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Советник врио главы ДНР: В данный момент мы видим изматывание и истощение украинской армии

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Советник врио главы ДНР: В данный момент мы видим изматывание и истощение украинской армии

До саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет уже 11-12 июля, осталось совсем немного. В связи с этим, киевские власти пытаются «выжать» хот что-то из откровенно неудавшегося контрнаступления ВСУ, чтобы доказать своим западным партнерам целесообразность оказываемой помощи.


На данный момент украинские войска пытаются штурмовать позиции ВС РФ практически на всех участках фронта. Между тем успехов армия противника не достигает, лишь теряя огромное количество личного состава и техники.

В то же время по мнению советника врио главы ДНР Яна Гагина, которым он поделился в эфире «Россия-1», в данный момент мы видим лишь изматывание и истощение украинской армии. Более того, чиновник отметил, что вместе с ВСУ истощаются сама Украина, как государство, а также страны НАТО, отдающие свои запасы вооружений Киеву.

К слову, о последних. Гагин уверен, что Запад обязательно передаст украинской армии истребители F-16, которые уже давно выпрашивает киевское руководство. В свою очередь, как выразился чиновник, в ДНР их уже ждут.

Мы будем свидетелями того, как они будут гореть в нашем небе

- подытожил советник врио главы ДНР.

Напомним, что ранее глава региона Денис Пушилин заявлял об успехах ВС РФ на краснолиманском направлении и в целом контролируемой ситуации на фронтах в республике.
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12 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:07
    0
    в данный момент мы видим лишь изматывание и истощение украинской армии.

    Коц:
    Пока что введено в бой только 30% стратегических резервов ВФУ. (Радио КП, "Аналитика с именем")
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 15:11
      +2
      согласен и думаю - основная битва еще впереди.. не нужно забывать, что наши тоже изматываются.. так что для победных криков - еще рано.. стойкости нашим и грамотного командования..
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:14
      -1
      Румата hi, раньше я тоже верил военкорам вроде Коца, Поддубного, СЛАДКОВА но после последних событий на фоне Клещеевки веры поубавилось причем всем, если такому опытному журналисту как Сладков налюбили в уши и он выдал эту инфу не ПРОВЕРИВ и это в такой то момент, то почему я должен верить Александру Коцу (дай Бог ему здоровья) про его 30%?
    3. кредо
      кредо Сегодня, 15:20
      0
      Часто приходится слышать по радио и ТВ, да и в прессе читать, о том, что наши войска своей тактикой изматывают и перемалывают ВСУ.
      Но если мы признаём, что ВСУ по факту руководят из США, то можно предположить что там тоже не дауны сидят и они могут применять аналогичную тактику, с одной стороны изматывая российские войска, а с другой стороны затягивают время для наращивания производства боеприпасов в западных странах для дальнейшей поставки их на Украину.

      Если признать, что такой вариант развития событий имеет право на существование, то бодрые утверждения Гагина уже не кажутся такими уж безальтернативными для нас.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 15:12
    +1
    лишь изматывание и истощение украинской армии.
    А форбс,основываясь на интервью укропов, пишет что наоборот- что бои за Артемовск-украинская хитрость, чтобы лишить ВС РФ и вагнеров наступательного потенциала yes . Кстати, у них новое вундерваффе- шведские БМП. Они серьезно говорят, что теперь они до Крыма запросто дойдут, благодаря этому подарку. Как-то так.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:14
      +1
      Сейчас начнут труднопроизносимым названием давать имена детей,как и байрактары и хаймерсы..Все в одну корзину.Мусорную
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:17
        0
        dmi.pris 1 hi, ага будут мальчики с именами F-16 бегать?
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 15:25
      -1
      как то Вагнер ушёл с фронта на отдых, давно уже ушёл, но у Бахмута у укропов ничего особо не поменялось - так же бросают все силы в мясорубку в обмен на домики в сёлах...сгоревшие....техники им конечно Запад последней НАТОвской подкинет (в ущерб на грядущую сдачу Прибалтики, Молдовы и пр., на которые брони у них уже не будет), а вот отловленные на улицах украины с криками и мордобоем мобики - это уже нифига не резерв, а "резерв", основные офицерские и командно-управленческие ресурсы украина уже похоронила, уже на броне носятся по минным полям англоязычные....так что весь этот 70% "резерв" - это опасная толпа с оружием, которая в случае резкого нашего движения вглубь территории украины резко ломанётся на Запад через границу, сметая и военкомов, и полицию, и власть украины.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:28
        0
        на броне носятся по минным полям англоязычные
        В том свежем видео ( хаммер на мине) я ни одного английского слова не услышал.
  3. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 15:13
    +2
    Советник врио главы ДНР: В данный момент мы видим лишь изматывание и истощение украинской армии

    Вот только без собственных наступательных действий не выиграть.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:23
    0
    Видим, не видим... не расслабляться и готовится к серьёзному противостоянию с противником.
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:24
    +1
    к каждой ложке дегтя нужно придумать хоть капельку меда!