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Военкор объяснил необходимость перекрыть границу Украины и Польши

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Военкор объяснил необходимость перекрыть границу Украины и Польши

Процесс переформатирования украинского государства в нейтральный проект невозможен без перекрытия украинско-польской границы. Об этом заявил военкор, репортер ВГТРК Александр Сладков.


В своем Telegram-канале Сладков подчеркнул, что без обеспечения внешнего блокирования западных границ Украины невозможно достичь каких-либо серьезных и долгосрочных результатов.

Контроль над украинско-польской границей можно обеспечить при помощи, пользуясь военной терминологией, целого комплекса мероприятий. Одного огневого контроля недостаточно. Необходимо, чтобы, как говорил Суворов, "на границе с Польшей должен находиться сапог русского солдата".

Существует немало примеров вооруженных конфликтов и военных операций, в которых российское командование в первую очередь стремилось к перекрытию внешних границ стран и территорий, на которых проходили боевые действия.

К примеру, в Афганистане и во время первой чеченской кампании этого сделать не удалось, в итоге российская армия не достигла намеченной цели, а во время второй чеченской кампании была оперативно перекрыта граница с Грузией - в итоге, Россия победила.

Также была перекрыта граница Таджикистана с Афганистаном во время гражданского конфликта 1993 года, в результате чего Таджикистан удалось спасти от распада.

Перекрыв границу, можно существенно ограничить возможности Запада по снабжению боевиков киевского режима боеприпасами и военной техникой.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Pemo2345
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31 комментарий
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  1. maximaniak
    maximaniak Сегодня, 13:51
    +9
    Серьёзно? Спасибо, что объяснил. Теперь бы ещё кому-нибудь объяснил
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 14:02
      +3
      Спасибо, что объяснил. Теперь бы ещё кому-нибудь объяснил

      Мы точно не догадывались о такой необходимости. Теперь будем знать, спать и есть перестанем пока граница не будет перекрыта
    2. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 14:27
      +2
      Самое главное, какими силами и средствами перекрывать границу. Это всё фантазии. Всё это нужно было делать ещё 24 февраля 2022 года. да и тогда на это не было ни сил ни средств.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:53
    0
    Путин встретился с Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер" в Кремле, ну вот дошел все таки Пригожин до Москвы smile и узнал Верховный сермяжную правду дел в СВО, стоило копья ломать, всегда же умным людям можно договориться. Полякам стоит напрячься.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 13:57
      +4
      А как же финты ухами и прочие , а как рассказки главного гвардейца аки он супротив вагенров штык точил и готовился героистичность проявлять ? А как тогда град наград вывалившийся на отстоявших и одолевших ? Словом уже не смешно , уже тошно.
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 14:09
        +3
        так срежиссирован сериал...терпите или не смотрите его :)
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 14:34
      +3
      и узнал Верховный сермяжную правду дел в СВО

      Ну узнал и узнал. И что? И как обычно ни-че-го!
      Шойгу с Герасимовым, пообещавшие Гаранту "маленькую, но победоносную СВО" и облажавшиеся по полной программе, на своих местах. Предатели из АП и их "подельники" из МИД, ведущие антироссийские переговоры с врагом", на своих местах.
      Киселев из "Ящика" 3 часа поливавший дерьмом Пригожина и "музыкантов" по прежнему будет "полоскать" нам мозги.
      А вывод? Почти как в старом еврейском анекдоте:
      Идут по дороге два гражданина. И вот гражданин №1 спрашивает гражданина №2
      - скажи, а ты смог бы за 100$ съесть вон ту кучу коровьего дерьма?
      - Смогу. Берет 100$ и съедает кучу.
      Идут дальше. Видят кучу лошадиного дерьма. Гражданин №2 спрашивает гражданина №1
      -А ты смог бы за 100$ съесть вот эту кучу дерьма?
      - Легко,
      отвечает гражданин №1, берет деньги и съедает эту кучу.
      Идут дальше.
      - Слушай, у меня сколько было денег, столько и есть говорит №1
      - И у меня сколько было, столько и есть отвечает №2.
      Так зачем мы дерьмо ели?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:53
    0
    А заодно и отрезать от Словакии и Румыно-Молдовании? В чем фишка?
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 14:11
      +3
      Карпаты непроходные для тяжелой техники и доставки больших партий боеприпасов и ракет. Практически все пункты перехода тяжёлой военной техники - из Польши. Мост в Затоке - один Искандер и всё. Остальные пункты из Румынии - никакой логистики для такого вооружения. Удивляет что только через полтора года войны озвучили то, что ясно любому выпускнику военного училища!
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 14:23
        +4
        Видимо, недолго ждать осталось открытий вроде: Украину не получится взять сразу и целиком. Сначала нужно разобраться с левобережьем Днепра, отрезав его от правого берега. Для этого нужно уничтожить мосты.
      2. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 14:25
        +3
        Удивляет что только через полтора года войны озвучили то, что ясно любому выпускнику военного училища!
        Я вам открою страшную тайну: это ясно любому вменяемому человеку даже без военного образования.
  4. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 13:53
    +8
    Наполеон фигов, чем перекрывать собрался?
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 13:57
      +1
      Так они все мечтают о массовой мобилизации, чем ещё, ястребы!
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 14:05
      +1
      Цитирую: "Перекрыв границу, можно существенно ограничить возможности Запада по снабжению боевиков киевского режима боеприпасами и военной техникой." Какой умный!!! Просто Спиноза какой-то. Я-то, д.урак, думал, что вся сила в гемоглобине. А оказывается, вона что, сила в другом! Перекрыл, и враг повержен. Но съесст-то он съест, да кто ж ему даст. Кстати, не этот ли Сладков наплел, что наши оставили Клещеевку? Товарищ перегрелся.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:45
        +1
        Цитата: mikh-korsakov
        Просто Спиноза какой-то. Я-то, д.урак, думал, что вся сила в гемоглобине. А оказывается, вона что, сила в другом!

