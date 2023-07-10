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В Киеве заявили о якобы начале строительства на территории страны завода по производству турецких беспилотников Bayraktar

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В Киеве заявили о якобы начале строительства на территории страны завода по производству турецких беспилотников Bayraktar

Обещанный турецкой компанией Baykar завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины уже строится. С таким заявлением выступил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.


Отвечая на вопросы журналистов в отношении перспектив сотрудничества с Турцией в сфере производства БПЛА, а также подписанного на днях Зеленским меморандума, Камышин пояснил, что меморандум относится к новым проектам, а анонсированный завод по производству турецких дронов Bayraktar якобы уже строится на территории страны. При этом он никаких пояснений не дал, так что сказать, когда началось строительство и где оно ведется нет возможности.

Если вы говорите именно о том заводе Bayraktar, о котором мы уже знаем, что пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались уже строительные работы. И завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах

- заявил министр.

О строительстве завода турецкой компании Baykar на Украине активно заговорили в августе прошлого года. В Киеве активно строили планы по насыщению ВСУ дронами и даже продаже их за границу. Генеральный директор компании Халук Байрактар заявлял о стратегическом сотрудничестве с Киевом и готовности к строительству завода. Однако в октябре 2022 года появилась информация, что тема со строительством завода закрыта.

В то же время в компании Baykar заявили, что от строительства завода беспилотников на Украине компания не отказывается, просто все сдвигается "вправо" из-за боевых действий. На конец года строительство завода находилось на стадии архитектурного проекта и вряд ли продвинулось дальше. Так что заявление Камышина нужно воспринимать с большой долей скептицизма.

С другой стороны, если такое производство все же появится, то по нему прилетит российская ракета, Москва об этом турок уже предупреждала. Как заявил сам Эрдоган, производством и поставкой беспилотников занимается частная компания, а не государство Турция.
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:38
    +1
    Таки котлован уже выкопали, только пока не решили под завод или свиноферму...... Два экскаватора в поле - уже начало строительства.
  2. кредо
    кредо Сегодня, 12:39
    +1
    В свете т.н. "зерновых сделок", благополучной репатриации насильников и убийц из Турции на Украину и прочее и прочее, нет уверенности в том, что указанный завод действительно строится и у нас имеется договорённость в том, что на него ничего не прилетит от нас. sad
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:41
    +2
    Координаты????...........................................................................................................
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:14
      -1
      Цитата: Mouse
      Координаты????...........................................................................................................

      Может где-то здесь? Нужно проверить.
      Львовская область
      Львовуголь
      Шахта «Великомостовская»
      Шахта «Межиричанская»
      Шахта «Возрождение»
      Шахта «Лесная»
      Шахта «Визейская»
      Шахта «Заречная»
      Шахта «Степная»
      Шахта «Червоноградская»
  4. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 12:43
    +1
    Скорее всего это ответочная сборка, и скорее всего цеха раскиданы по разным местам. Тем не менее регулярно выводить из строя сборочные цеха возможно
    1. Sith
      Sith Сегодня, 12:47
      0
      На текущем витке развития событий может быть вбросом ... может быть отвёрточной сборкой где нибудь в подвалах в каком нить из крупных городов ... может быть хитрым ходом турков , чтобы поставлять втихаря им ещё ... т.е никакие они будут не собранные в Украине ...
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:43
    +1
    Надо дать им построить и даже дать заложить первый БПЛА в производство , ну а потом опять все привести это к "нулевому " циклу.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:46
    0
    Я даже не сомневаюсь ,что строится.Проблема в том что не на Украине скорее всего. Его поделят на атомы моментально ,как только построят в Украине
  7. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:58
    0
    Эрдоган - позорный человек, он думает, что таким поведением заводит друзей, вместо этого у него становится все больше и больше врагов как внутри страны, так и за ее пределами.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 13:21
      0
      Каким поведением ? Он максимальный профит получает с Украины и России, а чего там местное население об этом думает ему плевать.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:11
    +1
    завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины уже строится
    На голубом глазу и даже не покраснел. В компании Baykar наверное удивились - мы сроки сдвинули, а эти уже что-то строят сами? Большое строительство из космоса увидеть не трудно.
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 13:27
    0
    Как заявил сам Эрдоган, производством и поставкой беспилотников занимается частная компания, а не государство Турция


    Пояснил бы уж сразу.
    Это какая-то принципиальная разница?