Соединенным Штатам не стоит передавать Украине кассетные боеприпасы. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики.В КНР утверждают, что «нельзя подливать масло в огонь», способствуя дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на Украине. Если Украина получит такие боеприпасы, это приведет лишь к дальнейшему повышению уровня напряженности, росту количества жертв, в том числе среди гражданского населения.Ранее с критикой планов США поставить Украине кассетные боеприпасы выступили генеральный секретарь ООН и несколько европейских государств, включая таких соратников США по НАТО как Германия и Испания, нейтральную Австрию. Даже Великобритания – член НАТО и ближайший военно-политический союзник США, раскритиковала идею поставки кассетных боеприпасов Украине.Американская администрация пытается объяснить поставку кассетных боеприпасов тем, что у США пока закончились обычные снаряды, которые могли бы поставляться Украине. На их производство требуется время, и чтобы не снижать боевой потенциал ВСУ, якобы и приходится поставить Украине кассетные боеприпасы, утверждают в Белом доме.Представители Вашингтона уверяют о «временном» характере поставок таких боеприпасов и о гарантиях со стороны киевского режима, будто бы кассетные боеприпасы не будут применяться по «старым» регионам Российской Федерации, а все места их применения в Донбассе и других регионах будут «документироваться».Но верить заявлениям киевского режима, как и Соединенных Штатов, вряд ли стоит, поэтому можно прогнозировать лишь реальный рост числа жертв и усугубление конфликта после появления кассетных боеприпасов в районе проведения специальной военной операции.