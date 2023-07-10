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Врио главы ДНР сообщил об усилении позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении

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Врио главы ДНР сообщил об усилении позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении

После очевидного провала на первых этапах, Киев продолжает свое контрнаступление, неся при этом всё новые потери.


Согласно сообщению от украинского командования, ВСУ за прошлую неделю на Запорожском направлении сумели продвинуться на 1 км. При этом в Киеве данную информацию подают, как локальную победу, старательно скрывая колоссальные, не сопоставимые с достигнутым результатом, потери, которые понесли украинские войска.

Впрочем, не заладилось у ВСУ и на других направлениях. ВС РФ успешно отбили все атаки противника в ЛНР, нанеся последнему потери в живой силе и техники. Кроме того, в ДНР продвижение начали уже российские войска. Как заявил врио главы региона Денис Пушилин в ходе интервью каналу «Россия 24», ВС РФ усилили свои позиции на Краснолиманском направлении.

Стоит напомнить, что об успехах на данном участке фронта ранее заявляли и в Минобороны РФ. В частности, сообщалось о поражении крупного скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении штурмовиками Су-25СМ «Грач» ЦВО.

Касательно остальной территории Донецкой Народной Республики Пушилин подчеркнул, что обстановка остается сложной, но полностью контролируемой. Противник безуспешно пытается выбить российских военных с укрепленных позиций.

В то же время врио главы ДНР прокомментировал информацию о поставках Киеву американских кассетных бомб, о которых ранее заявили в Вашингтоне. Со слов Пушилина, эти боеприпасы должны уничтожаться превентивно, чтобы они не доходили до фронта.
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2 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:48
    0
    Со слов Пушилина, эти боеприпасы (кассетные бомбы) должны уничтожаться превентивно, чтобы они не доходили до фронта.

    Не только эти, а любые боеприпасы и военная техника должны уничтожаться привентивно. Только почему-то это очень редко получается.
  2. Маз
    Маз Сегодня, 12:50
    0
    Я когда такое считаю вспоминаю свою курсовую работу " Ведение Психологической войны" так вот ПВ - это комплекс мер направленных на противника и на своё собственное народонаселение с целью деморализации и снижения боевого духа противника и наоборот подъема боевого потенциала в тылу и на фронте своих войск.. В соотвествии с этим все плохое у себя надо затушевывать и не выделять(Аксиома), прятать и умалчивать всеми средствами, при этом всё хреновое у противника раздувать до размеров Юпитера и Млечного пути, в то же время всё хорошее у себя пиарить до небес и рая. Спасибо России 24 и товарищу Пушилину, за то, что напомнили и подтвердили мне эти непреложные постулаты в очередной раз.