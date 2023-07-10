Военное обозрение
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Момент подрыва на мине американского «Хамви» ВСУ попал в кадр

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Момент подрыва на мине американского «Хамви» ВСУ попал в кадр

В сети появились кадры подрыва на мине американский бронеавтомобиля "Хамви" в момент очередной попытки атаковать позиции российской армии.


Сообщается, что предположительно в колонне, помимо украинских боевиков, передвигались западные наемники, это было слышно по английской речи.

В ходе попыток наступления украинской армии на Запорожском направлении ВСУ потеряли значительное количество имеющейся у них военной техники, в том числе западного производства. Противник также понес ощутимые потери в живой силе.




В течение прошедших суток на Ореховском направлении Запорожского фронта продолжались ожесточенные бои. Противником были предприняты две попытки штурма силами в районе линии Новоданиловка - Работино. В результате этих действий украинские боевики понесли значительные потери в живой силе. Согласно поступающей из тылов украинской армии информации, значительная доля поступивших в госпитали военнослужащих имеет тяжелые увечья и навсегда утратила возможность возвращения в строй.

Переброшенные в направлении населенного пункта Работино отдельные подразделения ВСУ при поддержке огня смешанных артиллерийских групп и бронетехники предприняли попытку наступательных действий на позиции российских войск, однако были вынуждены отступить на исходные позиции.

Согласно поступающим данным, осуществлением координации взаимодействия между наступающими подразделениями противника в "ручном режиме" занимается прибывшая с данной целью на Запорожское направление группа офицеров из высшего командования ВСУ под руководством генерала Сырского.

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13 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:51
    +5
    передвигались западные наемники, это было слышно по английской речи.

    этих давить в первую очередь! пусть Кузькину мать вспомнят!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:29
      0
      Цитата: Mouse
      передвигались западные наемники, это было слышно по английской речи.

      этих давить в первую очередь! пусть Кузькину мать вспомнят!

      Для мины без разницы эти или те, ей главное чтобы на неё кто-нибудь наехал или наступил.
      У англосаксов такого добра - что колёсного что двуногого - ещё предостаточно, так что мы ещё не раз будем свидетелями такого феерического полёта в небеса англосаксонского "добра" так в представленном кадре. yes
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:51
    +4
    На войне как на войне.
    Красивый взрыв, техника в хлам, Душа к богу.
    Это реалии нашего мира.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:11
      +1
      Идти в атаку на Хамви? Это юмор, что-ли такой?
    2. Rage66
      Rage66 Сегодня, 13:17
      +3
      Эти души "к Богу" не заслужили hi
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 13:28
        0
        Все они (Души) от Бога. Изначально всё от него и свет, и тьма.
  3. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 12:51
    +2
    "- Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?
    - Ку
    - А чё так ма...?" (цитата из мультика)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:13
      0
      "Фоер"!...Красота..Как и просили...
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:56
    +1
    Красиво, что тут скажешь, так и должно быть!
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:57
    +3
    Поделили на атомы экипаж с машинкой , это вам не по пустыне арабов гонять .............
  6. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 13:11
    +1
    шустрые ребята, одна нога здесь другая там
  7. sergej987
    sergej987 Сегодня, 13:18
    0
    Там походу все остались живы. Есть видео из нутри подорваной машины.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:26
    0
    Хорошо полетели на встречу к бандере, просто загляденье.