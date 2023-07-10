После очевидного провала на первых этапах, Киев продолжает свое контрнаступление, неся при этом всё новые потери.
Согласно сообщению от украинского командования, ВСУ за прошлую неделю на Запорожском направлении сумели продвинуться на 1 км. При этом в Киеве данную информацию подают, как локальную победу, старательно скрывая колоссальные, не сопоставимые с достигнутым результатом, потери, которые понесли украинские войска.
Впрочем, не заладилось у ВСУ и на других направлениях. ВС РФ успешно отбили все атаки противника в ЛНР, нанеся последнему потери в живой силе и техники. Кроме того, в ДНР продвижение начали уже российские войска. Как заявил врио главы региона Денис Пушилин в ходе интервью каналу «Россия 24», ВС РФ усилили свои позиции на Краснолиманском направлении.
Стоит напомнить, что об успехах на данном участке фронта ранее заявляли и в Минобороны РФ. В частности, сообщалось о поражении крупного скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении штурмовиками Су-25СМ «Грач» ЦВО.
Касательно остальной территории Донецкой Народной Республики Пушилин подчеркнул, что обстановка остается сложной, но полностью контролируемой. Противник безуспешно пытается выбить российских военных с укрепленных позиций.
В то же время врио главы ДНР прокомментировал информацию о поставках Киеву американских кассетных бомб, о которых ранее заявили в Вашингтоне. Со слов Пушилина, эти боеприпасы должны уничтожаться превентивно, чтобы они не доходили до фронта.