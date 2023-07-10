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В Кремле подтвердили состоявшуюся встречу президента с командирами ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа

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В Кремле подтвердили состоявшуюся встречу президента с командирами ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа

Владимир Путин действительно встречался с командирами ЧВК "Вагнер", беседа состоялась в Кремле 29 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


Песков подтвердил встречу Путина и командиров ЧВК "Вагнер" в Кремле через четыре дня после завершения "марша на Москву". Всего на встречу было приглашено 35 человек из командного состава компании, включая Евгения Пригожина. Беседа длилась три часа, представители "Оркестра" озвучили свою версию произошедшего, президент высказал свою.

Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина

- заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин дал оценку действий бойцов ЧВК "Вагнер" в ходе спецоперации и предложил им варианты с продолжением службы на благо России, командование "Оркестра" акцентировало внимание президента на том, что все они являются сторонниками главы государства и готовы дальше сражаться за Родину. Другие подробности пресс-секретарь Путина приводить не стал.

Напомним, что "демарш Пригожина" состоялся 23-25 июня, подразделения ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону, где заняли штаб Южного военного округа, а также выдвинулись к Москве с требованием выдать им министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова, якобы виновных во всем происходящем в зоне СВО. В дальнейшем мятеж сошел на нет, отряды "Оркестра" вернулись в свои полевые лагеря, Пригожин сворачивает свой бизнес в России.

На сегодняшний день в этой ситуации много непонятного, как дальше будет развиваться ситуация никто достоверно не знает.
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68 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 14:00
    +1
    Самое интересное тут - что именно решили делать командиры отрядов Вагнера, и собираются ли они проявить себя на фронте ?
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 14:02
      +4
      Порешали вопросы финансирования, дальше видно будет. Думаю так было дело с планом Пригожиным. Думаю дальше, в том или ином виде они продолжат воевать, подразделение боеспособное, просто так его не оставят в это время.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:04
      0
      А зачем нам,рядовым гражданам знать то,что относится к безопасности государства и военной тайне?
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 14:16
        +5
        вот совсогласен! и кто там минусует? Президент не должен отчитываться о хитрых сценариях перед врагами и даже перед своим народом до Победы. Потом узнаем...
        1. Alex Nevs
          Alex Nevs Сегодня, 14:22
          +2
          Скакуньё и галимая ципсорня влезла и сюда с минусами. Так что верной дорогой идём товарищи. Нам наши территории возвращать, а им ципсорскую инфу на ухи на клей сажать. laughing
        2. al3x
          al3x Сегодня, 14:50
          -1
          Ахаха..

          Президент не должен отчитываться о хитрых сценариях перед врагами и даже перед своим народом до Победы. Потом узнаем...


          Да уже дураку понятно быть должно, что ХПП это что-то из разряда сектантства. Куда не плюнь, везде обманули, киданули, предали.
        3. VladMirU
          VladMirU Сегодня, 14:51
          -2
          А она(Победа) будет с "таким" президентом ? Что-то моя вера начинает гаснуть.
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 14:19
        +6
        А зачем нам,рядовым гражданам знать то,что относится к безопасности государства и военной тайне?

        А нам разве говорят что то тайное?
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 14:35
          0
          как дальше будет развиваться ситуация никто достоверно не знает.

          Кому нужно, те знают winked
          Эта встреча была необходима. После неё - спокойнее.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:39
          -3
          Человек хочет знать,что именно решили делать командиры Вагнера.Я считаю,что знать нам это ,ну совсем необязательно.Понятно,чтт на этой встрече решались очень важные вопросы.Пусть они будут доступны ограниченному кругу лиц.А не всем подряд.Лично мне это,ну совсем неинтересно.Меня интересует результат,а не как он будет достигнут
      3. N-W
        N-W Сегодня, 15:33
        0
        Кремль слишком часто в последнее время заявлял о том, что "нас обманули". Кредит доверия если и в плюсе, то в небольшом. Естественно, плебсу уже хочется знать больше, чтобы восстановить иллюзию контроля. Думаю, для начала власть должна перестать демонстрировать свою истинную или кажущуюся простоватость. Лучше заткнуться. А если за этим стоит некий PR-гений, то гнать его взашей.
    3. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 14:04
      +1
      Самое интересное тут - что именно решили делать командиры отрядов Вагнера, и собираются ли они проявить себя на фронте ?
      Вот ответ командиров ЧВК Вагнер Путину:
      "Они также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину", - уточнил Песков.

