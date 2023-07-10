Военное обозрение
Войти Регистрация

«Проблем с поставками военным нет»: В Ростехе подтвердили серийное производство гиперзвуковых ракет «Кинжал»

10
«Проблем с поставками военным нет»: В Ростехе подтвердили серийное производство гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Российская армия получает гиперзвуковой комплекс "Кинжал" в необходимом количестве, проблем с поставками нет, ракета выпускается серийно. Об заявил первый замглавы Ростеха Владимир Артяков.


Постоянные заявления Киева и его западных союзников о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, в том числе и гиперзвуковой "Кинжал", не имеют под собой никакого основания. Ракета уже выпускается серийно и в тех объемах, которые запрашивает Минобороны. Ранее комплекс выпускался в небольшом количестве, поскольку параллельно шли испытания. Сейчас ракета в серийном производстве.

Сегодня мы выпускаем "Кинжал" серийно. Если раньше выпускали его в определенной степени, чтобы дальше его модернизировать и заканчивать НИОКР, то сегодня мы вышли в твердую серию. То, что нас просит министерство обороны, мы делаем это качественно и в срок в том количестве и объеме, которые им необходимы

- заявил Артяков в эфире "Россия-24".

Также опроверг представитель Ростеха и заявления Киева о якобы сбитых российских "Кинжалах" с помощью американского ЗРК Patriot, назвав это "украинской пропагандой". В Киеве пытаются угодить своим хозяевам из США, всячески расхваливая произведенное на Западе вооружение.

Дело в том, что в системе "Кинжал" заложены такие технологии, которые сегодня невозможно, собственно, преодолеть с точки зрения прекращения движения этой ракеты к месту назначения

- добавил он.

Ранее в Киеве заявили, что американский зенитный комплекс якобы за один раз "сбил" аж шесть гиперзвуковых "Кинжалов". Как отметили в российском военном ведомстве, Россия столько ракет не запускает, сколько сбивает Украина.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:31
    -1
    Вопрос в серии, таких ракет должно быть тысячи на складах, как и калибров и Х-101. Носителей тоже должно быть достаточно, а не как в Чёрном море в начале СВО, вышли все корабли, залп всех кораблей и подлодок ЧФ где то 36 калибров, далее перезарядка нужна, а это время для передышки и перезарядки ЗРК противника.
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 13:33
      +2
      Реплика. С ЕС воевать - это только ЯО. И иначе - никак; никакие тысячи Кинжалов не помогут. Вот с ВСУ, так и тысячи сделают погоду...angry
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:36
        -2
        Цитата: Сулла__Славный
        Вот с ВСУ, так и тысячи сделают погоду...

        С ВСУ нужны залпы по 300 ракет минимум, чтобы ракеты перегружали ПВО и уничтожали объекты и чтобы уничтожить это не как на фото с украинского аэродрома 1 уничтожен истребитель, а соседние вроде целые на первый взгляд. Вдребезги должна быть поражена цель. На 1 аэродром минимум должно по 30 ракет приходиться.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 14:33
          +3
          Бить Кинжалами по аэродромам? Зачем? Я так понимаю, такие ракеты должны использоваться для быстрого и гарантированного уничтожения объектов ПВО. За счёт высокой скорости, думаю, можно и без перегрузки ПВО обойтись. Разбили РЛС, ПУ и ТЗМ - и можно обычными ракетами, а то и бомбами, кромсать те самые аэродромы, склады и прочее. Я так это вижу на бумаге. В реальности же есть овраги, в которых средства ПВО прячутся. И если они спрятались, то их не найдут что 1 ракета, что 30, поскольку это не их задача.
          А работает украинская ПВО очень странно. Судя по тому, что ракеты с БПЛА она особо не сбивает, но наши на самолётах всё равно не рискуют лезть, могу предположить, что эта ПВО игнорирует те цели, "сбитие" которых для России окажется безболезненным, и ждёт те, которые вышли бы болезненными - пилотируемый самолёт или передовой образец по типу Кинжала. Потому, наверное, и попытались Пэтриотами его уронить, когда была возможность, но не справились. При этом о применении Пэтриотов против других воздушных целей не слышно ничего. Хотя... хотел написать, что по Искандерам можно было бы попытаться поработать ими, но потом вспомнил, что Искандеры вроде бы не пускают в украинцевскую сторону. Ну да ладно, тут не любят короткие комментарии. Получайте бесполезную воду wink
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:02
            0
            Цитата: Тарелка
            Бить Кинжалами по аэродромам? Зачем? Я так понимаю, такие ракеты должны использоваться для быстрого и гарантированного уничтожения объектов ПВО.

            Чтобы противник не успел перебазировать истребители, Калибры или Х-101 более часа летят до целей на Украине. То о чем я говорю сейчас США этим занимаются, называется глобальный обезоруживающий удар, сейчас под эти цели гиперзвук и развивают. А какой обезоруживающий удар небольшим количеством ракет?
            1. Тарелка
              Тарелка Сегодня, 15:10
              0
              Кажется, изначально БГУ придумывали для реализации несколькими тысячами Томагавков, не? Ударить по ядерному арсеналу жертвы, а потом задавить её обычными вооружениями, в области которых США на сегодня непобедимы. Ну, с гиперзвуковыми ракетами оно легче, да. Концепция явно имеет право на жизнь, по моему мнению, и где-то кому-то её надо обязательно опробовать.
              Но дело в том, что конфликт с Украиной уже идёт. Там не тихо-мирно все сидят на месте, а, наверняка, постоянно меняют дислокацию как раз во избежание таких инцидентов, плюс не допускают большого скопления чего бы то ни было. Глупо было бы не пытаться это делать. Полагаю, если такое и происходит, то только из-за непреднамеренных ошибок в логистическом управлении. В общем, к чему я. По стране, которая УЖЕ воюет, такой быстрый разовый удар провести куда сложнее.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 14:43
          +2
          wassat залп из 300 ракет wassat
          Звезда смерти отдыхает.
          Ладно бы из рсзо, но не тремястами кинжалов же wassat
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 14:55
            0
            Звезда смерти способна разнести выстрелом целую планету. Нам далеко до таких энергий. Но, думаю, суммарная кинетическая энергия 300 Кинжалов немаленькая. Пусть каждый весит 5 тонн, скорость полёта 10 Махов, 1 Мах пусть = 340 м\с (я знаю, что на высотах Кинжала другие скорости звука, и что там сложные изменения возникают, но давайте упростим), тогда в таком залпе будет 8 670 ГДж кинетической энергии. Если я не запутался в ноликах, это 2 килотонны тротила. Даже не Малыш с Толстячком, конечно, но окна в Киеве выбить можно, наверное. Плюс прибавим массу ВВ в каждой ракете... если оно там есть...
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:35
    +6
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Также опроверг представитель Ростеха и заявления Киева о якобы сбитых российских "Кинжалах" с помощью американского ЗРК Patriot, назвав это "украинской пропагандой"

    ну почему , ППО Украины успешно сбивает "Кинжалы " не только пусковыми установками и радиолакационными станциями ЗРК Patriot, но и различными углубленными бункерами и заглубленными складами БП. ( Хмельницкий не даст соврать)
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:53
    -2
    Сбили-не-сбили, но по району Киева после того бурного залпа Пэтриотов Кинжалами с тех пор не стреляли. smile
    Стреляли туда, где промахивающихся Пэтриотов нет.