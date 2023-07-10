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«Машины с очень скромным потенциалом»: в Польшу прибыли первые заказанные в Южной Корее легкие боевые самолеты FA-50

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«Машины с очень скромным потенциалом»: в Польшу прибыли первые заказанные в Южной Корее легкие боевые самолеты FA-50

На борту принадлежащего Korean Air транспортного самолета Boeing 747-400F в Польшу 9 июля прибыли первые два легких боевых самолета FA-50.


Как сообщается в издании Defence24, вероятно, они будут доставлены для сборки и последующего несения службы на 23-ю базу тактической авиации, распложенную в Минске-Мазовецком.

Официально FA-50 планируется продемонстрировать на авиасалоне в Радоме в конце августа с показом возможностей новых машин в воздухе.

В прошлом году Польша заказала у Южной Кореи 48 самолетов FA-50. Первые 12, называемые GF (Gap Filler), «представляют собой машины стандарта Block 10 с очень скромным потенциалом для боевого самолета», но с возможностью выполнения миссий по охране воздушного пространства в мирное время.

Всю эту дюжину планируется разместить в Польше уже к концу этого года и заменить в Минске-Мазовецком выведенные оттуда [и переданные украинской армии] истребители МиГ-29. Последующие 36 единиц FA-50 уже будут машинами версии PL и получат широкий спектр высокоточного вооружения и РЛС с АФАР. После 2028 года первые 12 самолетов также должны быть повышены до стандарта PL.

Как недавно заявлялось в польской прессе, срочная закупка FA-50 понадобилась в связи с необходимостью долгого ожидания поставок F-16 новой постройки: они будут готовы только после 2028 года. В тоже время МиГ-29, которые призваны заменить американские истребители, уже переданы киевскому режиму.

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5 комментариев
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  1. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 17:04
    0
    Это к новости о закупке Ираком китайско-пакистанского самолета JF-17.
    Повторюсь такие машины и нам нужны.

    Недорогой, массовый самолет, пусть с посредственными характеристиками. Но с современным вооружением и оборудованием.
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 17:06
    0
    А кто нибудь кроме самих корейцев юзал их F-50? Есть с чем его сравнить из популярных западных и отечественных самолетов?
    1. Frettaskyrandi
      Frettaskyrandi Сегодня, 17:33
      0
      А кто нибудь кроме самих корейцев юзал их F-50?

      Если брать именно FА-50, то Филиппины, Ирак. Аргентина пыталась купить, британцы заблокировали контракт, пользуясь тем, что в самолете есть британское оборудование. В очереди стоят Вьетнам и Перу с Колумбией. Присматриваются к самолету и США как к одному из вариантов для программы Tactical Surrogate Jet.
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:29
    0
    Цитата: Maxim G
    Это к новости о закупке Ираком китайско-пакистанского самолета JF-17.
    Повторюсь такие машины и нам нужны.

    Недорогой, массовый самолет, пусть с посредственными характеристиками. Но с современным вооружением и оборудованием.

    Есть отличия- на пакистанском стоял российский двигатель, на корейскои американский.
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 17:31
      0
      Больше нет отличий? what
      Цитата: Pavel57
      Есть отличия- на пакистанском стоял российский двигатель, на корейскои американский.