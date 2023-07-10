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Власти Бразилии предупредили о рисках, связанных с передачей США кассетных боеприпасов Киеву

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Власти Бразилии предупредили о рисках, связанных с передачей США кассетных боеприпасов Киеву

Власти Бразилии высказались против поставок США кассетных боеприпасов украинской армии, предупредив, что такой шаг создает дополнительные риски обострения конфликта с Россией.


Как сообщает информационное агентство Bloomberg, помощник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным делам Селсу Аморим подчеркнул, что планы президента США Джо Байдена предполагающие отправку украинской армии кассетных боеприпасов представляют опасность для гражданского населения и могут способствовать эскалации конфликта с Россией.

В комментарии изданию Аморим выразил обеспокоенность планом властей США, при этом добавив, что Бразилия выступает против использования кассетных боеприпасов в ходе вооруженного конфликта на Украине.

Бразильский политик напомнил, что значительное количество поражающих элементов кассетных бомб не взрываются и представляют опасность для мирного населения после завершения боевых действий. Аморим также добавил, что в украинском конфликте принимает участие величайшая ядерная держава, эскалация напряженности с которой представляет угрозу для всего мира.

Ранее президент Бразилии неоднократно выступал с критикой в адрес США и стран Евросоюза, утверждая, что Запад разделяет вину за украинский кризис. Предполагаемые поставки украинской армии американских кассетных боеприпасов, помимо Бразилии, осудили также ООН и ряд стран мира.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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3 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:46
    -1
    могут способствовать эскалации конфликта с Россией.

    Вот и славно. Может хоть после этого Путин начнёт таки воевать всерьёз.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 12:12
      0
      Неее! Не начнет! Уже про красные линии перестали даже говорить -т.к. любое их упоминание вызывало только горький смех! Уже вытирают об Россию ноги все кому не лень, включая "друга" Эрдогана с его односторонней Зерновой сделкой, и отпустившего интернированных главарей нацбатов. Пока что метод Окон Овертона исправно работает против России! Так через некоторое время против нас не то что урановые сердечники и кассеты, но и "тактическое ЯО сверхмалой мощности с контроллируемой степенью поражения и только против законных военных целей" применят...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:49
    0
    такой шаг создает дополнительные риски обострения конфликта с Россией.
    Сша целенаправленно идут на обострение конфронтации с Россией и им пока плевать на риски. Уверены, что даже если наша страна не сдаст назад, то в последний момент можно будет остановится в шаге от глобального конфликта. Но этот момент можно и пропустить невзначай и тогда сливайте воду (по обе стороны).