Военное обозрение
Войти Регистрация

В Евросоюзе займутся борьбой с призывами к протестам и беспорядкам через соцсети

1
В Евросоюзе займутся борьбой с призывами к протестам и беспорядкам через соцсети

С 25 августа в Евросоюзе активнее займутся борьбой с призывами к протестам и массовым беспорядкам, распространяемым через соцсети. С этого момента вступают в силу новые ограничивающие законодательные нормы.

О юридических нововведениях в ЕС рассказал еврокомиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон.

По его словам, когда на какой-либо платформе появится контент, разжигающий ненависть, призывающий к массовым беспорядкам, убийствам или же к поджогам, владельцы данного ресурса будут обязаны в срочном порядке его удалить. В противном случае власти подвергнуто их серьезному штрафу.

У нас есть команды, которые в случае бездействия немедленно вмешаются

- припугнул еврочиновник потенциальных нарушителей.

Поэтому модераторам соцсетей придется более внимательно следить за публикуемым в них контентом.

Такое «закручивание гаек», по мнению Бретона связано с «неудовлетворительной» работой социальных сетей во время массовых протестов во Франции и некоторых других странах Европы. Особенно большие претензии у еврокомиссара к соцсетям TikTok и Snap. Они будто бы не слишком старались убирать посты с призывами к беспорядкам и погромам.

Но, разумеется, никакого отношения к цензуре и ущемлению свободы слова данное решение руководства ЕС, по мнению европейских чиновников, не имеет. Ведь такие «проявления тоталитаризма» якобы возможно лишь в России, Китае, Северной Корее или Иране, но только не в западных странах.
Использованы фотографии:
Европейская комиссия
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:37
    0
    Я правильно понимаю когда такие призывы распространялись через социальные сети на территории России и Москва их начинала "глушить" это был произвол и тирания? А вот на территории Е. С. это нормально и соблюдение законности, ай молодца wink