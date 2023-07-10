На вооружении ВСУ замечена чехословацкая боевая машина разведки BPzV Svatava

Боевая разведывательная машина BPzV Svatava родом из Чехословакии находится в длинном ряду техники стран Восточной Европы, оказавшейся на территории Украины.Svatava, по всей видимости, была передана из Чехии или Словакии, которые постоянно отправляют на Украину советскую военную технику, выводя ее из состава своих войск либо выпуская на производственных мощностях после восстановления. Учитывая постоянную нехватку бронетехники в украинской армии, эта машина скорее всего будет служить в качестве БМП, а не выполнять разведывательные задачи.BPzV Svatava – это чехословацкая боевая разведывательная машина, призванная занять нишу БРМ-1, которые первоначально не поставлялись в страны Варшавского договора. Основное вооружение является идентичным БМП-1 и представлено 73-мм пушкой 2А28 «Гром» в сочетании с 7,62-мм пулеметом. Для борьбы с бронированными целями машина использует ПТУР 9М14 «Малютка».От БМП-1 ее отличает, в частности, установка на башне крепления для размещения ИК-прожектора ОУ-3ГА2 «Луна» и установка лазерного дальномера. Кроме того, техника оснащена РЛС ПСНР-5, прибором дневного и ночного наблюдения ТКН-3Б, силовым агрегатом УТД-20 на 300 л. с., позволяющим разогнать эту 13,8-тонную машину до 65 км/ч по магистрали.Всего было выпущено более 130 экземпляров Svatava. В настоящее время они состоят на вооружении Польши (под обозначением BWR-1, проходят модернизацию) и Чехии.