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Российский сенатор заявил, что недавние действия Турции делают ее недружественной по отношению к РФ страной

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Российский сенатор заявил, что недавние действия Турции делают ее недружественной по отношению к РФ страной

Власти Турции, которые называли себя партнерами России и пытались стать посредником в конфликте на Украине, призывая к дипломатическим приговорам, нанесли очередной «удар в спину».


После недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару, турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал своеобразный «жест доброй воли», отпустив вопреки договоренностям с Москвой, командиров нацистского полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация*) и призвал НАТО как можно быстрее принять Украину в альянс. Кроме того, на территории нашей «западной соседки» уже стартовало строительство завода по выпуску БПЛА «Байрактар».

Напомним, что согласно договоренностям, достигнутым между Анкарой и Москвой, обменянные в сентябре прошлого года азовцы*, должны были находиться на территории Турции в качестве «гостей» до завершения конфликта на Украине.

О том, что турецкая сторона нанесла очередной «удар в спину» в ходе интервью ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Со слов сенатора, недавние действия Турции делают ее недружественной по отношению к РФ страной.

При этом по мнению Бондарева, Эрдоган пошел на такой шаг под давлением со стороны союзников по НАТО, а также из-за ультиматума по зерновой сделке.

Реджеп Эрдоган и ранее принимал глупые и импульсные решения

- подчеркнул сенатор.

В тоже время сообщается, что турецкий лидер ожидает от Владимира Путина «конструктивной реакции» по зерновой сделке. Более того, он намерен встретиться с российским президентом уже в августе, чтобы обсудить дальнейшие перспективы черноморского соглашения.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий песков заявил, что российская сторона рассчитывает получить от Турции разъяснения по ситуации с передачей главарей «Азова*». Кроме того, с его слов, данный инцидент будет учитываться при заключении дальнейших договоренностей.

Между тем Песков отметил, что ситуация с азовцами* не повлияет на реализацию совместного с Анкарой проекта газового хаба, добавив, что отношения России с Турцией – «многогранны» и страны будут продолжать взаимовыгодное торгово-экономическое взаимодействие.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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26 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:33
    +10
    а когда турки были дружественны России?!
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 14:37
      +7
      Эрдоган - это автократия, со сползанием в мусульманский ЭКСТРЕМИЗМ.
      Его конкурент - за СВЕТСКОЕ государство, с тесными связями со всем миром.

      Вот и всё. Интриги больше нет. Эрдоган - снова президент.
      Если бы... Ведь куда правильнее сказать - СУЛТАН.
      А тем, кто у нас в нём друга внезапно увидел, то можно посоветовать освежить свою память: от сбитого самолёта и убитого ПОСЛА, до провоза взрывчатки, для подрыва Крымского Моста и поддержки Азербайджана в нагорном Карабахе, фактической ВОЙНЕ против нас в Сирии и т.д. crying
      И не надо говорить: "а следующий - будет ещё хуже". Каждый - должен нести ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за СВОИ действия против России, а за спиной у Эрдогана таких действий - вагон и маленькая тележка. Другой бы, отвечал за свои действия, если бы их допустил.

      А если кто-то ещё считает, что Эрдоган - "независимость демонстрирует", то это ещё более близоруко: ибо всё, что он делает - это лишь ТОРГУЕТСЯ и с США, и с Европой. И когда цена продажи остатка взаимоотношений с РФ, будет достаточной - он ещё покажет себя "во всей красе".
      Какой-то мазохизм у многих коллег в комментариях: получили раз, два, три по морде и... Ну бьёт, значит - любит! Следующий ведь - ещё хуже будет...
      Позорище! Это не позиция достойная России!fool

      А уж о том, что он в Турции - просто реальный СУЛТАНАТ устраивает - об этом вообще молчу.
      1. freddyk
        freddyk Сегодня, 15:05
        +1
        Цитата: Сулла__Славный
        Позорище! Это не позиция достойная России!

        Россия- не СССР, диктовать условия не может. Подстраиваеся под всех. Сама себя в такую позицию(позу) поставила. Это ж было ясно- отказ от промышленности- отказ от суверенитета.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:10
        -1
        можно посоветовать освежить свою память

        Вот и освежите:
        24.07.202024 июля 2020 г.
        Президент Турции Эрдоган превратил собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. 24 июля в нем состоялся первый с 1934 года намаз. Христианские фрески были скрыты от глаз молящихся.
  2. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 14:35
    +11
    Опять Умнейшего обманули. Ну что ж ты будешь делать....
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:11
      +2
      Цитата: VladMirU
      Опять Умнейшего обманули. Ну что ж ты будешь делать....

