В Евросоюзе займутся борьбой с призывами к протестам и беспорядкам через соцсети

У нас есть команды, которые в случае бездействия немедленно вмешаются

С 25 августа в Евросоюзе активнее займутся борьбой с призывами к протестам и массовым беспорядкам, распространяемым через соцсети. С этого момента вступают в силу новые ограничивающие законодательные нормы.О юридических нововведениях в ЕС рассказал еврокомиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон.По его словам, когда на какой-либо платформе появится контент, разжигающий ненависть, призывающий к массовым беспорядкам, убийствам или же к поджогам, владельцы данного ресурса будут обязаны в срочном порядке его удалить. В противном случае власти подвергнуто их серьезному штрафу.- припугнул еврочиновник потенциальных нарушителей.Поэтому модераторам соцсетей придется более внимательно следить за публикуемым в них контентом.Такое «закручивание гаек», по мнению Бретона связано с «неудовлетворительной» работой социальных сетей во время массовых протестов во Франции и некоторых других странах Европы. Особенно большие претензии у еврокомиссара к соцсетям TikTok и Snap. Они будто бы не слишком старались убирать посты с призывами к беспорядкам и погромам.Но, разумеется, никакого отношения к цензуре и ущемлению свободы слова данное решение руководства ЕС, по мнению европейских чиновников, не имеет. Ведь такие «проявления тоталитаризма» якобы возможно лишь в России, Китае, Северной Корее или Иране, но только не в западных странах.