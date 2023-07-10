Эрдоган: Швеция сможет вступить в НАТО после того, как Турцию примут в Евросоюз

Мы просто хотим, чтобы данные нам в своё время обещания были реализованы. Нас заставляют стоять у дверей ЕС 50 лет. Я говорю об этом всем странам, которые заставляют нас ждать. Я скажу это же и в Вильнюсе: откройте для Турции двери ЕС, и двери НАТО откроются для Швеции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии стартующего завтра, 11 июля, саммита НАТО сделал заявление по поводу возможного одобрения заявки Швеции на вступление в альянс.Напомним, что совместная шведско-финская заявка была подана в прошлом году. Тогда шведские и финские власти заявляли, что вступать в НАТО будут «только вместе». Но потом, когда Анкара финскую заявку одобрила, а шведскую отклонила, в Хельсинки забыли о своих обещаниях, вступив в итоге в западный военный блок без ожидания положительного решения по Швеции.На ближайшем саммите шведский вопрос, как ожидается, может стать одной из центральных тем. Однако всё упирается в позицию Турции. Не горит желанием одобрить заявку Стокгольма и Венгрия.По словам Эрдогана, «Швеция сможет вступить в НАТО после того, как Турцию примут в Евросоюз».Турецкий президент:Президент Турции заявил, что о таком условии он уже проинформировал президента США Джо Байдена.Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Реджеп Эрдоган заявлял, что в случае его избрания Турция фактически откажется от евроинтеграции. Получается, что либо Эрдоган поменял мнение, либо это очередная попытка торговли с США и Брюсселем за определённые преференции в адрес Турции в случае одобрения шведской заявки. Является ли такой преференцией для Анкары вступление в Евросоюз, вопрос открытый. В этом случае самостоятельности у властей Турции заметно поубавится, чем вряд ли Эрдоган будет доволен.