Военное обозрение
Войти Регистрация

Варшава предлагает адаптировать истребители F-35 ВВС Польши для вооружения ядерными бомбами

13
Варшава предлагает адаптировать истребители F-35 ВВС Польши для вооружения ядерными бомбами

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера озвучил желание Варшавы участвовать в программе Nuclear Sharing, которая предусматривает размещение американских ядерных бомб B61 в отдельных европейских странах (Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и, возможно, Турция).


Они хранятся в специальных бункерах, остаются под контролем США и могут быть предоставлены союзникам в случае войны (для оснащения самолетов F-16 и Tornado). В настоящее время бомбы модифицируют до версии B61-12, позволяющей увеличить дальность и точность, а также разместить их на истребителях F-35.

С 2022 года представители польских властей заявляют о своей заинтересованности в присоединении к программе Nuclear Sharing.

В первую очередь это связано с размещением русскими ядерного оружия в Белоруссии. В прошлом году представители США заявляли, что не ведут переговоров о размещении ЯО в Польше

- отмечается в польской прессе.

Как указывается в издании WNP, на этом фоне Севера предлагает адаптировать польские истребители F-35 для вооружения ЯО, обучить пилотов должным образом и привлечь польских офицеров к планированию ядерной доктрины, не размещая при этом атомные бомбы в стране.

Стоит отметить, что Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года содержит одностороннее обязательство альянса не размещать ЯО и инфраструктуру его хранения на территории недавно принятых в состав организации государств-членов.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Luminman
    Luminman Сегодня, 14:20
    -1
    Прикольные эти люди, поляки - бегут впереди паровоза... wink
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 14:22
      0
      Ну вот Сенатор Л.Грем и убедил, что ударить - надо не тактическим оружием по ВСУ, а СТРЕТЕГИЧЕСКИМ и по полной программе - по самим натовским силам. "Молодец", доказал, что мелочится - уже нету возможности, раз пошла такая разборка по уничтожению России...crying
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:30
      +2
      Стоит отметить, что Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года содержит одностороннее обязательство альянса не размещать ЯО и инфраструктуру его хранения на территории недавно принятых в состав организации государств-членов.

      Как же мы будем отмечать этот акт - за здравие или за упокой?
      Похоже что за упокой, поскольку англосаксы давно смекнули, что ценность таких бумаг, которые не обеспечиваются никакими механизмами, равна нулю, особенно когда им хочется такие акты нарушить.
      Это только наши отечественные чиновники бегут всегда впереди паровоза и задрав портки, когда нужно показать как они первыми исполняют такие международные акты, не считаясь с материальными затратами, собственной экономикой и безопасностью страны.
      Чего не скажешь про англосаксов и их подписи под различными договорами, актами и прочими соглашениями, если они им мешают в достижении поставленной цели.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 15:23
        0
        Цитата: кредо
        Это только наши отечественные чиновники бегут всегда впереди паровоза и задрав портки, когда нужно показать как они первыми исполняют такие международные акты, не считаясь с материальными затратами, собственной экономикой и безопасностью страны.

        Где предлагаете размещать нам ЯО в ответ?
        Как заставлять их выполнять договора?
        Толкните хорошую идею за недорого.....
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:20
    +1
    Полякам всё неймётся стать любимой женой США. Аж из штанов выпрыгивают показывая свою преданность.
  3. Комментарий был удален.
  4. aakvit
    aakvit Сегодня, 14:22
    -1
    НАТО обязалось?! Оно так обязывалось не расширяться на Восток, оно также обязывалось ... чего-то там ещё и много! Только это всё - для туземцев, а белый господин не обязан держать слово!
    Пора бы застеклить и поляндию, и прибалтяндию, да и голяндия с франсляндией этого ждут! am angry
    1. SincerityX
      SincerityX Сегодня, 14:47
      0
      Зачем застеклить? Там есть ресурсы, ценные металлы всякие, например, газ, возможно, женщины. А ещё технологии, заводы и т.д.
      1. HAM
        HAM Сегодня, 15:04
        0
        "...Там есть ресурсы, ценные металлы всякие, например, газ, возможно, женщины. "..

        Польки-да,женщины,даже красивые......а вот насчёт голландок и шведок-не уверен,можно и на мужлана нарваться..... laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:26
    +1
    Ну так хочется получить в случае начала масштабного конфликта, так хочется, что кушать не могут. Полная шизофрения, причем в стадии обострения и представляющая угрозу для окружающих.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:27
    0
    Варшава предлагает адаптировать истребители F-35 ВВС Польши для вооружения ядерными бомбами
    Бодливым козлам бог рогов не дал ... а хочется, прям кушать не могут.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:36
    0
    Да вроде США давно и на постоянной основе учат страны наты кидать с самолётов свои атомные бомбы.
  8. Sith
    Sith Сегодня, 14:42
    0
    [могут быть предоставлены союзникам в случае войны] ... А Россия будет ждать пока они их вытащат и прикрутят к самолётам ... особенно зная где их хранят)
    Ядерный удар то будет на 80-90% ракетным
  9. agoran
    agoran Сегодня, 15:20
    0
    Опять тупые журналюги не ознакомились с темой вопроса.
    В Инжерлике находится ЯО США, могут турки подвесить на свои с-ты? Да могут, но для приведения в действия нужны коды доступа. Никто не даст эти коды и взломать не получится, там "плавающая" единица.