      Источник: https://rg.ru/2023/07/10/putin-provel-vstrechu-s-prigozhinym-i-bojcami-vagner-v-kremle.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 14:11
        +3
        Вот ответ командиров ЧВК Вагнер Путину:

        Это говорит
        1. Что мы даже близко не знаем что там в контракте было.
        2. Что слово "предательство" люди применяют зря. ВВП это не расценил как предательство, а мятеж, который безусловно был наш президент легко прощает. Кадыров тому вечное подтверждение.
        3. Таки никуда оркестр не делся, просто его применение будет больше соответствовать статусу ЧВК. И это безусловно правильно:армия в стране должна быть одна, а вот ЧВК как и спецслужб должно быть столько сколько надо.
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 14:18
          -5
          Вот это поворот!

          Так будут ли кадровые перестановки? Например, в МинОбороны России?

          И где же, наконец, Суровикин?
          1. Бывший солдат
            Бывший солдат Сегодня, 14:33
            0
            Так будут ли кадровые перестановки? Например, в МинОбороны России?
            И где же, наконец, Суровикин?


            А зачем вам это всё? Вы всё равно не знаете, что делается реально в МО и что представляет из себя Суровикин, кроме того, что написали неизвестные пЕсатели/провокаторы и наплели говоруны в интернетах. sad
          2. Uprun
            Uprun Сегодня, 14:46
            +2
            Там где нужно, но не там где залужа и будаша. Не беспокойтесь, вакансий в МО РФ сегодня хватает, попробуйте, может и для себя что найдете.
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:23
          +1
          Цитата: bk316
          Это говорит
          1. Что мы даже близко не знаем что там в контракте было.

          На сегодняшний день в этой ситуации много непонятного, как дальше будет развиваться ситуация никто достоверно не знает.

          Гарант тоже?
          1. bk316
            bk316 Сегодня, 14:49
            0
            Гарант тоже?

            Гарант теперь знает точно, когда узнал непонятно.
            1. Uncle Lee
              Uncle Lee Сегодня, 15:26
              0
              Цитата: bk316
              Гарант теперь знает точно

              35 человек командиров, плюс Пригожин, явно рассказали гаранту об обстановке на фронте и заявили, что готовы защищать Родину ! Только зачем было больше десяти дней делать из этого тайну ?
              А их до сих пор в СМИ обзывают предателями...Нестыковка !
        3. Лаврентия_НаВасНет
          Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 14:29
          0
          Цитата: bk316
          3. Таки никуда оркестр не делся, просто его применение будет больше соответствовать статусу ЧВК. И это безусловно правильно:армия в стране должна быть одна

          если бы армия выполняла свою функцию, то "Вагнер" был бы не нужен!!!!
          перед "вагнером" ставились исключительно войсковые задачи!!!
          1. bk316
            bk316 Сегодня, 14:50
            +1
            перед "вагнером" ставились исключительно войсковые задачи

            И это неправильно.
            Возможно что именно в этом корень всех проблем.
      2. monetam
        monetam Сегодня, 14:18
        -3
        "Готовы сражаться" не означает " будут сражаться", и совершенно ничего не сказано про то, что они в ближайшее время где то в чем то себя на фронте покажут.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 14:58
          0
          До 1 августа они в отпуске.
          А после - мы все увидим... bully
      3. VladMirU
        VladMirU Сегодня, 14:53
        0
        Вообще-то,это ответ Пескова. Который, как нам известно, часто гонит "пургу".
    4. Умник
      Умник Сегодня, 14:17
      +9
      А мог бы на 2 недели раньше встретиться и все го этого бы небыло
      1. Borik
        Borik Сегодня, 14:24
        -1
        Все эти ЖУЖУ с Пригожиным неспроста, тут какую-то хитрую комбинацию провернул Путин.
      2. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 14:24
        +7
        Зачем?. Возможно надо было провокацию спровоцировать и поглядеть "кто куда?". Вы решаете уравнение без данных.
      3. VicVic
        VicVic Сегодня, 14:59
        +1
        Абсолютно верно. И не на две неделе раньше, а может на месяц. В любом случае в процессе развития ситуации на неё (ситуацию) никто не реагировал вообще, кроме редких слов МО, что со снарядами всё в порядке.
    5. Aken
      Aken Сегодня, 14:53
      0
      собираются ли они проявить себя на фронте ?

