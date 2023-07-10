Немецкая компания анонсировала открытие завода по производству бронетехники на Украине в ближайшие 12 недель

Компании из других государств заявляют о готовности разворачивать на территории Украины производственные мощности. Так, немецкая компания Rheinmetall анонсировала открытие завода по производству бронетехники на Украине в ближайшие 12 недель. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
По утверждению немецкой компании, являющейся крупнейшим производителем вооружений в ФРГ, на Украине будет создано предприятие по ремонту танков и бронетехники. Помимо разворачивания производственных мощностей, в компании рассчитывают начать обучение украинских специалистов обслуживанию и ремонту бронетехники немецкого производства.
Как подчеркнул генеральный директор концерна Армин Паппергер, предприятие будет функционировать в западной части Украины. Но не очень понятно, каким образом рассчитывают обеспечивать безопасность предприятия от ударов ВС РФ в условиях боевых действий. Даже расположение предприятия на территории западной части Украины не гарантирует, что его цеха не будут практически сразу уничтожены ударами российских ракет.
Ранее Министерство иностранных дел РФ подчеркивало, что любая западная военная техника, оказываясь на территории Украины, становится легитимной целью для ударов российской армии. Так будет и с той техникой, которую немцы планируют ремонтировать на этом предприятии. Кстати, такой же вопрос встает и относительно будущего завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», о котором президент Украины Владимир Зеленский говорил с турецким лидером Реджепом Эрдоганом во время недавнего визита в Турцию.