На одной из станций замечен эшелон с итальянскими самоходками M109L для ВСУ

Несколько дней назад на станции Поджо-Руско, расположенной в Ломбардии на севере Италии, был замечен еще очередной железнодорожный эшелон со 155-мм самоходками M109L, которые, как утверждается в западных СМИ, направляются в сторону Украины.Количество перевозимых в новой партии самоходных артустановок составляет 20-25 единиц. Это означает, что Италия передала ВСУ в общей сложности более 100 таких машин. В сочетании с 6 экземплярами PzH 2000 и неопределенным количеством буксируемых FH70, ранее уже отгруженных ВСУ, это означает поставку Римом киевскому режиму более 110 артиллерийских систем.M109L – это итальянская модификация американской САУ M109A2, принятая на вооружение в 1986 году и оснащенная 155-мм орудием местного производства со стволом длиной 39 кал. от компании Breda (аналогично буксируемой гаубице FH-70). Дальность действия этой системы составляет 24 км при использовании стандартных снарядов или 30 км при стрельбе реактивными боеприпасами. Защиты корпуса итальянской САУ была повышена до стандарта M109A3.Всего до стандарта M109L было модернизировано 280 экземпляров M109A2, которые через некоторое время были заменены в Италии более современными PzH 2000. Большая часть M109L предназначалась для продажи в Пакистан, однако в итоге было решено отправлять их крупными партиями на Украину.