Западная пресса прогнозирует ряд важных решений западных стран относительно гарантий Украине на саммите НАТО

На предстоящем саммите НАТО, который начнется завтра в столице Литвы Вильнюсе, будут озвучены некоторые гарантии для Украины. Об этом пишет издание The Financial Times.Как пишет издание, члены Североатлантического альянса собираются принять специальную декларацию, предусматривающую индивидуальные обязательства некоторых государств в отношении Украины. Речь идет как минимум об обязательствах со стороны США, Великобритании, Германии и Франции, являющихся ключевыми военно-политическими игроками НАТО.По версии издания, странам НАТО предстоит выбрать два возможных варианта. Первый вариант – это модель НАТО, когда альянс возьмет на себя обязательства по защите Украины. Второй вариант – израильский сценарий, который предусматривает защиту Украины собственными силами, но при наличии инвестиций со стороны Запада.Авторы издания считают, что Украине пообещают продолжение военных поставок, подготовки украинских военнослужащих, обмен разведывательными данными. Уровень существующей комиссии Украина – НАТО повысят до статуса совета, что позволит киевскому режиму обеспечить лучшие позиции во время переговоров с членами НАТО.Как утверждают сторонники данных мер, они помогут обеспечить безопасность Украины в краткосрочной перспективе и позволят ей подготовиться к вступлению в Североатлантический альянс. Но обеспечение военного паритета с Россией представляется невозможным даже в этой ситуации, а многие западные государства обеспокоены растущими расходами на военную помощь Украине, чем уже недовольны налогоплательщики.