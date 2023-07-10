В Кремле подтвердили состоявшуюся встречу президента с командирами ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа

Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина

Владимир Путин действительно встречался с командирами ЧВК "Вагнер", беседа состоялась в Кремле 29 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Песков подтвердил встречу Путина и командиров ЧВК "Вагнер" в Кремле через четыре дня после завершения "марша на Москву". Всего на встречу было приглашено 35 человек из командного состава компании, включая Евгения Пригожина. Беседа длилась три часа, представители "Оркестра" озвучили свою версию произошедшего, президент высказал свою.- заявил представитель Кремля.По словам Пескова, Путин дал оценку действий бойцов ЧВК "Вагнер" в ходе спецоперации и предложил им варианты с продолжением службы на благо России, командование "Оркестра" акцентировало внимание президента на том, что все они являются сторонниками главы государства и готовы дальше сражаться за Родину. Другие подробности пресс-секретарь Путина приводить не стал.Напомним, что "демарш Пригожина" состоялся 23-25 июня, подразделения ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону, где заняли штаб Южного военного округа, а также выдвинулись к Москве с требованием выдать им министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова, якобы виновных во всем происходящем в зоне СВО. В дальнейшем мятеж сошел на нет, отряды "Оркестра" вернулись в свои полевые лагеря, Пригожин сворачивает свой бизнес в России.На сегодняшний день в этой ситуации много непонятного, как дальше будет развиваться ситуация никто достоверно не знает.