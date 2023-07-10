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Командующий ОС ВСУ Наев: Принято решение о строительстве дополнительных инженерных заграждений на границе с Белоруссией

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Командующий ОС ВСУ Наев: Принято решение о строительстве дополнительных инженерных заграждений на границе с Белоруссией

Украинский Генштаб принял решение об усилении границы с Белоруссией по итогам проверки оборонительных укреплений на трех оперативных направлениях. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.


Командование оперативно-тактической группировки "Север" провело проверку возможностей обороны на Житомирском, Ровенском и Волынском направлениях, после чего было принято решение строить более "прочные" инженерные заграждения, которые "надежно" прикроют границу с Белоруссией, оберегая ВСУ от потенциального удара со стороны республики. Кроме инженерных работ также планируется переброска дополнительных вооружений и боевой техники.

Вскоре угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями. (...) украинские военные начали проходить соответствующую подготовку

- заявил генерал.

С чем связано такое решение Наев не пояснил, но ранее он заявлял, что граница с Белоруссией "на замке", а сил и средств хватит для отражения "любого нападения". Также, по его словам, у командования группировки "Север" имеются необходимые резервы, которые можно ввести в бой в случае "непредвиденной ситуации".

В конце июня Зеленский, обеспокоенный слухами о переброске ЧВК "Вагнер" в Белоруссию, дал распоряжение Генштабу ВСУ усилить северное направление, разместив там дополнительные силы. В офисе президента Украины не исключают, что штурмовые отряды "Оркестра" ударят с территории республики прямо на Киев.
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:04
    +3
    у командования группировки "Север" имеются необходимые резервы, которые можно ввести в бой в случае "непредвиденной ситуации"
    Значит эти резервы пока будут у границ с Белоруссией и не попадут на ЛБС, что нам на пользу.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:20
      +1
      штурмовые отряды "Оркестра" ударят с территории республики прямо на Киев.
      Я буду только рад ! good
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:26
    0
    одно слово- " Вагнер" вгоняет в трепет....
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:54
    0
    Там 1084 км границы .Чтобы сделать ее полноценной линией инженерных сооружений надо лет 20 и пару ,тройку миллиардов $