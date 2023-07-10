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«С-400 стал символом турецкого неповиновения»: в американской прессе пишут о «бесполезности» российского ЗРК для Анкары

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«С-400 стал символом турецкого неповиновения»: в американской прессе пишут о «бесполезности» российского ЗРК для Анкары

Покупка Турцией российских ЗРК С-400 привела к исключению Анкары из программы F-35 и к санкциям США. Несмотря на это, власти страны не намерены расставаться с данной зенитной системой.


Турецкие С-400 стали бесполезным оружием. ЗРК не интегрированы должным образом с другими [западными] системами ПВО, поскольку они не подключены к сети радаров НАТО, потому что члены альянса опасаются, что это может привести к тому, что другие системы станут доступны для наблюдения со стороны России, которая также может получить ценную информацию о самолете-«невидимке» F-35

- пишут в издании Business Insider.

Как указывается, без связи с другими РЛС у турецкой сети ПВО присутствуют «слепые зоны», ограничивающие эффективность С-400. Однако президент Реджеп Эрдоган не может разорвать сделку по С-400 по политическим причинам.

Политическая цена отказа от ЗРК слишком высока. Для националистической аудитории С-400 стал символом турецкого неповиновения США, из-за чего для партии Эрдогана стало «запредельно дорого» отказаться от него

- говорится в американской прессе.

Незадолго до того, как Турция получила свои первые компоненты С-400, министр внутренних дел страны заявил, что это оружие «является декларацией независимости». В настоящее время ожидается закупка второй партии С-400. Одновременно с этим ведется разработка собственных изделий данного класса.

Мы [сами] производим системы ПВО. Нам не нужны ни С-300, ни С-400. Мы устраняем необходимость в них. Это наш долг

- заявили в марте в турецкой оборонке.

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21 комментарий
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:08
    +3
    Понятны озабоченности, "зрячие" патриоты хотели втюхать в тридорога, а тут такой облом....
  2. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 16:10
    -1
    в американской прессе пишут о «бесполезности» российского ЗРК для Анкары

    Конечно, наш ЗРК совершенно бесполезен для Анкары особенно для защиты от буржуйской авиации, если та захочет в очередной раз бомбонуть по Эрдогану...
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:20
      +1
      Правдодел .....наш ЗРК совершенно бесполезен для Анкары

      Это не так. Американские и др. ЗРК НАТО легко можно при случае отключить с американского спутника. В этом случае ПВО Турции будет бесполезной.
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 16:26
        +1
        можно при случае отключить с американского спутника. В этом случае ПВО Турции будет бесполезной

        Абсолютно верно. Кроме того, чужие летательные аппараты могут неожиданно начать идентифицироваться как "свои" и ПВО "как бы не станет".
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 16:46
          0
          Я тоже того же мнения. Я только непонимаю - почему мы с-300 Украине не отключили? В наших системах нет закладок в экспортных версиях? Может поэтому Эрдоган с-400 предпочёл всем остальным?
          1. Gnefredov
            Gnefredov Сегодня, 17:07
            0
            почему мы с-300 Украине не отключили?

            Потому что модификации С-300 что находятся на Украине, древние и "допиленные" самими украинцами. Кроме того у них есть и производственная документация.
            P.S. Под "древние" имеется в виду аналоговые (не цифровые) а не нерабочие или хлам.
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:19
    0
    если туркам будет выгодно они отдадут С-400 украм ! вот и все !
    1. егерь650
      егерь650 Сегодня, 16:27
      -1
      Да и они это сделают, в скором времени.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 17:07
      0
      Цитата: opuonmed
      если туркам будет выгодно они отдадут С-400 украм ! вот и все !

