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Президент Турции назвал завершение конфликта способом для Украины быстрее вступить в НАТО

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Президент Турции назвал завершение конфликта способом для Украины быстрее вступить в НАТО

Если вооруженный конфликт на Украине будет завершен, страна сможет быстрее войти в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.


Отметим, что ранее, во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, Эрдоган поддержал стремление Киева стать членом НАТО. Он заявил, что Анкара будет оказывать поддержку такой стратегии Киева.

По мнению ряда западных экспертов, тем самым Эрдоган дает определенный сигнал Швеции, что те страны, которые хотят стать членами НАТО и при этом ведут себя так, как это нужно Анкаре, могут спокойно рассчитывать на ее поддержку. Швецию пока Турция пускать в НАТО не хочет из-за тесных связей Стокгольма с курдскими радикальными организациями, считающимися Анкарой одним из злейших врагов турецкой государственности.

В то же время, Эрдоган хочет сохранить амплуа «миротворца», поэтому он и сделал заявление о том, что членство Украины в НАТО стало бы реальностью скорее, если бы прекратился вооруженный конфликт.

Но поскольку Турция официально стоит на позиции, что конфликт надо прекращать на условиях Украины, вряд ли данную позицию турецкого президента можно назвать действительно «миротворческой». Скорее Эрдоган умело лавирует между различными центрами силы, стремясь обеспечить максимально возможную выгоду для Турции в целом и для себя лично. Украина в этом случае является лишь инструментом в руках опытного турецкого политика.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:36
    +1
    .Если вооруженный конфликт на Украине будет завершен

    Тогда краины существовать не будет... некого в НАТО будет принимать... и без всяких "если"....
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 13:36
    0
    Это быстрее завершит существование НАТО, а не конфликт.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 13:42
      0
      Развалят изнутри.... wassat ...............
  4. avia12005
    avia12005 Сегодня, 13:37
    0
    Зато у России будет турецкий газовый хаб.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:37
    +1
    Эрдоган талкает Украину в наступление ,ни какой мысли об обороне иначе Украине свой мирный план не реализовать.Похоже Эрдоган тоже подключился к истреблению мужской части украинцев.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:16
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Эрдоган талкает Украину в наступление ,ни какой мысли об обороне иначе Украине свой мирный план не реализовать.

      Эрдоган намного "ушлее" и изворотливее и у него своя игра с наркоманом.
      Он понимает, что мнение Турции об участии Украины в НАТО, не решающее и значит можно поддержать. Но тут уже турок обведет еврея под наркотой. Он скорее всего заключит сделку с Зелей, по вывозу зерна через Турцию, ну типа "зернового хаба", где турки скупают, перевозят к себе, а потом уже по большей цене продают западу. И Эрдоган знает, что Кремль не сможет ему противостоять, много тут чего завязано, то что нужно России.
      Можно просто сказать - "рамсы парень попутал".
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:37
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Президент Турции назвал завершение конфликта способом для Украины быстрее вступить в НАТО

    Стоило российским ВКС ушатать РТГ ССО турок в Идлибе , как тут же "Остапа понесло"
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:38
    +2
    Без выхода к Черному морю окраина и туркам в нате будет не нужна, от слова совсем.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:41
    0
    Турция официально стоит на позиции, что конфликт надо прекращать на условиях Украины
    А шел бы он с этой позицией и "зерновой сделкой" в придачу куда подальше "миротворец" хренов (корешковый). Тут играю, тут не играю, тут рыбу заворачивал.
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:42
    0
    Вступление укропии в нато должно закончится ядерным апокалипсисом или смертью россии. Любые промежуточные результаты этого направления развития будущего, лишь продлят агонию либо россии, либо мира.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:47
    -2
    Вот интересно ,кто у нас не выдержит и подхватит одну тему с пабликов Украины с Турцией,они упорно её хотят заслать в Россию,азовцы * не прокатили.
  11. Joker62
    Joker62 Сегодня, 13:50
    0
    Президент Турции назвал завершение конфликта способом для Украины быстрее вступить в НАТО

    Какой наивный этот султанчик-лживый....
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:04
    +3
    Швецию пока Турция пускать в НАТО не хочет из-за тесных связей Стокгольма с курдскими радикальными организациями

    Значит нужно помочь курдам оружием, подготовкой воинских формирований.
    Вот где "Вагнеры" могли пригодиться.