр".
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6 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:19
    -3
    Не пора ли переходить на эффективные и бесшумные водородные топливные ячейки?
    Не устарели ли дизеля?
    1. Маз
      Маз Сегодня, 11:26
      -1
      Отличная новость, нам такие лодки нужны, как воздух. Браво кораблестроителям!
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:01
        -1
        Цитата: Маз
        такие лодки нужны, как воздух

        АргУмэнты имеете? Зачем срочно ПЛ устаревшего типа на Балтфлоте?
        Как воздух нужны на КЧФ абсолютно бесшумные ПЛ новейшего типа на ячейках или или литиевых аккумуляторах. Мини ракето- и торпедоносцы с абордажными командами.
      2. Подтекст
        Подтекст Сегодня, 12:20
        -1
        По результатам погружения субмарины было доложено главкому ВМФ Николаю Евменову.

        Лишь бы имитировать бурную деятельность :о((
        Одно ведомство докладывает другому о своих повседневных делах (выполнен пункт ЗХИ, погружение, в лучшем случае, на рабочую глубину).
        Ну да, своих-то дел нет ...
  2. next322
    next322 Сегодня, 11:36
    0
    Цитата: Маз
    Отличная новость,

    такие лодки нужны были в конце 90......сейчас это ничто,в сравнении с германскими и японскими лодками
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:45
    +4
    Если не получается создать ВНЭУ тогда имеет смысл производить подлодки с литий-ионными аккумуляторами, первое время у Китая можно закупать, дальность хода подлодок в подводном положении резко возрастёт.