До саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет уже 11-12 июля, осталось совсем немного. В связи с этим, киевские власти пытаются «выжать» хот что-то из откровенно неудавшегося контрнаступления ВСУ, чтобы доказать своим западным партнерам целесообразность оказываемой помощи.
На данный момент украинские войска пытаются штурмовать позиции ВС РФ практически на всех участках фронта. Между тем успехов армия противника не достигает, лишь теряя огромное количество личного состава и техники.
В то же время по мнению советника врио главы ДНР Яна Гагина, которым он поделился в эфире «Россия-1», в данный момент мы видим лишь изматывание и истощение украинской армии. Более того, чиновник отметил, что вместе с ВСУ истощаются сама Украина, как государство, а также страны НАТО, отдающие свои запасы вооружений Киеву.
К слову, о последних. Гагин уверен, что Запад обязательно передаст украинской армии истребители F-16, которые уже давно выпрашивает киевское руководство. В свою очередь, как выразился чиновник, в ДНР их уже ждут.
Мы будем свидетелями того, как они будут гореть в нашем небе
- подытожил советник врио главы ДНР.
Напомним, что ранее глава региона Денис Пушилин заявлял об успехах ВС РФ на краснолиманском направлении и в целом контролируемой ситуации на фронтах в республике.