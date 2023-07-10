За минувшую неделю в ходе спецоперации на Луганском направлении российские военные уничтожили 13 танков и 54 бронеавтомобиля, принадлежавших ВСУ. В ЛНР сообщают о таких результатах отражения 72 украинских атак в течение недели.
Об этом агентству ТАСС рассказал отставной подполковник НМ Луганской Республики Андрей Марочко, отмечающий сегодня свой День рождения.
При отражении более 70 контратак противника было ликвидировано примерно 2 600 украинских военнослужащих и зарубежных наемников, воюющих на стороне киевского режима.
Также была пресечена деятельность 16 ДРГ Вооруженных сил Украины.
Подбито 54 различных боевых бронированных машин, сожжено 13 танков
- рассказал Марочко о недельных потерях ВСУ в технике.
Помимо этого, украинские военные лишились примерно 92 автомобилей. Российские военные уничтожили за неделю 46 артиллерийских систем, одиннадцать из которых были получены Киевом от западных стран.
А неделей ранее Марочко говорил об отражении ВС России почти 60 штурмов со стороны ВСУ.
Сегодня глава пресс-службы российской группировки «Центр» Александр Савчук рассказал о попытках украинских военных атаковать наши позиции на Краснолиманском и Сватовском участках фронта. Он сообщил, что усилия ВСУ оказались напрасными. Они лишь понесли существенные потери в живой силе и технике.
Атаки украинских военных продолжаются и на других направления. В частности, продолжает оставаться напряженной ситуация в Запорожской области.