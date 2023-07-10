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Западная пресса прогнозирует ряд важных решений западных стран относительно гарантий Украине на саммите НАТО

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Западная пресса прогнозирует ряд важных решений западных стран относительно гарантий Украине на саммите НАТО

На предстоящем саммите НАТО, который начнется завтра в столице Литвы Вильнюсе, будут озвучены некоторые гарантии для Украины. Об этом пишет издание The Financial Times.


Как пишет издание, члены Североатлантического альянса собираются принять специальную декларацию, предусматривающую индивидуальные обязательства некоторых государств в отношении Украины. Речь идет как минимум об обязательствах со стороны США, Великобритании, Германии и Франции, являющихся ключевыми военно-политическими игроками НАТО.

По версии издания, странам НАТО предстоит выбрать два возможных варианта. Первый вариант – это модель НАТО, когда альянс возьмет на себя обязательства по защите Украины. Второй вариант – израильский сценарий, который предусматривает защиту Украины собственными силами, но при наличии инвестиций со стороны Запада.

Авторы издания считают, что Украине пообещают продолжение военных поставок, подготовки украинских военнослужащих, обмен разведывательными данными. Уровень существующей комиссии Украина – НАТО повысят до статуса совета, что позволит киевскому режиму обеспечить лучшие позиции во время переговоров с членами НАТО.

Как утверждают сторонники данных мер, они помогут обеспечить безопасность Украины в краткосрочной перспективе и позволят ей подготовиться к вступлению в Североатлантический альянс. Но обеспечение военного паритета с Россией представляется невозможным даже в этой ситуации, а многие западные государства обеспокоены растущими расходами на военную помощь Украине, чем уже недовольны налогоплательщики.
Использованы фотографии:
сайт НАТО
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9 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:20
    +4
    Гарантии Запада))))
    "Мало ли что я на тебе обещал?"
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 11:21
    +2
    Подпишут сами для себя обязательства впрячься по полной, так как без саммитов и документов сделать этого не могли?
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:29
    +1
    стока разговоров перед этим саммитом.... уже начинать бояться?..... :)))
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:30
    +1
    Западная пресса прогнозирует ряд важных решений западных стран относительно гарантий Украине на саммите НАТО
    . Обещать не значит женится!!! Как бы та девка на выдан е не изголялась...
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:31
    +1
    Спасение утопающих-дело самих утопающих.Вот и гарантия.Деньги будут осваивать сами "спасатели"
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    +2
    израильский сценарий, который предусматривает защиту Украины собственными силами, но при наличии инвестиций со стороны Запада
    Уже была статья именно по этим сценариям. Сегодня на Украине этот сценарий работает по полной: полная военная, финансовая и политическая поддержка; участие военных НАТО напрямую в конфликте военными советниками, инструкторами, спецназом... Поэтому, что там решат и какую бумагу подпишут уже роли не играет.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:39
    +2
    А чем понедельник 17.07.23 для окраины будет отличатся от понедельника 10.07.23? Правильно. Ничем.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 11:50
      0
      ну вы не правы.... как ничем? гарантиями!!! wassat
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:54
    0
    Чтоб им сша и ес жить на широкую ногу, надо иметь рынок сбыта своей продукции и по конским ценам при этом иметь ресурсы для промки за бесценок. И что есть это у них? А при наличии китайского? А инфляция денег стран мира не от ес с сша идет,