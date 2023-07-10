Военкор объяснил необходимость перекрыть границу Украины и Польши

Процесс переформатирования украинского государства в нейтральный проект невозможен без перекрытия украинско-польской границы. Об этом заявил военкор, репортер ВГТРК Александр Сладков.В своем Telegram-канале Сладков подчеркнул, что без обеспечения внешнего блокирования западных границ Украины невозможно достичь каких-либо серьезных и долгосрочных результатов.Контроль над украинско-польской границей можно обеспечить при помощи, пользуясь военной терминологией, целого комплекса мероприятий. Одного огневого контроля недостаточно. Необходимо, чтобы, как говорил Суворов, "на границе с Польшей должен находиться сапог русского солдата".Существует немало примеров вооруженных конфликтов и военных операций, в которых российское командование в первую очередь стремилось к перекрытию внешних границ стран и территорий, на которых проходили боевые действия.К примеру, в Афганистане и во время первой чеченской кампании этого сделать не удалось, в итоге российская армия не достигла намеченной цели, а во время второй чеченской кампании была оперативно перекрыта граница с Грузией - в итоге, Россия победила.Также была перекрыта граница Таджикистана с Афганистаном во время гражданского конфликта 1993 года, в результате чего Таджикистан удалось спасти от распада.Перекрыв границу, можно существенно ограничить возможности Запада по снабжению боевиков киевского режима боеприпасами и военной техникой.