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Немецкая компания анонсировала открытие завода по производству бронетехники на Украине в ближайшие 12 недель

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Немецкая компания анонсировала открытие завода по производству бронетехники на Украине в ближайшие 12 недель

Компании из других государств заявляют о готовности разворачивать на территории Украины производственные мощности. Так, немецкая компания Rheinmetall анонсировала открытие завода по производству бронетехники на Украине в ближайшие 12 недель. Об этом сообщает американский телеканал CNN.


По утверждению немецкой компании, являющейся крупнейшим производителем вооружений в ФРГ, на Украине будет создано предприятие по ремонту танков и бронетехники. Помимо разворачивания производственных мощностей, в компании рассчитывают начать обучение украинских специалистов обслуживанию и ремонту бронетехники немецкого производства.

Как подчеркнул генеральный директор концерна Армин Паппергер, предприятие будет функционировать в западной части Украины. Но не очень понятно, каким образом рассчитывают обеспечивать безопасность предприятия от ударов ВС РФ в условиях боевых действий. Даже расположение предприятия на территории западной части Украины не гарантирует, что его цеха не будут практически сразу уничтожены ударами российских ракет.

Ранее Министерство иностранных дел РФ подчеркивало, что любая западная военная техника, оказываясь на территории Украины, становится легитимной целью для ударов российской армии. Так будет и с той техникой, которую немцы планируют ремонтировать на этом предприятии. Кстати, такой же вопрос встает и относительно будущего завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», о котором президент Украины Владимир Зеленский говорил с турецким лидером Реджепом Эрдоганом во время недавнего визита в Турцию.
Использованы фотографии:
Wikipedia / synaxonag. ILÜ
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47 комментариев
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  1. Степняк
    Степняк Сегодня, 14:36
    +9
    "...не очень понятно, каким образом рассчитывают обеспечивать безопасность предприятия от ударов ВС РФ в условиях боевых действий."
    Наверное немцы Конашенкова редко слушают. Или вообще не слушают.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:38
      +3
      Чудные дела на землях тех творятся. Не было бы уверенности в безопасности турки бы тоже завод по производству беспилотников не стали строить. request а так может и гарантии какие получили. Уже никто ничему не удивится. Партнеры ведь...
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 14:56
        +5
        Цитата: al3x
        Чудные дела на землях тех творятся. Не было бы уверенности в безопасности турки бы тоже завод по производству беспилотников не стали строить. request а так может и гарантии какие получили. Уже никто ничему не удивится. Партнеры ведь...

        Иногда строят НЕ для того чтоб построить.....
        В данном конкретном случае Рейнметал попилит бюджетные деньги НАТО и потом скажет:
        " Мы практически все построили, даже танк отремонтировали..Но тут прилетели злые руские ракеты и все бздынььь...."
        1. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 15:13
          0
          Вас понял. Такой вот вечный двигатель (дурная бесконечность). Деньги НАТО-завод-русский налет-деньги НАТО+-завод+-русский налет+. Остап Бендер отдыхает.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:00
        +1
        Цитата: al3x
        а так может и гарантии какие получили.