      Как ни крути а к ЗРК ещё ракеты нужны, абы что туда не засунешь... Так что на окраине они будут точно бесполезны, тем паче что в системе наверняка "спит" жучок на сей случай...
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 16:23
    0
    Отсутствие интеграции С-400 в натовскую сеть это ещё и не передача данных с её радаров тем-же натовцам. Нечто вроде "засадного полка" получилось т.к. определённая свобода теперь у турков есть. Ну и не выключат им С-400 рубильником из Вашингтона, а интегрированную в натовскую сеть ПВО, очень даже возможно отключить дистанционно wassat
  5. Alex777
    Alex777 Сегодня, 16:25
    +1
    Турецкие С-400 стали бесполезным оружием. ЗРК не интегрированы должным образом с другими [западными] системами ПВО...

    Были бы бесполезными - не вводили бы санкции против Турции.
    Вот в Индии наши С-400 никого не беспокоят и санкций там нет. bully
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 16:29
    +1
    Одновременно с этим ведется разработка собственных изделий данного класса.
    По мере успехов в обратном инжиниринге полученной С-400.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 16:38
      0
      По мере успехов в обратном инжиниринге полученной С-400.

      Тогда придётся комплекс с боевого дежурства снимать. Сейчас это не самое удачное время. Кроме того, боевая информационная и управляющие системы поставлены в экспортном варианте, а ковырять изначально не топовый вариант так себе занятие. У турок есть свой ВПК и нет проблем с элементной базой, предположу что своё они вполне могут сделать, а С-400 использовать для сравнения (кстати, технологически это очень удобно иметь под рукой рабочий эталон). Снять характеристики, ознакомиться с архитектурой, это да, но просто драть, как то - повторюсь - несвоевременно да и зачем, если есть свои инженеры создающие технику. Так мне это видится.
  7. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 16:30
    +1
    Ещё не вечер, имея такого "друга" как Турция и врагов не надо, последняя новость в очередной раз показала полнейшее неуважения другом Эдиком, другана Володи. Пологаю, то что надо штатовцы уже разобрали, и посмотрели, и узучили, может даже и внедрили в свои системы ПВО, интересно другое сколько надо набить шишек на лбу, чтоб понять, что турки подлейший и коварный враг, был, будет и есть.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:51
      0
      Если бы в этой системе было то, чего ещё незнает никто - систему бы не продали. Она ж урезанная.
      А вот тюркским инженерам - она, конечно, интересна
  8. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 16:35
    -2
    Эти с-400 дали "другу" х-рдагану возможность взять нас за глотку и диктовать свои условия вообще для всего. А теперь вертлявый ок уселся в кресле прочно и надолго и явно нацелился отыметь Россию во всех позах за то, что не пущает натовские посудины в черное море.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:57
      0
      Может я чего-то незнаю, но в проливе действует конвенция Монтре. И наши суда могут проходить через пролив, следуя к месту приписки. А у нас база есть и в Средиземном море в Сирии. Я не удивлюсь, если её для этого там и организовали, чтобы Монтре вертеть
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 17:19
        0
        Цитата: igorbrsv
        Может я чего-то незнаю, но в проливе действует конвенция Монтре. И наши суда могут проходить через пролив, следуя к месту приписки. А у нас база есть и в Средиземном море в Сирии. Я не удивлюсь, если её для этого там и организовали, чтобы Монтре вертеть

        Как говаривал тов. Косыгин, если Турция закроет проливы, то рядом можно будет построить новый - достаточно одного залпа...
  9. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:37
    +1
    Turci machrují, ale nejsou sami schopni vyvinout a vyrobit něco podobného jako je S-400!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:38
      +3
      Турки дурачатся, но разработать и произвести что-то похожее на С-400 сами по себе они не в состоянии!
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 17:12
    0
    В случае грандиозного шухера Эдику отключат ПВО НАТО. Заземлённые с помощью нашего ЗРК натовские F-35 охладят пыл горячих парней голубых дивизий и они заскулят про переговоры. Если Эдик будет себя хорошо вести то он получит(л) достаточное количество систем вовремя и в срок - Черное море не океан...