В Азербайджане задержан планировавший теракт гражданин Афганистана

В столице Азербайджана Баку правоохранителями задержан гражданин Афганистана, планировавший совершить теракт на территории страны. Об этом сообщает азербайджанская Служба государственной безопасности.
По данным следствия, задержанный афганец Фавзан Муса Хан 1990 года рождения в сговоре с рядом других лиц занимался подготовкой к совершению теракта на территории Азербайджана. Находясь в столице страны, злоумышленник занимался наблюдением за зданием дипломатического представительства в Азербайджане одной из третьих стран.
Утверждается, что одной из целей теракта было стремление подорвать в Азербайджане общественную стабильность. Кроме того, гражданин Афганистана хотел посеять панику среди населения, а также определенным образом повлиять на некоторые решения азербайджанских властей. В настоящее время продолжаются следственные действия в отношении задержанного.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержаны два жителя Ялты, сотрудничавшие с украинскими спецслужбами и готовившиеся совершить серию терактов в России. Следствием установлено, что мужчины 1980 и 1983 годов рождения по собственной инициативе установили связь с представителями СБУ, которым передавали информацию, касающуюся военной, экономической и социально-политической обстановке в регионе, а также готовились к совершению диверсионно-террористических действий на расположенных в Крыму военных объектах.