В сети появились кадры подрыва на мине американский бронеавтомобиля "Хамви" в момент очередной попытки атаковать позиции российской армии.Сообщается, что предположительно в колонне, помимо украинских боевиков, передвигались западные наемники, это было слышно по английской речи.В ходе попыток наступления украинской армии на Запорожском направлении ВСУ потеряли значительное количество имеющейся у них военной техники, в том числе западного производства. Противник также понес ощутимые потери в живой силе.В течение прошедших суток на Ореховском направлении Запорожского фронта продолжались ожесточенные бои. Противником были предприняты две попытки штурма силами в районе линии Новоданиловка - Работино. В результате этих действий украинские боевики понесли значительные потери в живой силе. Согласно поступающей из тылов украинской армии информации, значительная доля поступивших в госпитали военнослужащих имеет тяжелые увечья и навсегда утратила возможность возвращения в строй.Переброшенные в направлении населенного пункта Работино отдельные подразделения ВСУ при поддержке огня смешанных артиллерийских групп и бронетехники предприняли попытку наступательных действий на позиции российских войск, однако были вынуждены отступить на исходные позиции.Согласно поступающим данным, осуществлением координации взаимодействия между наступающими подразделениями противника в "ручном режиме" занимается прибывшая с данной целью на Запорожское направление группа офицеров из высшего командования ВСУ под руководством генерала Сырского.