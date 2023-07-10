В Азербайджане задержан планировавший теракт гражданин Афганистана

В столице Азербайджана Баку правоохранителями задержан гражданин Афганистана, планировавший совершить теракт на территории страны. Об этом сообщает азербайджанская Служба государственной безопасности.По данным следствия, задержанный афганец Фавзан Муса Хан 1990 года рождения в сговоре с рядом других лиц занимался подготовкой к совершению теракта на территории Азербайджана. Находясь в столице страны, злоумышленник занимался наблюдением за зданием дипломатического представительства в Азербайджане одной из третьих стран.Утверждается, что одной из целей теракта было стремление подорвать в Азербайджане общественную стабильность. Кроме того, гражданин Афганистана хотел посеять панику среди населения, а также определенным образом повлиять на некоторые решения азербайджанских властей. В настоящее время продолжаются следственные действия в отношении задержанного.Ранее сообщалось, что ФСБ задержаны два жителя Ялты, сотрудничавшие с украинскими спецслужбами и готовившиеся совершить серию терактов в России. Следствием установлено, что мужчины 1980 и 1983 годов рождения по собственной инициативе установили связь с представителями СБУ, которым передавали информацию, касающуюся военной, экономической и социально-политической обстановке в регионе, а также готовились к совершению диверсионно-террористических действий на расположенных в Крыму военных объектах.