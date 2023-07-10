Генсек НАТО заявил, что Украина в текущей ситуации находится ближе к членству в альянсе, чем в 2008 году

В настоящее время, учитывая специфику сложившейся ситуации, Украина имеет большую вероятность вступления в Североатлантический альянс, чем в 2008 году, когда подписывались соглашения в Бухаресте. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет издание The Financial Times.Генсек альянса назвал более высокие шансы Украины войти в структуру НАТО «фактом». Он подчеркнул, что когда-нибудь Украина действительно станет членом альянса, но другим участникам блока придется самостоятельно определять, когда стоит голосовать за вступление этой страны в НАТО.По словам Столтенберга, он уверен в том, что рано или поздно страны НАТО придут к решению, способному объединить всех участников альянса. Напомним, что ранее немецкая пресса сообщила о различиях в позициях западных стран по вопросу о вступлении Украины в НАТО.По утверждению СМИ, однозначно за вступление Украины высказываются Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Болгария, а с недавнего времени – и Франция. Но Германия и США считают, что пока принимать Украину в альянс не следует, и именно они воспрепятствовали планам президента Украины Владимира Зеленского выступить на саммите в Вильнюсе с призывом принять страну в состав блока.Интересно, что даже приблизительных сроков вступления в альянс Украины Столтенберг не называет. Ранее представители многих стран Запада указывали на невозможность вступления страны в альянс до тех пор, пока продолжается вооруженный конфликт. В НАТО опасаются, что в случае вступления Украины в альянс начнется прямая конфронтация блока с Россией, а это уже приведет к третьей мировой войне, включая и ее ядерную составляющую.