      Им надо себя проявлять? Кому-то, что-то доказывать?
      Пусть проявляют себя те, кто им угрожал. А мы посмотрим.
  2. spirit
    spirit Сегодня, 14:02
    +17
    Как уже шутили в пабликах:
    Киселев с Эрнстом в замешательстве, про что снимать следующий репортаж, о злом людоеде Пригожине или о мужественном патриоте Пригожине laughing
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 14:18
      +3
      Пусть снимают оба сюжета. И третий. Про преемника)))
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 14:23
      +7
      Да западным журналистам не легче живётся. Снимать про вагнеровских террористов или про мужественных вагнеровских борцов с режимом?
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:03
    -2
    На сегодняшний день в этой ситуации много непонятного
     Зачем нужно было замалчивать информацию,о том что главком, встретился с командирами Вагнера, информация,модерацию проходила? 10 дней?
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 14:17
      0
      Это же был секрет!
      А потом про этот секрет сначала Лукашенко намекнул, а потом и западная пресса (Либерасьон) все растрепала 7 июля. Ну и пришлось теперь потвердить:
      https://www.liberation.fr/international/europe/apres-deux-semaines-de-flou-evgueni-prigojine-se-trouve-a-moscou-20230707_LC26ATKX2BHFXMKAKX43X5S5RQ/
      Evgueni Prigojine se trouve à Moscou deux semaines après sa révolte éclair avortée
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Зачем нужно было замалчивать информацию,о том что главком, встретился с командирами Вагнера, информация,модерацию проходила? 10 дней?

      Если военкоров перед встречей 7-10 дней держали на изоляции, то во встречу с вагнеровцами на 4й день верится слабо. Разве что по видеосвязи.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:04
    +4
    Всё-таки Пригожин полный идиот.
    Нужно было идти на МСК без оружия малыми группами разными путями на митинг с лозунгами в поддержку СВО и Путина лично.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:13
      +8
      Всё-таки Пригожин полный идиот.

      Люди которые с ним общались, говорят что он не идиот, просто слишком импульсивный до потери контроля, как у них говорят резкий пацан. Конечно такому лучше никем не командовать
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 14:25
      -1
      А как умно то. Долго думали? Или сначала много стратегических книг перечитали? laughing laughing
    3. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 14:36
      +3
      Он не идиот, он бизнесмен......... Опять текст короткий...
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 14:05
    +1
    опа!! а вот это интересно, эх хоть толику информации узнать, но увы, если президент встретился с командирами это все засекретили, впрочем я бы поступил так же, видимо Шопен скоро проявится в нашу пользу, это же наши парни, обстреляны, обученны, профессионалы!
  6. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 14:06
    +4
    Интересная картина - о чём-то, власть и СМИ доложат сразу, да ещё и все мозги вынесут по каждому каналу повторяя по двадцать раз, а здесь похоже шило хотели затаить, да не удалось или запутывали и продолжают запутывать...
  7. dump22
    dump22 Сегодня, 14:09
    +6
    Песков подтвердил встречу Путина и командиров ЧВК "Вагнер" в Кремле через четыре дня после завершения "марша на Москву".


    Тот же Песков, но всего 4 дня назад, заявлял на голубом глазу:
    https://www.mk.ru/politics/2023/07/06/peskov-zayavil-chto-kreml-ne-sledit-za-peremeshheniyami-evgeniya-prigozhina.html
    Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля «нет ни возможности, ни желания» следить за Евгением Пригожиным.

    «Нет, мы не следим за его перемещениями», - заявил он, комментируя заявление Александра Лукашенко о том, что Пригожин находится в России, как и бойцы ЧВК.
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 14:26
      +2
      Эти два высказывания НЕвзаимоисключающиеся.хотя вполне возможно,ВВП и Песков за Вагнером и не следят,для этого в стране есть специально обученные лица.
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 15:33
        0
        Эти два высказывания НЕвзаимоисключающиеся


        Да, все верно, я вполне допускаю что Песков абсолютно искренен и честен, что ему говорят далеко не все и о встрече Путина и Пригожина он действительно не знал даже до самого сегодняшнего дня.

        https://news.rambler.ru/politics/41567899-peskov-ya-chelovek-kotoryy-ofitsialno-neset-purgu/
        Песков: "Я человек, который официально "несет пургу"
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:15
    +1
    Может я не прав, но моё мнение - ЧВК "Вагнер" будет участвовать в СВО без Пригожина. Возможно ему оставят влияние на африканскую группу.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 14:31
      0
      ЧВК "Вагнер" будет участвовать в СВО без Пригожина.


