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В ЛНР сообщают о результатах отражения 72 украинских атак в течение недели

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В ЛНР сообщают о результатах отражения 72 украинских атак в течение недели

За минувшую неделю в ходе спецоперации на Луганском направлении российские военные уничтожили 13 танков и 54 бронеавтомобиля, принадлежавших ВСУ. В ЛНР сообщают о таких результатах отражения 72 украинских атак в течение недели.

Об этом агентству ТАСС рассказал отставной подполковник НМ Луганской Республики Андрей Марочко, отмечающий сегодня свой День рождения.

При отражении более 70 контратак противника было ликвидировано примерно 2 600 украинских военнослужащих и зарубежных наемников, воюющих на стороне киевского режима.

Также была пресечена деятельность 16 ДРГ Вооруженных сил Украины.

Подбито 54 различных боевых бронированных машин, сожжено 13 танков

- рассказал Марочко о недельных потерях ВСУ в технике.

Помимо этого, украинские военные лишились примерно 92 автомобилей. Российские военные уничтожили за неделю 46 артиллерийских систем, одиннадцать из которых были получены Киевом от западных стран.

А неделей ранее Марочко говорил об отражении ВС России почти 60 штурмов со стороны ВСУ.

Сегодня глава пресс-службы российской группировки «Центр» Александр Савчук рассказал о попытках украинских военных атаковать наши позиции на Краснолиманском и Сватовском участках фронта. Он сообщил, что усилия ВСУ оказались напрасными. Они лишь понесли существенные потери в живой силе и технике.

Атаки украинских военных продолжаются и на других направления. В частности, продолжает оставаться напряженной ситуация в Запорожской области.
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:52
    0
    А.Марочко с Днем Рождения.Здоровья и долгих лет.Я зачастую не согласен с его освещением событий,но это не важно-дело вкуса
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:55
    +3
    было ликвидировано примерно 2 600 украинских военнослужащих и зарубежных наемников,


    Такие новости с радостью читал бы каждый день под продолжительные аплодисменты! drinks
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:59
    +1
    Подбито 54 различных боевых бронированных машин, сожжено 13 танков... ликвидировано примерно 2 600 украинских военнослужащих и зарубежных наемников
    И это только на одном направлении. На донецком цифры еще внушительнее. А они все лезут и лезут.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:24
      +1
      Цитата: rotmistr60
      А они все лезут и лезут.

      Я все жду, когда ВСУшный контрнаступ закончится и наши пойдут на Киев, Харьков, Одессу ! soldier