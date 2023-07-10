Странности и нестыковки в деле о покушении на В.И. Ленина

Несомненно, одним из самых громких событий 1918 года стало покушение на Владимира Ленина, организованное эсеровским подпольем.Стоит напомнить, что в тот же день, 30 августа, в Петрограде был убит глава местной ЧК Моисей Урицкий.Между тем покушение на лидера большевиков в Москве полностью затмило вышеупомянутое событие. Да, что уж там говорить, дискуссии по поводу этого дела ведутся по сей день, ведь в нем слишком много странностей и нестыковок.Начать стоит с исполнителя покушения - Фанни Каплан. Казалось бы, заядлая революционерка, которая свой первый теракт готовила уже в 16 лет, является идеальным кандидатом на совершение данного преступления. Если не считать одного большого «но».Все дело в том, что при подготовке упомянутого выше теракта, сработало взрывное устройство, в результате чего Каплан частично потеряла зрение. Затем, до 28 лет эсерка провела в ссылках и тюрьмах, где ослепла почти полностью. Ее зрение лишь на малую долю восстановили в Крыму в 1917 году.Однако, по сути, стрелять в лидера большевиков поручили полуслепому инвалиду, едва ли подходящему на роль киллера.Впрочем, и это еще не все. Из тела вождя Октябрьской революции извлекли две пули, которые, по некоторым данным, не могли быть выпущенными из браунинга Каплан, так как имели иной калибр.Оставляет вопросы и метод убийства. По официальным данным пули, которые якобы использовала эсерка, были обработаны ядом кураре (южноамериканский стрельный яд), что должно было моментально убить вождя. Однако на допросе Каплан заявила, что яд не сработал, так как теряет свои свойства при термическом воздействии.Очень сомнительно, что, выбирая столь специфический способ для убийства, его организаторы не изучили свойства данного вещества.Наконец, смущает тот факт, что Каплан была расстреляна уже на третий день после покушения на Ленина. Складывается впечатление, что кто-то очень торопился замести следы и устранить свидетелей.Этими «кто-то», по мнению некоторых экспертов, могли являться Яков Свердлов и Лев Троцкий – агенты Запада, пытавшиеся устранить вождя коммунизма и занять его место. В дальнейшем они бы «свернули» программу по созданию «нового мирового порядка». Впрочем, это лишь версия, так как доказательств вышесказанному по сей день не найдено.