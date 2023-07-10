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Спикер Совфеда РФ по итогам поездки в Пекин: Китай будет последовательно продолжать сотрудничество с Россией

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Спикер Совфеда РФ по итогам поездки в Пекин: Китай будет последовательно продолжать сотрудничество с Россией

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам встречи в Пекине с председателем Китая Си Цзиньпином заявила, что руководство КНР намерено "последовательно и настойчиво" продолжать сотрудничество с Россией.


Сообщается, что во время поездки Матвиенко в Китай обсуждалось большое количество вопросов, касающихся российско-китайского взаимодействия. Спикер Совфеда РФ подчеркнула, что Китай является очень ответственным и серьезным государством, которое никогда ни под кого не подстраивается. Российско-китайские отношения не подвержены влиянию никакой конъюнктуры и внешнего политического воздействия.

Матвиенко также добавила, что в ходе зарубежного визита убедилась, что китайские власти намерены последовательно и настойчиво продолжать сотрудничество с Россией, а также сохранять существующую между странами и народами дружбу.

В лице Китая мы можем рассчитывать на твердое надежное дружеское плечо

- добавила она.

Председатель Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет работать для развития партнерства с Россией, содействуя при этом построению стабильного мира, основывающегося на принципах справедливости.

После встречи с Матвиенко Си Цзиньпин заявил журналистам о намерении властей Китая развивать всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы способствовать продолжению развития и возрождения двух стран, направленных на формирование стабильного и справедливого мироустройства.
Использованы фотографии:
Совет Федерации РФ
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12 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:08
    +1
    Китай будет последовательно продолжать сотрудничество с Россией

    Любой трезвомыслящий мог это заявить за недорого, без траты казённого бабла на поездку в Пекин.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 16:18
      +2
      А мне интересно - а, например, китайский МИД выпустил такое же заявление?
      Как то, например, китайские банки все хуже и хуже подставляют нам свое дружеское плечо.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:09
    -2
    Сегодня мы нужны друг другу, а вот завтра, лет этак через 50-100 большой вопрос.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 16:30
      +3
      Эти 50 100 лет еще нужно прожить не в границах московского княжества, у китайцев та же проблема, проходили в 19 веке, должны помнить.
  3. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 16:11
    +2
    В лице Китая мы можем рассчитывать на твердое надежное дружеское плечо

    Как и Украина может рассчитывать на твёрдое надёжное дружеское плечо НАТО и США. Ну-ну.
  4. N-W
    N-W Сегодня, 16:21
    +3
    Ну выгуляла очередное платье и ладно. Зачем за китайцев-то делать заявления? Они уже чувствуют свою силу - могут и одёрнуть ))
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:27
    +4
    Интересно, мы заручились какими-либо гарантиями (кроме "риторических приемов") со стороны наших "больше чем партнеров" или опасаясь навлечь их неудовольствие, привычно объясним гражданам "нас обманули" "ну душа у нас такая" и тп идеалистическим бредом?
  6. al3x
    al3x Сегодня, 16:37
    +3
    Смотрите, как бы товарищ Си тоже не киданул где нибудь. Это уже мейнстрим какой-то мировой, кинуть или обмануть наших луноликих. lol
  7. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:55
    0
    У нас уже есть самый лучший друг это султан Эрдоган.С китайскими братьями будет тоже самое.Это понятно любому дуралею.
  8. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 16:59
    +1
    Матвиенко нагуливает международный авторитет. Тоже, как и Шойгу, имеет амбиции на будущее.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:15
      0
      Цитата: samarin1969
      Тоже, как и Шойгу, имеет амбиции на будущее.

      А есть ли оно у них будущее.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:14
    0
    В лице Китая мы можем рассчитывать на твердое надежное дружеское плечо

    - добавила она.
    Что "Валя два стакана", что Песков, толку от них, что от ялового козла молока.