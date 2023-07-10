Военное обозрение
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"Работайте, братья!" Плакат от "Военного обозрения"

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"Работайте, братья!" Плакат от "Военного обозрения"

10 июля 2016 года лейтенант полиции Магомед Нурбагандов, глядя в глаза террористам и своей смерти, оказался верен своим идеалам и произнес ту знаменитую фразу, которая позже облетит каждый уголок России и близлежащих стран — «Работайте, братья!»

Указом президента Российской Федерации ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации за то, что под угрозой смерти остался верен присяге, долгу и своему народу.

Сегодня многие силовики по сей день используют в речи эту фразу, которая обозначает, что дело будет продолжено, а все враги повержены.
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