      Пригожин эффективный администратор (именно администратор, а не тактический командир!). На 2 головы выше тувинского маршала и его генералов.

      А попытка влить Вагнер в структуру ВС и заставить воевать "по всем уставам" и распоряжениям из штабов - быстро ликвидирует все преимущества Вагнера.
      1. ГГВ
        ГГВ Сегодня, 14:46
        +1
        Откуда вы такие берётесь?вы на самом деле думаете,что Вагнер больше года воевал без распоряжений и согласовав с генштабом и без устава?без устава не армия,а банда.
      2. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 15:14
        0
        Цитата: dump22
        Пригожин эффективный администратор (именно администратор, а не тактический командир!). На 2 головы выше тувинского маршала и его генералов.

        Может он и эффективный администратор, но слабый политик. Потому как "попутал берега", а это чревато серьёзными последствиями. За примерами далеко ходить не надо -- Мойша Ходорковский, попавший в опалу, тюрьму и бега. А вот Рома Абрамович -- не совершал таких ошибок. Если перефразировать известную фразу: чрезмерные амбиции фраера губят.

        Цитата: dump22
        А попытка влить Вагнер в структуру ВС и заставить воевать "по всем уставам" и распоряжениям из штабов - быстро ликвидирует все преимущества Вагнера.

        Напомню Вам сакраментальное, что " Все уставы написаны кровью". " Вагнер " в значительной части состоит из бывших военнослужащих ВС РФ и уж кто-кто, но они то это знают и воюют "по всем уставам" с определённой импровизацией.
        По факту -- " Вагнер" влился в СВО, которым командует Генштаб и поэтому обязан выполнять задачи и приказы в рамках общей стратегии СВО. На тактическом уровне у " Вагнера" была полная свобода действий.
    2. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 14:53
      0
      Скорей всего отправят учителями в боевые группы, опыт важен
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:16
    -9
    Не завидую тем кто всячески ругал и охаивал ЧВК "Вагнер" за события 23-25 июня. Особенно лицам типа Эдика Петрова и других борцов за "справедливость"...
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 14:34
      +2
      А что их хвалить надо за события 23-25 июня?за много их можно хвалить, награждать,петь дифирамбы,но точно не за эти дни!а если допустим Газпрому или ЛУКОЙЛу не понравиться министр энергетики и пошлют своих бойцов на Москву?я не хочу жить в такой анархии.
  10. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:21
    0
    Может правда там МО с Шойгу что то такое натворили, раз и на ЧВК дело закрыли и со всеми встретился Путин и даже в Беларуссию не уехали.
  11. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 14:22
    -4
    Можно посмотреть фото или видео?А то Песков много чего вещает.Несколько дней назад все было не так.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:23
    +1
    Ну и что дальше???
    Можно задать этот вопрос на верх, можно спросить ... да кого угодно, в.т.ч. себя ... и каков же будет ответ, ОТВЕТЫ???
  13. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 14:23
    -1
    А запись встречи будет? Что бы публика могла тоже послушать и заценить.
  14. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 14:24
    0
    Ну вот понемногу стало всё выяснятся. Ждём далее. А то я вообще ничего не понимал, по этому и не высказывался по этому поводу - просто не знал что сказать... да и сейчас не особо знаю. Хотя немного представляю - всё как всегда... Был у нас командир полка подполковник Жвавун (был прислан для наведения порядка в части) и что начштаба, что зам по летной были жвавунята - все его люди. Ушел и люди его с ним ушли, пришли другие с другим комполка. Походу ничего в армии не поменялось с 84-го года - всё та же клановость. Каждый за собой своих тащит.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:33
      -1
      Цитата: Сергей Аверченков
      Походу ничего в армии не поменялось с 84-го года - всё та же клановость. Каждый за собой своих тащит.

