После очевидного провала на первых этапах, Киев продолжает свое контрнаступление, неся при этом всё новые потери.Согласно сообщению от украинского командования, ВСУ за прошлую неделю на Запорожском направлении сумели продвинуться на 1 км. При этом в Киеве данную информацию подают, как локальную победу, старательно скрывая колоссальные, не сопоставимые с достигнутым результатом, потери, которые понесли украинские войска.Впрочем, не заладилось у ВСУ и на других направлениях. ВС РФ успешно отбили все атаки противника в ЛНР, нанеся последнему потери в живой силе и техники. Кроме того, в ДНР продвижение начали уже российские войска. Как заявил врио главы региона Денис Пушилин в ходе интервью каналу «Россия 24», ВС РФ усилили свои позиции на Краснолиманском направлении.Стоит напомнить, что об успехах на данном участке фронта ранее заявляли и в Минобороны РФ. В частности, сообщалось о поражении крупного скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении штурмовиками Су-25СМ «Грач» ЦВО.Касательно остальной территории Донецкой Народной Республики Пушилин подчеркнул, что обстановка остается сложной, но полностью контролируемой. Противник безуспешно пытается выбить российских военных с укрепленных позиций.В то же время врио главы ДНР прокомментировал информацию о поставках Киеву американских кассетных бомб, о которых ранее заявили в Вашингтоне. Со слов Пушилина, эти боеприпасы должны уничтожаться превентивно, чтобы они не доходили до фронта.