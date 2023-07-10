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Минобороны: В районе Николаева уничтожены склады боеприпасов объединенной группировки ВСУ «Херсон»

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Минобороны: В районе Николаева уничтожены склады боеприпасов объединенной группировки ВСУ «Херсон»

Прошедшие сутки значительных изменений в обстановку на линии боевого столкновения не принесли, противник все также пытается контрнаступать, наши держат оборону. Наиболее активные боевые действия, по-прежнему, идут на Южно-Донецком, донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Российские войска нанесли удары по складам боеприпасов, в Николаеве на воздух взлетели склады объединенной группировки "Херсон", а в районе Краматорска уничтожены склады 56-й механизированной бригады ВСУ. Тут работала авиация и ракетные войска, скорей всего ОТРК "Искандер-М".

На Донецком противник предпринял несколько атак в районах Клещеевки, Невельское и Водяное, но успеха не добился, отступив на прежние позиции. Сообщается о больших потерях в личном составе ВСУ, причем к всушникам добавились и иностранные наемники. Всего наши уничтожили порядка 275 человек из состава подразделений противника и один танк. Заодно еще подняли на воздух склад боеприпасов в районе Торецка.

Несколько атак ВСУ предприняли и на Красно-Лиманском направлении, наступая в районах Червоная Диброва и Кармазиновка. Успеха также не добились, потеряв порядка 85 человек личного состава. Также наши подбили несколько БММ и одну САУ. Активно работала авиация и артиллерия, накрывая позиции ВСУ.

На Южно-Донецком противник продолжает атаковать в районе Работино и Равнополя, на Запорожском относительное затишье, активных боевых действий не велось, за исключением действий мелких групп ВСУ. В районе Приютное ликвидирована одна украинская ДРГ. На этих двух направлениях ВСУ оставили на поле боя порядка 150 человек личного состава. Имеются подбитые БММ и ликвидированная артиллерия, в основном буксируемая. В районе Орехово поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении без изменений, наши находятся в активной обороне, потихоньку продвигаясь к Купянску, бои идут в районе Синьковки. В районе Новоселовское противник попытался атаковать, но откатился назад, понеся потери. Заодно в этом же районе нейтрализовали ДРГ. В общем за сутки ВСУ потеряли более 65 человек, также сообщается об одной подбитой БМП.

На Херсонском направлении артиллерией и авиацией уничтожено более 30 украинских военных, а также восемь автомобилей.

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5 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:25
    0
    На Западном фронте без перемен, и так уже не первый месяц.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:34
      +2
      Цитата: Ропот 55
      На Западном фронте без перемен, и так уже не первый месяц.

      Шутите? Уже месяц, как "немец" в наступ идет.
      С тяжелыми последствиями для "наступников".
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:26
    -1
    А почему генерал-говорун ничего не сказал про обстановку в районе Антоновского моста? Даже "осторожный-преосторожный" Ю.Подоляка в своем обзоре позволил нелицеприятно пройтись по командованию местными войсками и руководству МО РФ.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:29
      -1
      Дилетант hi, ну он лицо подневольное чего написали то и прочитал, а во вторых после возвращения некоторых добавлять ещё негатива в новостях кому оно надо.
  3. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 15:36
    -1
    Вот гляжу я на родной искандер на картике в статье. А почему нельзя накрыть весь искандер маскировочной сетью, сделав её раздельной на створках, чтобы можно было их открыть. Я конечно понимаю, сзади стартует ракета, огонь и жарко. Но часть сети же можно было сделать жаропрочной? Да дорого, но зато какая маскировка.
    С другой стороны, а спутникам радиолокационного зондирования земли маскировочная сеть мешает видеть под ней ракетный комплекс?