Варшава предлагает адаптировать истребители F-35 ВВС Польши для вооружения ядерными бомбами

В первую очередь это связано с размещением русскими ядерного оружия в Белоруссии. В прошлом году представители США заявляли, что не ведут переговоров о размещении ЯО в Польше

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера озвучил желание Варшавы участвовать в программе Nuclear Sharing, которая предусматривает размещение американских ядерных бомб B61 в отдельных европейских странах (Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и, возможно, Турция).Они хранятся в специальных бункерах, остаются под контролем США и могут быть предоставлены союзникам в случае войны (для оснащения самолетов F-16 и Tornado). В настоящее время бомбы модифицируют до версии B61-12, позволяющей увеличить дальность и точность, а также разместить их на истребителях F-35.С 2022 года представители польских властей заявляют о своей заинтересованности в присоединении к программе Nuclear Sharing.- отмечается в польской прессе.Как указывается в издании WNP, на этом фоне Севера предлагает адаптировать польские истребители F-35 для вооружения ЯО, обучить пилотов должным образом и привлечь польских офицеров к планированию ядерной доктрины, не размещая при этом атомные бомбы в стране.Стоит отметить, что Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года содержит одностороннее обязательство альянса не размещать ЯО и инфраструктуру его хранения на территории недавно принятых в состав организации государств-членов.