      Тише, тише, а то опять комменты закроют.)))
    2. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 15:20
      0
      При чем он сам всем раз стопицот еще об этом расскажет laughing выставит свою некомпетентность напоказ . Как на встрече с военкорами ... Смотреть тошно уже
  3. Normann
    Normann Сегодня, 14:36
    +1
    Да не может такого быть, ведь они так никогда не поступали( А мы терпим, только терпение рано или рано у народа иссякнет(
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:07
      +1
      терпение рано или рано у народа иссякнет(
      Народ, извините, в Турцию все чаще едет на учебу и лечение belay , как будто там уже передовая держава. Скоро наверное к заирским знахарям-нгомбо поедут лечиться- заграманица жеж wassat Жилье скупает -недорого же-, путевки берет туда, уже давно не дешевые.
  4. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 14:39
    +7
    Понять Путина русскому человеку очень сложно... Строим газовый хаб в Турции, бесплатно поставляем нефть и газ, за свой счет строим АЭС, засыпаем украинским зерном... А главтурок постоянно наносит удары в спину((( Стыдно мне и позорно за такие действия Гаранта!!!
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 14:45
      -1
      не забесплатно же строим ))кому надо филочки собирает только не в рублях и не в наших банках Ролдугиных чай много по миру скитается
    2. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 14:50
      -4
      Что за хор "всё пропало", касательно АЭС «Аккую»?! Главное, АЭС - управляется НАШИМИ специалистами, а значит, что при любом "кидалове" - у Турции остаётся только ядерный НАРЫВ, без пользы и даже без возможности его нормально заглушить и разобрать. А значит, "кидалово" - исключено. Про остальные бонусы - есть много статей. Плюс - хорошая РЕКЛАМА, для других стран Ближнего Востока, и не только. Отличная работа Росатома!good
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:41
    -4
    Реджеп Эрдоган и ранее принимал глупые и импульсные решения

    - подчеркнул сенатор.
    Эрдоган наоборот исправляет допущенную ранее ошибку разрешив разместить на территории Турецкой республики боевиков из Украины под личные гарантии по результатам переговоров с представителями МИД РФ. Боевики отправились в естественную среду обитания с последующей денацификацией, руководство Турецкой Республики избавляется от проблемы пребывания на своей территории нцистов из Украины, Зеленский доволен... на первый взгляд, Байдену уже всё равно. Турецкая Республика на роль Аргентины совершенно не подходит потому как Чёрное море на Атлантический океан...
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 15:16
      +2
      А что вы скажете на счёт того что Турция поддерживает вступление Украины в НАТО, это тоже избавление от проблем?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:45
    -1
    Российский сенатор заявил, что недавние действия Турции делают ее недружественной по отношению к РФ страной
    Да что не так то?
    В проливы никого из хотельщиков НЕ ПУСКАЕТ, санкции им вообще пофиг ... всякое разное, по мелочам, можно не обращать внимание ... верхние, наши ихние, договорятся к всеобщей выгоде.
    А так, давно и однозначно определились ... и не друг, и не враг, а так ... ПОПУТЧИК!!! Пока соблюдается баланс интересов, так и будет.
  7. Паллада
    Паллада Сегодня, 14:48
    +1
    Путин, эй Путин каким же будет твой ответ. Не даром говорят он тактик, а не стратег. Унаследовать страну с ядерным оружием и вести тебя так.
  8. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 14:50
    0
    Really? In this world you only have friends with benefits! I guess most of you are day dreaming!
    We created a comple new world power Politicians are just toys, as long this toy is functional we use it. If not we Throw him /her away..
  9. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 14:53
    +3
    Вот так номер, а мы то и не знали. Не, может быть какому-то конкретному лицу турки и друзья, но друзьями РФ они не были никогда.
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:01
    +4
    Российский сенатор заявил, что недавние действия Турции делают ее недружественной по отношению к РФ страной

    Убийство дипломата, сбитие российского самолёта, вторжение в сирию, поставка вооружений сначала сирийским террористам, потом и украинским террористам и т.д. и т.п., а она была нам дружественной? Дружба в политике это такой фетиш, при котором одна из сторон хочет поиметь другую особо изощрённым способом, а другая настолько слаба, что пытается прятаться иллюзиями, в надежде убежать от реальности. И я думаю что слабые позиции были не у турции. fool
  11. Codett
    Codett Сегодня, 15:10
    +3
    Дело в том что другом России Эрдоган никогда не был и не будет, к несчастью для нашей страны в кремле не умеют выбирать друзей. Ну посмотрим какие ещё уступки будут султану от нашего руководства, он там уже и газ бесплатным для населения сделал, наши строят АЭС за наш же счёт, и хаб газовый и нефть, а вдруг Эрдагану просто не захочется отдавать, и что тогда
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:19
      0
      а вдруг Эрдагану просто не захочется отдавать, и что тогда

      с пониманием отнесемся к данному заявлению и продолжим диалог на высоком уровне!
  12. dump22
    dump22 Сегодня, 15:16
    0
    Все уже разъяснилось, это не нож в спину, им так можно. По прежнему будут совместные проекты:

    https://inosmi.ru/20230710/peskov-264230369.html
    Пресс-секретарь российского лидера Песков: ситуация с освобождением главарей "Азова" не повлияет на создание газового хаба в Турции

    ...Я еще раз повторяю, мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой ", - отметил представитель Кремля.
  13. AleksT
    AleksT Сегодня, 15:22
    0
    Ничего. Придется как всегда утереться.
  14. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:23
    0
    в общем-то и заявлений про дружбу с турекией не было никогда (в отличии от "дружественного" кетая), все дело в сотрудничестве - через турцию идет много подсанкционных товаров, летают самолеты, продаются ресурсы... это действительно признак слабости и уязвимости нашей страны, т.к. работать сами не хотим и сильнее войны боимся полной изоляции
  15. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:32
    0
    надеюсь сделки зерновой после этого не будет иначе это будет позором сколько раз сам путин говарил что зерновая сделка не работает и они обманывают РФ !
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:41
      0
      надеюсь сделки зерновой после этого не будет

      ну не будет сделки с нашей стороны, но что это изменит? суда так и будут продолжать ходить из окраены в европы и обратно через босфор....