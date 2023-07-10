«Пусть режиссируют импичмент»: президент Болгарии выступил против передачи оружия киевскому режиму

В ходе недавнего визита в Болгарию глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал президента страны Румена Радева, который возражает против накачки ВСУ оружием и ратует за мирное разрешение украинского конфликта.
По итогам этой встречи Радев прокомментировал свои разногласия с Зеленским, требующим от всего «цивилизованного» мира передачи боевых систем незалежной. С его слов, визит главы киевского режиму в Софию с ним не был согласован и можно было бы не встречаться с ним:
В этой ситуации проще всего было не проводить такую встречу, но это плохой сигнал для Болгарии, особенно для 300 тысяч болгар на Украине.
После прошедших «переговоров» на Радева, продолжающего говорить о необходимости активизации «дипломатических усилий по прекращению огня», посыпались упреки внутри страны.
Я всегда защищал болгарские интересы. Вопрос в том, чьи интересы защищают политики из парламента и правительства. Очевидно, во многих, многих случаях не болгарские интересы
- приводит слова президента издание Mediapool.
Журналисты спросили Радева, не боится ли он вынесения вотума недоверия, поскольку ряд политических сил раскритиковали его поведение.
Пусть режиссируют импичмент, не проблема. Но все ведущие политические силы должны вести себя ответственно по отношению к болгарскому народу и отвечать его интересам
- ответил глава государства.
Радев призвал правительство объявить, какие именно обязательства они взяли на себя перед Зеленским по передаче оружия и боеприпасов.
Ясно одно – накачка большим количеством оружия увеличивает риски в этой войне. И это риски для всех. Он [Зеленский] лезет туда, где ему открывается дверь. Проблема не в Зеленском, а в наших политиках, которые соревнуются, кто больше пообещает
- отметил болгарский президент.