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Китай раскритиковал планы США по передаче Украине кассетных боеприпасов

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Китай раскритиковал планы США по передаче Украине кассетных боеприпасов

Соединенным Штатам не стоит передавать Украине кассетные боеприпасы. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики.


В КНР утверждают, что «нельзя подливать масло в огонь», способствуя дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на Украине. Если Украина получит такие боеприпасы, это приведет лишь к дальнейшему повышению уровня напряженности, росту количества жертв, в том числе среди гражданского населения.

Ранее с критикой планов США поставить Украине кассетные боеприпасы выступили генеральный секретарь ООН и несколько европейских государств, включая таких соратников США по НАТО как Германия и Испания, нейтральную Австрию. Даже Великобритания – член НАТО и ближайший военно-политический союзник США, раскритиковала идею поставки кассетных боеприпасов Украине.

Американская администрация пытается объяснить поставку кассетных боеприпасов тем, что у США пока закончились обычные снаряды, которые могли бы поставляться Украине. На их производство требуется время, и чтобы не снижать боевой потенциал ВСУ, якобы и приходится поставить Украине кассетные боеприпасы, утверждают в Белом доме.

Представители Вашингтона уверяют о «временном» характере поставок таких боеприпасов и о гарантиях со стороны киевского режима, будто бы кассетные боеприпасы не будут применяться по «старым» регионам Российской Федерации, а все места их применения в Донбассе и других регионах будут «документироваться».

Но верить заявлениям киевского режима, как и Соединенных Штатов, вряд ли стоит, поэтому можно прогнозировать лишь реальный рост числа жертв и усугубление конфликта после появления кассетных боеприпасов в районе проведения специальной военной операции.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Max12Max
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:33
    0
    Интересно, это заявление МИД КНР было до или после того ,как из КНР уехала старушка Йеллен не солоно "хлебамши".
    1. ВитаминBF3mg
      ВитаминBF3mg Сегодня, 11:56
      0
      Да сам Китай понимает,что ето
      жесть
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:33
    +2
    Цель США - война . Дальше все не принципиально.Появление хим боеприпасов ,кассетных,с урановым наконечником и био оружия .Все это фиксировалось и не раз. К сожалению только наши знамена над Киевом, могут решить частично проблему
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:35
    +1
    Да пусть поставляют. Это даст возможность ВС РФ ответить тем же, но на порядок мощнее и уничтожать "немецкие" укрепы эффективно и малой кровью без "мясных" штурмов.
  4. astepanov
    astepanov Сегодня, 11:37
    +4
    Почему-то никто не говорит о том, что в случае поставок кассетных боеприпасов Россия будет вынуждена ответить симметрично, тем более, что никаких документов об их запрете наша страна не подписывала. Учитывая преимущество РФ в авиации, применение таких припасов Россией окажется гораздо более эффективным. США сами развязывают руки РФ.
  5. Комментарий был удален.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:40
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Китай раскритиковал планы США по передаче Украине кассетных боеприпасов

    Судя по всему критика в адрес США кроме сотрясания воздуха ничего не дает. Они просто продолжают усугублять военный корнфликт в своих корыстных интересах.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 11:48
      +1
      Она просто действует не сразу, но имеет свойство накапливаться. Переход количества в качество - это закон. Причём, мы уже сейчас это можем наблюдать.

      Вы вдумайтесь, ближайшие союзники - Германия, Великобритания уже смеют публично осуждать матрасников.

      А Китай уже не стесняясь пинает их.

      Для всех становится очевидным новый мировой порядок, где штаты уже не гегемон. Где их можно открыто критиковать, с ними спорить. Можно даже выйти из их орбиты и оставаться либо нейтральным, либо переходить к Китаю. И за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. Это фундаментальный сдвиг.
    2. ВитаминBF3mg
      ВитаминBF3mg Сегодня, 11:59
      0
      Дружише-тфу-тфу ёмё.Судя по всему критика
  7. -sa-
    -sa- Сегодня, 11:42
    -3
    Пора уже официально предупредить на весь мир...ещё одна поставка вооружений!то это автоматические будет расцениваться как нападение на россию с последующим ядерным ударом как по самим сша,так и по другим странам поддерживающим украину и сша!и привести рвсн в полную боевую готовность к удару!и начнут уже думать делать это или нет.и другие страны подпёрдывающие америке и украине тоже будут думать поддерживать других желающих поставлять оружие или нет! потому что и им достанется и придется отвечать из за действий их же товарищей и ни кто не отсидится в стороне!
    1. yuliatreb
      yuliatreb Сегодня, 12:03
      0
      Вы хоть сами понимаете, что пишите, после нанесения ядерного удара ни кто не за что отвечать уже не будет,не перед кем будет. Чтоб нанести хотя бы приметивный ядерный удар нужно иметь стальные причиндалы, а у нас в правительстве таких нет. Они элементарного сделать не могут, прекратить поставки природных ископаемых странам блока НАТО и их сочувствующим. У нас уже в ранг свердостежений возвели продажу каустобиолитов, худшего и представить нельзя.
  8. Sith
    Sith Сегодня, 11:55
    0
    Цитата: APASUS
    Цель США - война . Дальше все не принципиально.Появление хим боеприпасов ,кассетных,с урановым наконечником и био оружия .Все это фиксировалось и не раз. К сожалению только наши знамена над Киевом, могут решить частично проблему

    Знамёна над Киевом ничего не решат , они переместят столицу во Львов и если надо за пределы 404й и будут продолжать в том же духе
    Это скорее война на истощение ... чем на юридическое признание результата
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:55
    +1
    В КНР утверждают, что «нельзя подливать масло в огонь», способствуя дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на Украине.
    Судя по всему это американцам пока в кайф - чужими руками воевать с Россией практически не неся потерь со своей стороны это ли не мечта и.диота? О том, чем это может обернуться пока не думают, т.к. заняты вовлечением в противостояние с нашей страной по возможности еще больше не дружащих с головой.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:23
      0
      Цитата: rotmistr60
      Судя по всему это американцам пока в кайф - чужими руками воевать с Россией

      А где американцы воевали своими руками, попробовали во Вьетнаме, но после этого урок запомнили.
  10. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 12:08
    0
    Да плевали слюной полосатики на все озабрченности Китая, оон и всех остальных вместе взятых.
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:21
    0
    Представители Вашингтона уверяют о «временном» характере поставок таких боеприпасов и о гарантиях со стороны киевского режима

    Мы все с детства знаем, что - "ничего нет более постоянного, чем временное".