        На фирменных пакетах-майках одной из фирм напечатано: "Сила в мясе!"
        Похоже, этот девиз и используется.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:54
    +8
    необходимость перекрыть границу Украины и Польши

    автор хотя бы среднюю школу закончил? Географию учил? Сомневаюсь сильно.
    Так называемая Украина также имеет границы с Венгрией, Словакией, Румынией и до сих имеет выход к морю.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 13:59
      +5
      Ну, может Сладков утрировал и имел ввиду, что всю границу надо перекрыть. Только эту тему разве что ленивый не мусолил, сродни открытия Америки. Ещё бы сказал как это сделать практически.
      1. Паллада
        Паллада Сегодня, 14:57
        -1
        Может он и сказал, только сдесь не напечатали, вот вы сударь и не прочитали. Все Вам на блюдечке подавай.
  6. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 13:56
    +3
    без обеспечения внешнего блокирования западных границ Украины невозможно достичь каких-либо серьезных и долгосрочных результатов.

    Вот блин капитан очевидность нарисовался. Может он и способ знает, как границу перекрыть без уничтожения укрофашистов? Если-бы всё так просто было.
    Для перекрытия границы нужно сначала до неё дойти, по пути расправившись с нацистами.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 14:00
      +5
      Для перекрытия границы нужно сначала до неё дойти, по пути расправившись с нацистами.
      Дополню Ваши слова, прежде чем идти до границы, для начала надо бы прекратить все сделки с правящим режимом Украины, в том числе и прокачку энергоресурсов по трубопроводам в Европу и зерновые сделки.
      1. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 15:37
        0
        Цитата: Gomunkul
        Дополню Ваши слова, прежде чем идти до границы, для начала надо бы прекратить все сделки с правящим режимом Украины, в том числе и прокачку энергоресурсов по трубопроводам в Европу и зерновые сделки.

        Эти ваши слова уже набили оскомину. Прокачка энергоресурсов по украинским трубопроводам осуществляется не от хорошей жизни. Понятно, что за это приходится расплачиваться с укронацистами, но и Россия зарабатывает тоже. Но это не главное. Проблема в том, что этот газ необходимо куда то " стравливать", что бы не закрывать месторождения. Пока не решат проблемы с поворотом труб в Китай или ещё куда, то приходится идти на эти унизительные условия.
        Основные покупатели нашего газа через Украину -- Венгрия, Австрия и Словакия. И первые две страны наиболее сдержанные в вопросе давления на Россию и поставок оружия киевскому режиму.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:57
    +1
    как говорил Суворов, "на границе с Польшей должен находиться сапог русского солдата".

    Цитату переврали. Суворов не так говорил:
    Слова Суворова, когда «яйца русского солдата должны висеть над границей с Польшей».
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:13
    +3
    это еще года назад было понятно всем кроме генштаба
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 14:34
      -2
      Что вы все на генштаб гоните, неужели вы думаете, что они не рассматривали таких вариантов и не понимают этого. Нет на то политической воли или хитрый план состоит в другом.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 15:05
        0
        Цитата: SwR9
        неужели вы думаете, что они не рассматривали таких вариантов и не понимают этого.

        а если видели и не настояли, то грош им цена
        могу напомнить известный случай с Рокоссовским и Сталиным
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:20
    +1
    Процесс переформатирования украинского государства в нейтральный проект невозможен без перекрытия украинско-польской границы
    ОЧЕВИДНОЕ, но на счет вероятности данного акта, как то не приходится быть , не то, что б уверенным, а вообще???
    В общем, вопросы, вопросы и ещё много вопросов.
  10. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 14:24
    +1
    Может наш генштаб читает изредка комменты в Военном обозрении.
    Вроде как полтора года о перспективах закрытия границы писали....
    Ну если это генштабу нужно конечно....
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 15:37
      0
      Каким образом вы предлагаете закрыть западную границу украины? Расскажите пожалуйста
  11. Виктор Масюк
    Виктор Масюк Сегодня, 14:30
    +3
    Когда военкор учит военных воевать, это выглядит также, как корреспондент, специализирующийся на теме освещения производства металла рассказывает металлургам, как им правильно металл плавить
  12. Погоны
    Погоны Сегодня, 14:30
    +4
    Пусть Сладков в первых рядах туда идёт перекрывать.
  13. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 15:37
    0
    В случае с украиной это невозможно!!!!