      Почитайте совещвние в Наркомате обороны 1937- в КА было 4 кавалерийских клана и назначения в чужой клан крайне тяжело проходили.И Сталин был в курсе...
  15. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:37
    -1
    В Кремле подтвердили состоявшуюся встречу президента с командирами ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа

    Без наказания виновных, это смачный плевок на могилы погибших в результате этих разборок в стиле а-ля 90х между мо и пригожиным. belay
  16. tarabar
    tarabar Сегодня, 14:39
    +6
    Какая-то мутная, скользкая и липкая история получается. С одной стороны - общепризнанные герои СВО, которым был и почет и уважение, с другой стороны - 24 июня непонятный мятеж в условиях военного времени (измена), сбивают вертушки и самолет своих сослуживцев. Уголовное дело завели, через день закрыли, будто ни закона ни права ни конституции нет. 29 июня президент с оркестрантами встречается, видимо высказали и выслушали друг другу все претензии и по словам Пескова командиры подтвердили свою приверженность президенту. А спустя пару дней президент в Кремле выступая перед военнослужащими называет их и мятежниками и предателями, хоть и не всех, но все же. Разгон по ТВ про загородный дом Пригожина, про найденную наркоту, оружие, газель с наличкой и прочее тоже не добавляет аромата в этот компот. Стыдно становится перед солдатами которые там и им приходится наблюдать за этими игрищами.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: tarabar
      сбивают вертушки и самолет своих сослуживцев.

      Не просто самолёт, но один из трёх (всего трёх!) наших самолётов ДРЛО. am
  17. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 14:44
    0
    Funny...
    The problem is solved. But the source of the problem is still there. Prigozhin will be killed or Dies a natural death... Or he disappears for life in prison /home..
    Other Wagner PMC commanders received some extra cash And tasks..
    The rest dissolves and disappears..
    These problems arise when your private army takes on stardom. Then you get the Napoleon syndrome The End of The End
  18. ugos
    ugos Сегодня, 14:48
    0
    Никто так не нассал на голову т.н. "охранителям", как Владимир Владимирович Путин
    https://t.me/mig41/27619
  19. Roust
    Roust Сегодня, 14:52
    +1
    Эта встреча должна была состояться раньше. Летчики были бы живы.
  20. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 14:55
    0
    Цитата: Лаврентия_НаВасНет
    Цитата: bk316
    3. Таки никуда оркестр не делся, просто его применение будет больше соответствовать статусу ЧВК. И это безусловно правильно:армия в стране должна быть одна

    если бы армия выполняла свою функцию, то "Вагнер" был бы не нужен!!!!
    перед "вагнером" ставились исключительно войсковые задачи!!!

    И не поспоришь....
  21. Табель
    Табель Сегодня, 14:55
    0
    " все они являются сторонниками главы государства и готовы дальше сражаться за Родину."

    Все они являются Исполнителями. Оказывают услуги на деньги Заказчика.
    Таков контракт.
    При несоблюдении контракта одной из сторон, возникают споры, разрешить которые в правовом поле невозможно. Просто потому что поля правового здесь так и не было создано.
    Казалось, что оркестр повторяет судьбу экипажа броненосца Потемкин. Подняли бунт, эскадра не решилась броненосец потопить, экипаж укрылся в Румынии.
    Но ситуация скорее похожа на броненосец Слава перед Моонзундом. Морячки с младшим офицерским составом провели демарш, с требованием разных плюшек (вплоть до права бесплатного проезда в вагоне первого класса). После удовлетворения этих требований пошли в бой. Другие моряки других кораблей удивились, а что так можно было?
  22. ALARI
    ALARI Сегодня, 14:55
    0
    А про погибших летчиках уже забыли. Интересно по какой формулировке списали. Дружественный огонь?
  23. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 15:02
    +1
    Итак о встрече:
    Путин: Евгений Викторович и уважаемые офицеры ЧВК Вагнер, я готов дать вам второй шанс.
    - Тут в зал совещаний входят Герасимов и Шойгу.
    Пригожин: О па! Вот эти двое нам как раз и нужны, правда парни?! Это наш шанс.
    Шойгу: П-п-переговоры???
  24. Комментарий был удален.
  25. ugos
    ugos Сегодня, 15:37
    0
    Эх ма, вам конфетку сосательную кинули, что бы отвлечь от просёра с азовцами и Эрдагоном, вы и сосёте упоительно.