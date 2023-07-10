В Киеве заявили о якобы начале строительства на территории страны завода по производству турецких беспилотников Bayraktar

Если вы говорите именно о том заводе Bayraktar, о котором мы уже знаем, что пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались уже строительные работы. И завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах

Обещанный турецкой компанией Baykar завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины уже строится. С таким заявлением выступил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.Отвечая на вопросы журналистов в отношении перспектив сотрудничества с Турцией в сфере производства БПЛА, а также подписанного на днях Зеленским меморандума, Камышин пояснил, что меморандум относится к новым проектам, а анонсированный завод по производству турецких дронов Bayraktar якобы уже строится на территории страны. При этом он никаких пояснений не дал, так что сказать, когда началось строительство и где оно ведется нет возможности.- заявил министр.О строительстве завода турецкой компании Baykar на Украине активно заговорили в августе прошлого года. В Киеве активно строили планы по насыщению ВСУ дронами и даже продаже их за границу. Генеральный директор компании Халук Байрактар заявлял о стратегическом сотрудничестве с Киевом и готовности к строительству завода. Однако в октябре 2022 года появилась информация, что тема со строительством завода закрыта.В то же время в компании Baykar заявили, что от строительства завода беспилотников на Украине компания не отказывается, просто все сдвигается "вправо" из-за боевых действий. На конец года строительство завода находилось на стадии архитектурного проекта и вряд ли продвинулось дальше. Так что заявление Камышина нужно воспринимать с большой долей скептицизма.С другой стороны, если такое производство все же появится, то по нему прилетит российская ракета, Москва об этом турок уже предупреждала. Как заявил сам Эрдоган, производством и поставкой беспилотников занимается частная компания, а не государство Турция.