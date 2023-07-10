«Проблем с поставками военным нет»: В Ростехе подтвердили серийное производство гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Сегодня мы выпускаем "Кинжал" серийно. Если раньше выпускали его в определенной степени, чтобы дальше его модернизировать и заканчивать НИОКР, то сегодня мы вышли в твердую серию. То, что нас просит министерство обороны, мы делаем это качественно и в срок в том количестве и объеме, которые им необходимы

Дело в том, что в системе "Кинжал" заложены такие технологии, которые сегодня невозможно, собственно, преодолеть с точки зрения прекращения движения этой ракеты к месту назначения

Российская армия получает гиперзвуковой комплекс "Кинжал" в необходимом количестве, проблем с поставками нет, ракета выпускается серийно. Об заявил первый замглавы Ростеха Владимир Артяков.Постоянные заявления Киева и его западных союзников о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, в том числе и гиперзвуковой "Кинжал", не имеют под собой никакого основания. Ракета уже выпускается серийно и в тех объемах, которые запрашивает Минобороны. Ранее комплекс выпускался в небольшом количестве, поскольку параллельно шли испытания. Сейчас ракета в серийном производстве.- заявил Артяков в эфире "Россия-24".Также опроверг представитель Ростеха и заявления Киева о якобы сбитых российских "Кинжалах" с помощью американского ЗРК Patriot, назвав это "украинской пропагандой". В Киеве пытаются угодить своим хозяевам из США, всячески расхваливая произведенное на Западе вооружение.- добавил он.Ранее в Киеве заявили, что американский зенитный комплекс якобы за один раз "сбил" аж шесть гиперзвуковых "Кинжалов". Как отметили в российском военном ведомстве, Россия столько ракет не запускает, сколько сбивает Украина.