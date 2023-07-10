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На вооружении ВСУ замечена чехословацкая боевая машина разведки BPzV Svatava

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На вооружении ВСУ замечена чехословацкая боевая машина разведки BPzV Svatava

Боевая разведывательная машина BPzV Svatava родом из Чехословакии находится в длинном ряду техники стран Восточной Европы, оказавшейся на территории Украины.


Svatava, по всей видимости, была передана из Чехии или Словакии, которые постоянно отправляют на Украину советскую военную технику, выводя ее из состава своих войск либо выпуская на производственных мощностях после восстановления. Учитывая постоянную нехватку бронетехники в украинской армии, эта машина скорее всего будет служить в качестве БМП, а не выполнять разведывательные задачи.

BPzV Svatava – это чехословацкая боевая разведывательная машина, призванная занять нишу БРМ-1, которые первоначально не поставлялись в страны Варшавского договора. Основное вооружение является идентичным БМП-1 и представлено 73-мм пушкой 2А28 «Гром» в сочетании с 7,62-мм пулеметом. Для борьбы с бронированными целями машина использует ПТУР 9М14 «Малютка».



От БМП-1 ее отличает, в частности, установка на башне крепления для размещения ИК-прожектора ОУ-3ГА2 «Луна» и установка лазерного дальномера. Кроме того, техника оснащена РЛС ПСНР-5, прибором дневного и ночного наблюдения ТКН-3Б, силовым агрегатом УТД-20 на 300 л. с., позволяющим разогнать эту 13,8-тонную машину до 65 км/ч по магистрали.

Всего было выпущено более 130 экземпляров Svatava. В настоящее время они состоят на вооружении Польши (под обозначением BWR-1, проходят модернизацию) и Чехии.
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4 комментария
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 14:05
    0
    На Украину сейчас шлют военную технику и боеприпасы все кому не лень. Особенно в этом деле усердствуют все страны бывшего Варшавского договора.
    Надо бы нам не забыть этот факт, а отечественным политикам, страдающим провалами памяти, напоминать постоянно, чтобы не разбазаривали народное достояние и человеческий ресурс на тех, кто этого не заслуживает.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:05
    -1
    Кто-то передал для утилизации? Данную машину?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:22
    +1
    BPzV Svatava родом из Чехословакии находится в длинном ряду техники стран Восточной Европы, оказавшейся на территории Украины
    В том то и дело, что находится в длинном ряду списка. Чего только сегодня не встретишь на Украине со всех уголков планеты, поэтому появление этой да еще на базе БМП-1 удивления не вызывает от слова совсем. То, что Чехия и Словакия активно поставляют Киеву вооружения давно известно и они этого не скрывают, а наоборот гордятся этим.
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:27
    -2
    Ну замечена, ну передали, долго она там проживёт? Прямо сенсация.