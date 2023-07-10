«Пусть режиссируют импичмент»: президент Болгарии выступил против передачи оружия киевскому режиму

В этой ситуации проще всего было не проводить такую встречу, но это плохой сигнал для Болгарии, особенно для 300 тысяч болгар на Украине.

Я всегда защищал болгарские интересы. Вопрос в том, чьи интересы защищают политики из парламента и правительства. Очевидно, во многих, многих случаях не болгарские интересы

Пусть режиссируют импичмент, не проблема. Но все ведущие политические силы должны вести себя ответственно по отношению к болгарскому народу и отвечать его интересам

Ясно одно – накачка большим количеством оружия увеличивает риски в этой войне. И это риски для всех. Он [Зеленский] лезет туда, где ему открывается дверь. Проблема не в Зеленском, а в наших политиках, которые соревнуются, кто больше пообещает