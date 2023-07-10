Президент Турции назвал завершение конфликта способом для Украины быстрее вступить в НАТО

Если вооруженный конфликт на Украине будет завершен, страна сможет быстрее войти в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Отметим, что ранее, во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, Эрдоган поддержал стремление Киева стать членом НАТО. Он заявил, что Анкара будет оказывать поддержку такой стратегии Киева.По мнению ряда западных экспертов, тем самым Эрдоган дает определенный сигнал Швеции, что те страны, которые хотят стать членами НАТО и при этом ведут себя так, как это нужно Анкаре, могут спокойно рассчитывать на ее поддержку. Швецию пока Турция пускать в НАТО не хочет из-за тесных связей Стокгольма с курдскими радикальными организациями, считающимися Анкарой одним из злейших врагов турецкой государственности.В то же время, Эрдоган хочет сохранить амплуа «миротворца», поэтому он и сделал заявление о том, что членство Украины в НАТО стало бы реальностью скорее, если бы прекратился вооруженный конфликт.Но поскольку Турция официально стоит на позиции, что конфликт надо прекращать на условиях Украины, вряд ли данную позицию турецкого президента можно назвать действительно «миротворческой». Скорее Эрдоган умело лавирует между различными центрами силы, стремясь обеспечить максимально возможную выгоду для Турции в целом и для себя лично. Украина в этом случае является лишь инструментом в руках опытного турецкого политика.