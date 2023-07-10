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Многие страны мира сделали правильные выводы из заморозки Западом золотых резервов России

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Многие страны мира сделали правильные выводы из заморозки Западом золотых резервов России

Покушение западных стран на российские активы создало новый прецедент в международной практике. Поэтому многие страны сделали правильные выводы из заморозки Западом золотых и валютных резервов России.


Об этом сообщает агентство Reuters.

Из-за санкций против России страны возвращают свои золотые резервы на родину

- говорится в материале СМИ.

В подтверждение данной информации агентство приводит данные исследования, проведенного Invesco Global Sovereign Asset Management Study.

Оказалось, что 85 процентов фондов благосостояния и 57% центробанков государств мира уверены в продолжении инфляционных процессов. Они направляют свои усилия на приобретение золота и акций развивающихся рынков. При этом сама процедура хранения активов претерпела существенные изменения, что связано с заморозкой в 2022 году примерно половины российских золотовалютных резервов. Москва лишилась доступа к принадлежащим ей активам, как утверждается, в эквиваленте 640 миллиардов долларов США. Это новые цифры. Ранее сообщалось о как минимум вдвое меньшей сумме.

Центральные банки обеспокоены созданным прецедентом и рассматривают золото как актив-убежище

- говорят результаты исследования.

Руководство центробанков различных стран отмечает рост потенциала развивающихся рынков на фоне глобальных экономических проблем, а также «нерыночное» поведение западных правительств. Эти факторы приводят их к необходимости диверсифицировать свои золотовалютные портфели, сокращая в них долю доллара США вплоть до полного отказа от него в дальнейшем.
Использованы фотографии:
https://www.invesco.com/
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12 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 13:48
    +2
    Храните деньги в сберегательной кассе, господа wassat
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:11
      +2
      Цитата: Buyan
      Храните деньги в сберегательной кассе

      лучше в сберегательной банке
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 14:20
        +2
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Buyan
        Храните деньги в сберегательной кассе

        лучше в сберегательной банке

        Не моё, недавно прочёл :
        Начал хранить деньги в швейцарских банках, рекомендую :
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:48
    -1
    Чего долго доходит...., а впрочем, никой конкретики, многие страны это сколько и кто?
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 14:12
      0
      Потому, что "новость" "высосана из пальца", ну надо же, хоть как-то, оправдать профуканные огромные средства. Позитивчик высасывают даже из провалов. yes
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 15:07
        0
        Цитата: Monster_Fat
        Потому, что "новость" "высосана из пальца", ну надо же, хоть как-то, оправдать профуканные огромные средства. Позитивчик высасывают даже из провалов. yes

        Ага-ага....
        Говорили о 300млрд - теперь о 640...
        Только вот трабл- ЕСовцы нашли всего 72....из них примерно 50- деньги государства...ЕС овцы удивлены незначительностью сумм....
        У меня впечатление что наши начали откол стран от доллара+ начали разогревать цены на золото
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:52
    0
    Информация по золоту крайне протеречивая ,какие ЦБ продают ? Какие покупают?И не забываем центр торговли золотом Англия ,а англицким джентельменам можно "верить" на слово.Надо подождать рынок покажет.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 13:53
    +1
    Цитата: Uprun
    Чего долго доходит...., а впрочем, никой конкретики, многие страны это сколько и кто?

    Так и про 640 тоже ... пишут точечно ... в основном говорят о 300 ... и о том , что реально отжевать могут меньше 100 ибо часть из них крутится в "делах запада" ... и вряд ли так просто можно изъять
    С цифрами и конкретикой вообще в мире всегда бардак и беда ...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:03
    0
    Из-за санкций против России страны возвращают свои золотые резервы на родину
    Все же наверное из-за того, как Запад обошелся с российскими активами "заморозив" (украв) их. Желание дополнительно заработать на хранении активов в чужой, а тем более недружественной стране в любой момент может обернуться потерей всего. У нас ЦБ этот риск даже не учитывал будучи уверенным, что такого не может быть потому, что не может быть. Оказывается может.
  6. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 14:06
    +1
    Огромное спасибо таким ярким представителям вертикали как Кудрин, Набиуллина, Силуанов. Да и президенту, за такую кадровую политику. Огромнейшее.
  7. Комментарий был удален.
  8. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:48
    0
    Золотые резервы - в России.
    Но Россия до войны активно продавала золото на Лондонской бирже.
    Пострадали от санкций валютные резервы.
  9. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:06
    0
    в эквиваленте 640 миллиардов долларов США

    На такую сумму можно было отстроить 10 млн. квартир для молодых семей страны, закрыв ипотечное рабство.