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«Пусть режиссируют импичмент»: президент Болгарии выступил против передачи оружия киевскому режиму

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«Пусть режиссируют импичмент»: президент Болгарии выступил против передачи оружия киевскому режиму

В ходе недавнего визита в Болгарию глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал президента страны Румена Радева, который возражает против накачки ВСУ оружием и ратует за мирное разрешение украинского конфликта.


По итогам этой встречи Радев прокомментировал свои разногласия с Зеленским, требующим от всего «цивилизованного» мира передачи боевых систем незалежной. С его слов, визит главы киевского режиму в Софию с ним не был согласован и можно было бы не встречаться с ним:

В этой ситуации проще всего было не проводить такую встречу, но это плохой сигнал для Болгарии, особенно для 300 тысяч болгар на Украине.

После прошедших «переговоров» на Радева, продолжающего говорить о необходимости активизации «дипломатических усилий по прекращению огня», посыпались упреки внутри страны.

Я всегда защищал болгарские интересы. Вопрос в том, чьи интересы защищают политики из парламента и правительства. Очевидно, во многих, многих случаях не болгарские интересы

- приводит слова президента издание Mediapool.

Журналисты спросили Радева, не боится ли он вынесения вотума недоверия, поскольку ряд политических сил раскритиковали его поведение.

Пусть режиссируют импичмент, не проблема. Но все ведущие политические силы должны вести себя ответственно по отношению к болгарскому народу и отвечать его интересам

- ответил глава государства.

Радев призвал правительство объявить, какие именно обязательства они взяли на себя перед Зеленским по передаче оружия и боеприпасов.

Ясно одно – накачка большим количеством оружия увеличивает риски в этой войне. И это риски для всех. Он [Зеленский] лезет туда, где ему открывается дверь. Проблема не в Зеленском, а в наших политиках, которые соревнуются, кто больше пообещает

- отметил болгарский президент.
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19 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:10
    +6
    глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал президента страны Румена Радева
    Плюнуть в руку дающего в Киеве могут и делают это с непостижимым удовольствием. А вот в этом можно согласиться с президентом Болгарии
    Он [Зеленский] лезет туда, где ему открывается дверь. Проблема не в Зеленском, а в наших политиках, которые соревнуются, кто больше пообещает
    По этому поводу на Западе прямо какое-то "капиталистическое соревнование" переходящее во встречный план.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:21
      0
      Удивительно, вот говорят нет плохих народов, есть плохие политики стоящие во главе государства, в Болгарии президент это свадебный генерал, все решает премьер министр и парламент, а там одни оголтелые русофобы, вот откуда казалось бы им взяться ? ан нет скрипят зубами в сторону России, а народ там "хороший".
      1. кредо
        кредо Сегодня, 12:31
        0
        Либо в Болгарии у президента нет службы протокола, которая должна была передать нукерам этого потного шута, что встречу с ним никто не согласовывал, либо президент Болгарии такая же не самостоятельная структура как и премьер-министр и парламент Болгарии и их общий хозяин сидит за большой лужей и дёргает за ниточки то одного то другого.
      2. Проксима
        Проксима Сегодня, 13:08
        +2
        Пусть я наивен, но хочется надеяться, что лёд тронулся. Вначале президент Венгрии, теперь президент Болгарии. Война эта всем уже в Европе надоела, только вот в открытую сказать об этом не каждый решается.
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 13:30
          0
          Цитата: Проксима
          Пусть я наивен, но хочется надеяться, что лёд тронулся. Вначале президент Венгрии, теперь президент Болгарии. Война эта всем уже в Европе надоела, только вот в открытую сказать об этом не каждый решается.

          Цитата: Проксима
          Пусть я наивен, но хочется надеяться, что лёд тронулся. Вначале президент Венгрии, теперь президент Болгарии. Война эта всем уже в Европе надоела, только вот в открытую сказать об этом не каждый решается.

          Вы ещё забыли Грузию упомянуть, где премьер продвигает прогрузинскую повестку и дует за улучшение отношений с Россией, а президент(ша) отстаивает проамериканскую в ущерб грузинам. У премьера в народе сейчас позиции гораздо лучше, чем у президентши, в связи с чем матрасы уже начали "волноваться".
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:15
      0
      Цитата: rotmistr60
      По этому поводу на Западе прямо какое-то "капиталистическое соревнование" переходящее во встречный план.

      Соревнуютя, кто первый добежит, чтобы лизнуть штибет Чумадеда.
      А такие как Зеленский, рождены плевать и кусать на дающих, вон как Мельник всех немцев, чуть не матюгами кроет и тут же просит "Леопёрды".
      Хамлом не становятся, хамство получают по наследству, по крови.
  2. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 12:11
    +2
    Уберут бедолагу.,за национальные интересы.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:17
      0
      возражает против накачки ВСУ оружием
      И он прав ! Нашло просветление ? Или Зе уже всем надоел до химической отрыжки !
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:52
        0
        Цитата: Uncle Lee
        И он прав ! Нашло просветление ? Или Зе уже всем надоел до химической отрыжки !

        А может и впрямь о соотечественниках заботится:
        В этой ситуации проще всего было не проводить такую встречу, но это плохой сигнал для Болгарии, особенно для 300 тысяч болгар на Украине.

        Непонятно только что они на Украине делают.
        Видимо, могилизации дожидаются.
  3. DenD
    DenD Сегодня, 12:13
    +2
    Что то даже зауважал, Радева. Какой то здравомыслящий политик, ну ещё Орбан, выделяется.
  4. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 12:15
    +1
    С чего бы вдруг забеспокоился о мире? Даже импичмента не боится...
  5. Седов
    Седов Сегодня, 12:15
    +1
    Неожиданно) Поддержим руководителя Болгарского народа за его вызов Евросоюзу. Будем наблюдать за развитием событий)
  6. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:15
    +1
    О те на Болгары в отказ перед Зе пошли. Трезвые ростки адекватности проростают. Так глядишь второй Венгрией станут.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:17
    0
    «Пусть режиссируют импичмент»: президент Болгарии выступил против передачи оружия киевскому режиму
    . Это бж ж ж не спроста!
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:20
    +1
    В ходе недавнего визита в Болгарию глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал президента страны Румена Радева

    За всю историю мировой дипломатии неверно не было более хамских высказываний одного президента лично в лицо другому.
    На месте Радеева нужно было вызвать охрану и вежливо попросить Зелю и его людей покинуть помещение.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:25
      +1
      а чего Радеву обижаться, когда он сам штатовская подстилка, позвонят с Вашингтона и он Зе поцелует во все не загорелые места.
  9. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 12:24
    +1
    Криворожский клоун-нарик наглеет от безнаказанности...
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:51
    +2
    Походу болгарский бюджет трещит ,другого объяснения я найти не могу .....Президент Болгарии заговорил о мире ,хотя уже забыл болгарские мутные схемы с поставками вооружения ВСУ или поставленные болгарские мины 50%
  11. alystan
    alystan Сегодня, 12:55
    0
    В этой ситуации проще всего было не проводить такую встречу, но это плохой сигнал для Болгарии, особенно для 300 тысяч болгар на Украине.

    Интересно, сколькие из 300 тысяч болгар являются болгарами-болгарами, а сколькие болгарами-турками? Правда разницы особой в этом нет, хоть с украинцами они близки по духу или с проукраинскими крымчаками, все они скорее всего против России.