Многие страны мира сделали правильные выводы из заморозки Западом золотых резервов России

Из-за санкций против России страны возвращают свои золотые резервы на родину

Центральные банки обеспокоены созданным прецедентом и рассматривают золото как актив-убежище

Покушение западных стран на российские активы создало новый прецедент в международной практике. Поэтому многие страны сделали правильные выводы из заморозки Западом золотых и валютных резервов России.Об этом сообщает агентство Reuters.- говорится в материале СМИ.В подтверждение данной информации агентство приводит данные исследования, проведенного Invesco Global Sovereign Asset Management Study.Оказалось, что 85 процентов фондов благосостояния и 57% центробанков государств мира уверены в продолжении инфляционных процессов. Они направляют свои усилия на приобретение золота и акций развивающихся рынков. При этом сама процедура хранения активов претерпела существенные изменения, что связано с заморозкой в 2022 году примерно половины российских золотовалютных резервов. Москва лишилась доступа к принадлежащим ей активам, как утверждается, в эквиваленте 640 миллиардов долларов США. Это новые цифры. Ранее сообщалось о как минимум вдвое меньшей сумме.- говорят результаты исследования.Руководство центробанков различных стран отмечает рост потенциала развивающихся рынков на фоне глобальных экономических проблем, а также «нерыночное» поведение западных правительств. Эти факторы приводят их к необходимости диверсифицировать свои золотовалютные портфели, сокращая в них долю доллара США вплоть до полного отказа от него в дальнейшем.