        Например, ввели в состав акционеров завода российского олигарха. Хоть того же Абрамовича.
      3. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 15:18
        0
        Чудны, это вы правильно подметили. Но только для меня немцы не партнёры, для меня они фашисты, они двух моих дядек расстреляли. Я это никогда на забуду. Блин, а тут мы им газ, они нам херню всяческую. А 20 миллионов погибших забыли? Честно говоря я этого не когда не пойму. Ну вот опять на чьей стороне фашисты? Сейчас на чьей? У меня сын там (старший) и племянник был, именно был, сейчас здесь - на бадалыке лежит (кладбище у нас так называется)... Вы бы (это обращение ко всем) сходили бы на своё кладбище - не знаю как у вас, а у нас целая аллея. У меня мать рядом похоронена поэтому и вижу это. Неделю назад заезжал - аллея увеличивается.
        1. al3x
          al3x Сегодня, 15:29
          0
          Цитата: Сергей Аверченков
          Чудны, это вы правильно подметили. Но только для меня немцы не партнёры, для меня они фашисты, они двух моих дядек расстреляли. Я это никогда на забуду. Блин, а тут мы им газ, они нам херню всяческую. А 20 миллионов погибших забыли? Честно говоря я этого не когда не пойму. Ну вот опять на чьей стороне фашисты? Сейчас на чьей? У меня сын там (старший) и племянник был, именно был, сейчас здесь - на бадалыке лежит (кладбище у нас так называется)... Вы бы (это обращение ко всем) сходили бы на своё кладбище - не знаю как у вас, а у нас целая аллея. У меня мать рядом похоронена поэтому и вижу это. Неделю назад заезжал - аллея увеличивается.



          Они везде увеличиваются. РМЭ республика маленькая, но до недавнего времени в местных новостях практически ежедневно писали о гибели земляков. Сейчас реже намного или я уже просто не обращаю внимания, тк это уже норма, к сожалению, а может сверху приказ поступил не публиковать, чтобы не сильно бурлило общество.
      4. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:30
        -2
        Как так получается? Заводов нет, а кипиш есть. Ещё никто ничего там не построил. И не построят, пока способ не лишиться денег не найдут. Турки, например, лишь землю под завод купили. И всё... request
        И скорее всего это была их конечная цель. Потому что, когда или если эта земля перейдёт под нашу юрисдикцию, то мы не откажем туркам в желании построить на этой земле завод по производству байрактаров.
        1. al3x
          al3x Сегодня, 15:32
          +2
          Цитата: igorbrsv
          Как так получается? Заводов нет, а кипиш есть. Ещё никто ничего там не построил. И не построят, пока способ не лишиться денег не найдут. Турки, например, лишь землю под завод купили. И всё... request


          Судя по развитию событий все там будет. Вся антироссийская коалиция огромный болт положила на ввп и его команду и он это прекрасно понимает и ничего с этим сделать не может, кроме как щеки надувать в бессильной злобе. Запад уже давно понял простую истину, что все его угрозы это тупо блеф.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:57
      0
      "...не очень понятно, каким образом рассчитывают обеспечивать безопасность предприятия от ударов ВС РФ в условиях боевых действий."

      Может сгодиться крупный магазин с высоким потолком на первом этаже жилого дома.
    3. ALARI
      ALARI Сегодня, 14:58
      +4
      Безопасность будет обеспечена точно также как у мостов через Днепр и у железнодорожных узловых станций.
    4. кредо
      кредо Сегодня, 15:01
      0
      Уже совсем не удивляет, даже если это будет просто отвёрточная сборка.

      Нам всё пытаются по ТВ доказать, что в странах ЕС и НАТО вот прямо завтра наступит холод, голод, массовое банкротство предприятий и иссякнет денежный поток на поддержание широких украинских порток, но мы этого совсем не замечаем и видим что всё обстоит иначе.

      Видимо война на Украине не только мать родная для англосаксов, но также и для турок, немцев, болгар, итальянцев, чехов, словаков, испанцев, португальцев, французов и прочей европейской шелупони, на которую даже лень тратить слова и буквы. angry
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:25
        0
        Цитата: кредо
        Нам всё пытаются по ТВ доказать, что в странах ЕС и НАТО вот прямо завтра наступит холод, голод, массовое банкротство предприятий


