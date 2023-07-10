Украинский министр заявил, что в НАТО решили исключить процедуру ПДЧ для принятия Украины в свой состав

Союзники по НАТО пришли к консенсусу по вопросу исключения ПДЧ (плана действий по членству) на пути принятия Украины в состава альянса.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба за сутки до начала натовского саммита в Литве заявил о некоторых промежуточных итогах переговоров по вступлению Украины в состав альянса. При этом Кулеба переговоры назвал сложными и интенсивными.Глава МИД Украины:По заявлению Кулебы, решение членов НАТО «сокращает путь Украины в НАТО». Далее Кулеба уже переходит к традиционному домысливанию за членов НАТО фактически с указанием на то, что они должны делать в ближайшее время. Украинский министр считает, что «наступил самый лучший момент прояснить вопрос приглашения Украины в состав НАТО».Эти заявления идут вразрез с заявлениями президента США, который несколько раз повторил о том, что никакой ускоренной процедуры по принятию Украины в НАТО не будет. Байден, отвечая на вопросы журналистов, на днях снова заявил, что Украина, если и будет принята в НАТО, то после окончания боевых действий и по тому же принципу, как принимались ранее другие страны.Получается, что кто-то из этих двоих лжёт – либо Кулеба, говоря о снятии варианта ПДЧ, либо Байден, говоря о необходимости соблюдения стандартных процедур для вступления.