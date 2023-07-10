Спикер Совфеда РФ по итогам поездки в Пекин: Китай будет последовательно продолжать сотрудничество с Россией

В лице Китая мы можем рассчитывать на твердое надежное дружеское плечо

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам встречи в Пекине с председателем Китая Си Цзиньпином заявила, что руководство КНР намерено "последовательно и настойчиво" продолжать сотрудничество с Россией.Сообщается, что во время поездки Матвиенко в Китай обсуждалось большое количество вопросов, касающихся российско-китайского взаимодействия. Спикер Совфеда РФ подчеркнула, что Китай является очень ответственным и серьезным государством, которое никогда ни под кого не подстраивается. Российско-китайские отношения не подвержены влиянию никакой конъюнктуры и внешнего политического воздействия.Матвиенко также добавила, что в ходе зарубежного визита убедилась, что китайские власти намерены последовательно и настойчиво продолжать сотрудничество с Россией, а также сохранять существующую между странами и народами дружбу.- добавила она.Председатель Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет работать для развития партнерства с Россией, содействуя при этом построению стабильного мира, основывающегося на принципах справедливости.После встречи с Матвиенко Си Цзиньпин заявил журналистам о намерении властей Китая развивать всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы способствовать продолжению развития и возрождения двух стран, направленных на формирование стабильного и справедливого мироустройства.