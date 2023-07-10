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Странности и нестыковки в деле о покушении на В.И. Ленина

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Странности и нестыковки в деле о покушении на В.И. Ленина

Несомненно, одним из самых громких событий 1918 года стало покушение на Владимира Ленина, организованное эсеровским подпольем.


Стоит напомнить, что в тот же день, 30 августа, в Петрограде был убит глава местной ЧК Моисей Урицкий.

Между тем покушение на лидера большевиков в Москве полностью затмило вышеупомянутое событие. Да, что уж там говорить, дискуссии по поводу этого дела ведутся по сей день, ведь в нем слишком много странностей и нестыковок.

Начать стоит с исполнителя покушения - Фанни Каплан. Казалось бы, заядлая революционерка, которая свой первый теракт готовила уже в 16 лет, является идеальным кандидатом на совершение данного преступления. Если не считать одного большого «но».

Все дело в том, что при подготовке упомянутого выше теракта, сработало взрывное устройство, в результате чего Каплан частично потеряла зрение. Затем, до 28 лет эсерка провела в ссылках и тюрьмах, где ослепла почти полностью. Ее зрение лишь на малую долю восстановили в Крыму в 1917 году.

Однако, по сути, стрелять в лидера большевиков поручили полуслепому инвалиду, едва ли подходящему на роль киллера.

Впрочем, и это еще не все. Из тела вождя Октябрьской революции извлекли две пули, которые, по некоторым данным, не могли быть выпущенными из браунинга Каплан, так как имели иной калибр.

Оставляет вопросы и метод убийства. По официальным данным пули, которые якобы использовала эсерка, были обработаны ядом кураре (южноамериканский стрельный яд), что должно было моментально убить вождя. Однако на допросе Каплан заявила, что яд не сработал, так как теряет свои свойства при термическом воздействии.

Очень сомнительно, что, выбирая столь специфический способ для убийства, его организаторы не изучили свойства данного вещества.

Наконец, смущает тот факт, что Каплан была расстреляна уже на третий день после покушения на Ленина. Складывается впечатление, что кто-то очень торопился замести следы и устранить свидетелей.

Этими «кто-то», по мнению некоторых экспертов, могли являться Яков Свердлов и Лев Троцкий – агенты Запада, пытавшиеся устранить вождя коммунизма и занять его место. В дальнейшем они бы «свернули» программу по созданию «нового мирового порядка». Впрочем, это лишь версия, так как доказательств вышесказанному по сей день не найдено.

Использованы фотографии:
архивное фото
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5 комментариев
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  1. Arzt
    Arzt Сегодня, 15:29
    0
    Яд кураре да, испарился бы при выстреле если просто смазать. И даже если бы нет, концентрация недостаточная. Нужно 2 мл минимум и желательно одномоментно в вену.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:36
      0
      В музее революции и рабочей комнате Ильича в Кремле висят разные пальто прострелянные подлыми эссерами, он что в тот день в двух пальто был ?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 15:38
      0
      Говорят, что когда на старости лет Керенского спросили о том, что нужно было сделать, чтобы не произошла революция в 1917 году от ответил - "Нужно было расстрелять одного человека".
      На вопрос "Кого? Ленина?", он ответил "Нет, Керенского."

      И хотя история не знает сослагательного наклонения, возможно что именно отстранение Николая 2 от власти, приход такого неумехи как Керенский сподвигнул Ленина на возврат из-за границы, совершения Октябрьской революции и всего того что потом последовало за ней.

      А так, если представить, не будь заговора богатой тамошней элиты в желании сместить царя и их неуёмной страсти порулить империей, не сел бы Сашка Керенский на царский трон, а Владимир Ильич благополучно бы дожил до глубокой старости, наплодил детишек (уж не знаю от кого) и никогда не узнал в жизни, что где-то существует такая Фанни Каплан. request
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:31
    0
    Очередная "альтернативная история". Про покушение на В.И.Ленина написало столько всякого и разного, а так же снято фильмов, видео и видосиков, что в совокупности по объему наверняка превышает 55 томов творчества самого Ленина. wassat
  3. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 15:33
    0
    Складывается впечатление, что кто-то очень торопился замести следы и устранить свидетелей.

    Бред бредом погоняет. Причём, оба - анонимные. Цель понятна - очередной вброс.