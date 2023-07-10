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Украинский министр заявил, что в НАТО решили исключить процедуру ПДЧ для принятия Украины в свой состав

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Украинский министр заявил, что в НАТО решили исключить процедуру ПДЧ для принятия Украины в свой состав

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба за сутки до начала натовского саммита в Литве заявил о некоторых промежуточных итогах переговоров по вступлению Украины в состав альянса. При этом Кулеба переговоры назвал сложными и интенсивными.


Глава МИД Украины:

Союзники по НАТО пришли к консенсусу по вопросу исключения ПДЧ (плана действий по членству) на пути принятия Украины в состава альянса.

По заявлению Кулебы, решение членов НАТО «сокращает путь Украины в НАТО». Далее Кулеба уже переходит к традиционному домысливанию за членов НАТО фактически с указанием на то, что они должны делать в ближайшее время. Украинский министр считает, что «наступил самый лучший момент прояснить вопрос приглашения Украины в состав НАТО».

Эти заявления идут вразрез с заявлениями президента США, который несколько раз повторил о том, что никакой ускоренной процедуры по принятию Украины в НАТО не будет. Байден, отвечая на вопросы журналистов, на днях снова заявил, что Украина, если и будет принята в НАТО, то после окончания боевых действий и по тому же принципу, как принимались ранее другие страны.

Получается, что кто-то из этих двоих лжёт – либо Кулеба, говоря о снятии варианта ПДЧ, либо Байден, говоря о необходимости соблюдения стандартных процедур для вступления.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:19
    +1
    Размечтались.Вот Эрдоган номер отчебучил.Открытие дверей Турции в ЕС,откроет Швеции дорогу в НАТО.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 13:22
      +1
      И там и там нереальные условия....никто ни к чему не придет...Турции не будет в ЕС, а остатков украины даже в урезанном составе не будет в НАТО, в НАТО тупо нет снарядов и боеготовой армии, чтобы навалиться на нашу полуторамиллионную.
  2. sheridans
    sheridans Сегодня, 13:20
    +1
    Это типа они пострадали и им делают исключение? Понятно, что президент еврей, но не настолько же топорно.
  3. Седов
    Седов Сегодня, 13:23
    0
    ПДЧ исключили, формально могут ещё миллиард деклараций подписать об ускоренном вступлении Украины в НАТО в декабре 2089 года. Будет ли Украина там в ближайшее время? Скорее нет, чем да.