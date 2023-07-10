Военное обозрение
Войти Регистрация

США и Германия сорвали план Зеленского публично выступить на Вильнюсском саммите с призывом принять Украину в НАТО

19
США и Германия сорвали план Зеленского публично выступить на Вильнюсском саммите с призывом принять Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский планировал публично выступить с призывом к странам Североатлантического альянса принять Украину в НАТО. Это он собирался сделать на саммите альянса в Вильнюсе, который начнется завтра, 11 июля. Однако США и Германия сорвали план Зеленского, сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники.


Глава киевского режима, по утверждению западной прессы, очень недоволен сложившейся ситуацией. Он очень рассчитывал, что его призыв возымеет соответствующий эффект, однако наиболее влиятельные члены альянса не позволили ему это сделать.

По утверждению издания, сейчас вступление Украины в НАТО поддерживают Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Болгария, Франция и Турция. На днях президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал стремление Украины войти в состав Североатлантического альянса.

Однако США и Германия блокируют попытки Украины вступить в НАТО. В Вашингтоне и Берлине прекрасно понимают, что в случае конфронтации с Россией основная военная и финансовая нагрузка лягут не на Румынию с Литвой и не на Болгарию с Эстонией.

Источник издания утверждает, что США и Германия рассчитывают на подписание с Украиной специальной декларации. Но содержание этой декларации вряд ли обрадует Зеленского и его окружение, так как оно не выходит за рамки Бухарестского соглашения 2008 года. Декларация будет выражать общую поддержку членства Украины в НАТО без какой-либо конкретики со стороны альянса.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:27
    +4
    его место на коврике за порогом.... wassat
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:36
      +2
      Цитата: Mouse
      его место на коврике за порогом.... wassat

      Ещё есть сутки до этого "знаменательного" события, а за такой срок всё может поменяться ни один раз.
      Да и стоит ли так уж доверять всяким слухам и дезе, распространяемым неполживым западным СМИ, по привычке отечественных журналистов часто называющих их "авторитетными".
      1. алексеев
        алексеев Сегодня, 13:07
        0
        "Есть сутки до этого " знаменательного" события..."
        Тут дело не во времени, а, главным образом, в наличии у РФ мощных Сил ядерного сдерживания, в том числе, и многочисленного ТЯО. Никто не хочет стать жертвой ядерного удара из- за бандерлогов и рагулей. Они ведь, а вовсе не англо- саксы и фрицы расходники.
        Один шаг - размещение ядерного оружия в Белоруссии уже сделан. Теперь чтобы начать вооруженные провокации поляков и всякой прибалтийской сволочи им нужно трижды и более подумать о том не будет ли Варшава повторять свою судьбу времён Второй мировой? Или может дойти и до судьбы некоторых известных городов в милитаристской Японии. В Польшу никто вторгаться не собирается, это паны, надеясь на НАТО лелеют планы от " можа до можа".
        Пора сделать и второй шаг- проверить на Новой земле надёжность современных тактических ядерных боеприпасов.
        Чтобы поняли, что , дескать, все исправно, микросхемы из стиральных машин извлечены и вставлены куда нужно.
        Такие шаги отрезвляют даже " тех кто был особо боек".
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:37
      +1
      Оголтелый наркот получил пинка под сраку, там своих дармоедов хватает.
    3. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 12:44
      +2
      Глава киевского режима, по утверждению западной прессы, очень недоволен сложившейся ситуацией. Он очень рассчитывал, что его призыв возымеет соответствующий эффект,

      Наркоша уже окончательно зарвался, сам себя уже убедил, что он пуп Земли и все ему должны. А потому наглеет с каждым днём. Безнаказанность рождает вседозволенность. yes
    4. роман66
      роман66 Сегодня, 12:51
      0
      Кое что напоминает, из истории

      Ттттттть
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: Mouse
      его место на коврике за порогом....

      Ну Тимошенко Трампа ждала около туалета, почему бы Зеле не посидеть в вильнюсском сортире.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:29
    +2
    Особенно умиляет в этом списке "за" страна Турция, это не им ли мы построили газовый хаб, строим за свои кровные АЭС, покупаем их сельхозпродукцию со всякими зерновыми сделками в ущерб себе и посылаем туристов пополнить их бюджет спасая от дефолта, а они лечат и греют на солнышке "азовцев"? Может надо вести себя так, что б ни один "эдик" даже думать не смел подлость против России совершить.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:34
      +1
      Ваши радикальные мысли и идеи до ядерной войны могут довести. Хорошо хоть Вы тут, а не в правительстве.
      1. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 13:13
        0
        Так султан уже озвучил, что зерновая сделка с укрейн будет продолжена, независимо от позиции России, даже если потребуется охрана ВМС Турции. Как то так. Опять нашего гроссмейстера обошли. Опять будет плакать о том, что кинули. Опять выглядим полными лохами. Спасибо огромное гениально выстроенной канализации власти .
  3. Седов
    Седов Сегодня, 12:29
    +1
    Пока дорогу в НАТО Володимиру придется только "нюхать"..
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:37
      -1
      так нюхать это его всё!!! laughing.........................................................
  4. Sith
    Sith Сегодня, 12:30
    +1
    Всю тему с текущей конфронтацией замутила США , она ж и не заинтересована в вхождении Украины в НАТО ... ибо тогда придётся "говорить" от лица НАТО с не определённым результатом , а не от лица прикормленных собачек
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:30
    +1
    Что нового может сказать клоун, чего не наговорил уже за последние два года...... Если кратко, то ну возьми меня и дай.....
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:31
    0
    США и Германия сорвали план Зеленского публично выступить на Вильнюсском саммите с призывом принять Украину в НАТО
    . Поц должен знать свое место...
  7. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:45
    0
    Франция вроде тоже за вступление Украины в НАТО, но при всех проблемах внутри собственной страны, причем не только с мигрантами из Северной Африки, но и с местным французским населением, к которому должно прислушиваться само правительство Макрона, этот человечек ничего не может сделать лучше, чем разрушить свою собственную республику. Не говоря уже о проблемах Макрона с итальянцами из-за его глупых и расистских слов, которые он недавно произнес против Италии. Френч, поторопитесь и смените это дурацкое правительство, которое доставляет вам неприятности.
  8. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:46
    0
    Какой там срыв планов, просто позвонили и указали где место персонажа.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:48
    0
    Зельц на столько надоел ,что отработанная схема по попрошайничеству , не сработала ?
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:05
    0
    вступление Украины в НАТО поддерживают Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Болгария, Франция и Турция.
    С первыми четырьмя понятно - коренники в русофобской упряжке. Румыния и Болгария - пристяжные и на подхвате. Франция и Турция в этой упряжке и те и другие в зависимости от обстановки. Но все зависит от кучера - Сша и его поводьев. А Зелю неожиданно (?) очень обидели и наверное сегодня с горя нанюхается до потери пульса.