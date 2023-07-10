Минобороны: В районе Николаева уничтожены склады боеприпасов объединенной группировки ВСУ «Херсон»

Прошедшие сутки значительных изменений в обстановку на линии боевого столкновения не принесли, противник все также пытается контрнаступать, наши держат оборону. Наиболее активные боевые действия, по-прежнему, идут на Южно-Донецком, донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Российские войска нанесли удары по складам боеприпасов, в Николаеве на воздух взлетели склады объединенной группировки "Херсон", а в районе Краматорска уничтожены склады 56-й механизированной бригады ВСУ. Тут работала авиация и ракетные войска, скорей всего ОТРК "Искандер-М".
На Донецком противник предпринял несколько атак в районах Клещеевки, Невельское и Водяное, но успеха не добился, отступив на прежние позиции. Сообщается о больших потерях в личном составе ВСУ, причем к всушникам добавились и иностранные наемники. Всего наши уничтожили порядка 275 человек из состава подразделений противника и один танк. Заодно еще подняли на воздух склад боеприпасов в районе Торецка.
Несколько атак ВСУ предприняли и на Красно-Лиманском направлении, наступая в районах Червоная Диброва и Кармазиновка. Успеха также не добились, потеряв порядка 85 человек личного состава. Также наши подбили несколько БММ и одну САУ. Активно работала авиация и артиллерия, накрывая позиции ВСУ.
На Южно-Донецком противник продолжает атаковать в районе Работино и Равнополя, на Запорожском относительное затишье, активных боевых действий не велось, за исключением действий мелких групп ВСУ. В районе Приютное ликвидирована одна украинская ДРГ. На этих двух направлениях ВСУ оставили на поле боя порядка 150 человек личного состава. Имеются подбитые БММ и ликвидированная артиллерия, в основном буксируемая. В районе Орехово поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении без изменений, наши находятся в активной обороне, потихоньку продвигаясь к Купянску, бои идут в районе Синьковки. В районе Новоселовское противник попытался атаковать, но откатился назад, понеся потери. Заодно в этом же районе нейтрализовали ДРГ. В общем за сутки ВСУ потеряли более 65 человек, также сообщается об одной подбитой БМП.
На Херсонском направлении артиллерией и авиацией уничтожено более 30 украинских военных, а также восемь автомобилей.