        На то он и СМИ -"мели Емеля, твоя неделя, деньги то капают !"
        Ну если точнее, то после ВМВ Европа поднакопила жирку, благодаря советским и российским дешевым энергоресурсам, так что есть что вложить что на паперти подать. Да и деньги вложенные в войну, всегда сторицей окупаются, главное не самим "жар загребать" (воевать), для этого дурных хватает. А для войны всё сгодится, от гвоздя до ЯО, да и рынок безразмерной, все продадут.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:39
    +6
    Так производству или все таки ремонту? Интересно, как долго они там напроизводят.
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 15:00
      +2
      Если в совет директоров или акционеров будет входить Р. Абрамович то производить будут долго.Ну или ещё кот из наших "уважаемых" олигархов
      1. Aken
        Aken Сегодня, 15:04
        0
        Подозреваете, что это затея Абрамовича?
        А что, я не удивлюсь, если так. Бизнес есть бизнес. Надо же как-то потерю Челси отбивать?
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 15:27
          0
          Цитата: Aken
          Надо же как-то потерю Челси отбивать?

          Неплохо бы и фейс канделябрами отрехтовать.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 14:40
    -3
    Посмотрим как оно получится, скорее всего будет - Вы не понимаете, это другое. Как уже было десятки раз.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:40
    -1
    Немецкая компания анонсировала открытие завода по производству бронетехники на Украине в ближайшие 12 недель
    Хотелки у них есть и поиметь они хотят свои плюшки ...
    Так то, хотеть не вредно, но не в этом случае, не в такой ситуации ...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:06
      0
      rocket757 hi, у них завод по производству патронов Канада с 2015 строит (если не ошибаюсь) а тут завод по Байрактарам это целый комплекс зданий ангаров, слабо вериться. Скорее всего сборку конечную будут осуществлять на территории Украины "благо" с доставкой комплектующих проблем нет.
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:41
    0
    Rheinmetall анонсировала открытие завода по производству бронетехники на Украине в ближайшие 12 недель.
    Думается в Запорожье, по ближе к предприятиям,принадлежащих Абрамовичу. smile
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:38
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Думается в Запорожье, по ближе к предприятиям,принадлежащих Абрамовичу.

      Я думал, что в Тернополе, но гляжу как Вас минусуют понял, что строить будут в Запорожье.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:41
    +2
    Ну скоро увидим, кто свистит, а так заявлять они могут что через 2-3 месяца Киев начнет ПРОИЗВОДСТВО Леопардов на своей территории.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:47
      0
      А чего им может помешать ? Турки заводы открывают, теперь немцы потом британцы и остальные пока Россия будет"грозно" сопеть и нести все большие потери от новой техники и ракет.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:56
        -1
        И какие заводы открыли турки на Украине?
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:00
        +1
        Кронос hi, а что уже показали ДЕЙСТВУЮЩИЙ завод и выходящие из ворот Байрактары??? Почему так получается что стоит к ПРИМЕРУ США заявить мы поставили Украине 20 установок Хаймерс как у нас в это сильно верят, и потом начинается амеры поставили 20 установок а Коношенков уничтожил 25 и сарказм так и брызжит. Почему многие верят что раз США заявили про 20 то их 20 и есть, может их 10 а может и 50,зато мы СВЯТО помним что ВАШИНГТОНУ да и Западу верить нельзя когда подписывают какие-то там бумажки об очередных договоренностях.
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 15:37
          0
          Потому, что как правило доказательств уничтожения этих установок нет просто устные заявления.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:29
      -2
      Цитата: Ропот 55
      через 2-3 месяца Киев начнет ПРОИЗВОДСТВО Леопардов на своей территории.

      Производство то начнут, а вот вместо Леопардов, получится дворовый кот с блохами.
  7. Lord Zedd
    Lord Zedd Сегодня, 14:46
    0
    Смелое заявление...... Я думал, что если и будут создавать подобные предприятия, то на территории Польши
  8. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 14:48
    +1
    Немцы завод по ремонту бронетехники, турки завод по производству беспилотников. Уверены, что построят, уверены, что будет работать? Они что-то знают?
    ЗЫ: Плюсом еще друг Эрдоган заявил, что и зерновая сделка теперь обойдется без участия России...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:00
      +1
      В 2021-м году - новость: турки собираются построить завод по производству байрактаров на Украине. Летом 2022 - новость: в конце 2023-го ля-ля ля-ля. Октябрь 2022-го: турки уже купили землю под строительство завода байрактаров - запуск через два года. Год 2023... Ля-ля-ля
      . Турция отказалась строить завод "Байрактаров" на Украине после наглого требования взятки

      Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27459/4714272/
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:02
      +2
      Bulrumed hi, ну до конца зерновой осталось 7 дней а там увидим, кто есть кто.
      1. Bulrumeb
        Bulrumeb Сегодня, 15:16
        0
        Мы так говорим ежеквартально, если не ошибаюсь.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 15:23
          +1
          Bulrumed, ну смотря кто, я в предыдущий раз был уверен на 95% что Москва продлит сделку и до этого тоже был уверен, а сейчас я ставки делать не буду, мне интересно посмотреть не на заявления от Запада и Москвы, а на конкретный результат пойдут корабли или встанут.
  9. wervolf1981
    wervolf1981 Сегодня, 14:55
    +2
    Гарантии??!!! Так эти заводы никто и не будет калибровать!!!! Азовцев отпустили, хотя говорили что судить будут, нефтепродукты как шли так и идут, СВО она проводится в основном для простых обывателей, и с той и с этой стороны, а верхи решают свои делишки!!!
  10. Роман RUS
    Роман RUS Сегодня, 14:56
    -3
    Надеюсь на официальное открытие этого завода мы не пожалеем подарков! Калибров а может деже и Кинжалов.
    Россия - щедрая душа!
  11. Zordan
    Zordan Сегодня, 15:10
    +4
    Я так понимаю гарантии дали такие же как мосты через Днепр,тунели в закарпатье,и узловым станциям... Ну что ж ничему не удивляюсь...
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:13
    -3
    Как подчеркнул генеральный директор концерна Армин Паппергер, предприятие будет функционировать в западной части Украины.

    Калибр говорит Герани - "Не унывай, немцы нам скоро новую работу в Тернополе подкинут.
  13. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:14
    +2
    а где комментарии штатных пропагандистов, интересно бы послушать их объяснения!
  14. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 15:15
    -1
    Анонсировать, не значит построить. Немцы не такие дураки, чтобы строить завод на территории бандерии, который будет разрушен. И за чей счёт "банкет" собственно?
  15. БойКот
    БойКот Сегодня, 15:16
    0
    Кто работать будет? Достаточно квалифицированные люди и для ремонта / производства, и для эксплуатации этой техники требуются, а на фронт тогда кого?
  16. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:16
    -2
    Немецкая компания анонсировала открытие завода по производству бронетехники на Украине в ближайшие 12 недель

    Побольше разных заводов больших и малых на Украине, нужно же нашим ракетчикам тренироваться, а то скоро для стрельбы целей не будет, придется специально искать и выбирать. А так шлеп, и нет очередного заводика.
  17. agoran
    agoran Сегодня, 15:30
    -2
    Вы там фокусники? 12 недель это 3 месяца. Завезти станки, оборудование, подготовить л/с, да бред какой-то.
    И потом все это за одну ночь превратится в хлам? Никто в данную бредятину из Европы не станет вкладываться.
  18. К-50
    К-50 Сегодня, 15:31
    -2
    Немецкая компания анонсировала открытие завода по производству бронетехники на Украине в ближайшие 12 недель

    Открывайте, всё равно ночь не переживёт! fellow laughing
  19. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 15:36
    +1
    Судя по многим комментам, а нас в стране своих фантазёров не менее чем вна.
    И Люси Арестович не нужен! А уж Будановых и Залужных тут пруд пруди
    1. agoran
      agoran Сегодня, 15:40
      -1
      Ну, расскажите, вместе посмеемся. Очередной ЦИПСоШник.
  20. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 15:42
    0
    Завод по производству "нью Пантер" ? Ну,ну... Работайте,небратья! России пригодятся и этот танковый завод,и по изготовлению "байрактаров"... winked