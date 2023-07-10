Российский сенатор заявил, что недавние действия Турции делают ее недружественной по отношению к РФ страной

Власти Турции, которые называли себя партнерами России и пытались стать посредником в конфликте на Украине, призывая к дипломатическим приговорам, нанесли очередной «удар в спину».
После недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару, турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал своеобразный «жест доброй воли», отпустив вопреки договоренностям с Москвой, командиров нацистского полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация*) и призвал НАТО как можно быстрее принять Украину в альянс. Кроме того, на территории нашей «западной соседки» уже стартовало строительство завода по выпуску БПЛА «Байрактар».
Напомним, что согласно договоренностям, достигнутым между Анкарой и Москвой, обменянные в сентябре прошлого года азовцы*, должны были находиться на территории Турции в качестве «гостей» до завершения конфликта на Украине.
О том, что турецкая сторона нанесла очередной «удар в спину» в ходе интервью ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Со слов сенатора, недавние действия Турции делают ее недружественной по отношению к РФ страной.
При этом по мнению Бондарева, Эрдоган пошел на такой шаг под давлением со стороны союзников по НАТО, а также из-за ультиматума по зерновой сделке.
Реджеп Эрдоган и ранее принимал глупые и импульсные решения
- подчеркнул сенатор.
В тоже время сообщается, что турецкий лидер ожидает от Владимира Путина «конструктивной реакции» по зерновой сделке. Более того, он намерен встретиться с российским президентом уже в августе, чтобы обсудить дальнейшие перспективы черноморского соглашения.
В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий песков заявил, что российская сторона рассчитывает получить от Турции разъяснения по ситуации с передачей главарей «Азова*». Кроме того, с его слов, данный инцидент будет учитываться при заключении дальнейших договоренностей.
Между тем Песков отметил, что ситуация с азовцами* не повлияет на реализацию совместного с Анкарой проекта газового хаба, добавив, что отношения России с Турцией – «многогранны» и страны будут продолжать взаимовыгодное торгово-экономическое взаимодействие.