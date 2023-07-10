США и Германия сорвали план Зеленского публично выступить на Вильнюсском саммите с призывом принять Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский планировал публично выступить с призывом к странам Североатлантического альянса принять Украину в НАТО. Это он собирался сделать на саммите альянса в Вильнюсе, который начнется завтра, 11 июля. Однако США и Германия сорвали план Зеленского, сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники.Глава киевского режима, по утверждению западной прессы, очень недоволен сложившейся ситуацией. Он очень рассчитывал, что его призыв возымеет соответствующий эффект, однако наиболее влиятельные члены альянса не позволили ему это сделать.По утверждению издания, сейчас вступление Украины в НАТО поддерживают Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Болгария, Франция и Турция. На днях президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал стремление Украины войти в состав Североатлантического альянса.Однако США и Германия блокируют попытки Украины вступить в НАТО. В Вашингтоне и Берлине прекрасно понимают, что в случае конфронтации с Россией основная военная и финансовая нагрузка лягут не на Румынию с Литвой и не на Болгарию с Эстонией.Источник издания утверждает, что США и Германия рассчитывают на подписание с Украиной специальной декларации. Но содержание этой декларации вряд ли обрадует Зеленского и его окружение, так как оно не выходит за рамки Бухарестского соглашения 2008 года. Декларация будет выражать общую поддержку членства Украины в НАТО без какой-либо конкретики со стороны альянса.