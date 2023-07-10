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Эрдоган: Швеция сможет вступить в НАТО после того, как Турцию примут в Евросоюз

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Эрдоган: Швеция сможет вступить в НАТО после того, как Турцию примут в Евросоюз

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии стартующего завтра, 11 июля, саммита НАТО сделал заявление по поводу возможного одобрения заявки Швеции на вступление в альянс.


Напомним, что совместная шведско-финская заявка была подана в прошлом году. Тогда шведские и финские власти заявляли, что вступать в НАТО будут «только вместе». Но потом, когда Анкара финскую заявку одобрила, а шведскую отклонила, в Хельсинки забыли о своих обещаниях, вступив в итоге в западный военный блок без ожидания положительного решения по Швеции.

На ближайшем саммите шведский вопрос, как ожидается, может стать одной из центральных тем. Однако всё упирается в позицию Турции. Не горит желанием одобрить заявку Стокгольма и Венгрия.

По словам Эрдогана, «Швеция сможет вступить в НАТО после того, как Турцию примут в Евросоюз».

Турецкий президент:

Мы просто хотим, чтобы данные нам в своё время обещания были реализованы. Нас заставляют стоять у дверей ЕС 50 лет. Я говорю об этом всем странам, которые заставляют нас ждать. Я скажу это же и в Вильнюсе: откройте для Турции двери ЕС, и двери НАТО откроются для Швеции.

Президент Турции заявил, что о таком условии он уже проинформировал президента США Джо Байдена.

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Реджеп Эрдоган заявлял, что в случае его избрания Турция фактически откажется от евроинтеграции. Получается, что либо Эрдоган поменял мнение, либо это очередная попытка торговли с США и Брюсселем за определённые преференции в адрес Турции в случае одобрения шведской заявки. Является ли такой преференцией для Анкары вступление в Евросоюз, вопрос открытый. В этом случае самостоятельности у властей Турции заметно поубавится, чем вряд ли Эрдоган будет доволен.
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29 комментариев
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  1. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:44
    +6
    Турки наносят ответный удар, короче, никогда! laughing
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 15:51
      +5
      Турки наносят ответный удар, короче, никогда!

      Отнюдь, турки просто торгуются,причём соображения морального плана не принимаются в расчёт вообще. Возвращение нациков из азова тоже, очевидно, было предметом торга - в качестве мелкой разменной монеты, и начхал он на свои обещания, сделанные при размене пленными. Будет выгодно - они продадут что-угодно и кого-угодно, ничего личного - вопрос выгоды.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 15:58
        -4
        Эрдоган "ноги вытер" о гроссмейстера нашего с этим навозом, а ощущение, как будто об меня лично. Если за этим стоял какой-то договорняк, то об этому нужно было заявить и объяснить, какие плюшки мы получили, а не держать в тайне. Или так любая шавка может разрывать договора в одностороннем порядке с нами и мы это будем принимать, как должное? Но, скорее всего, мы с этого получили только очередной плевок в нашу сторону. Реакции нашей на это не было никакой, кроме очередного невнятного блеяния Лаврова и Пескова.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 16:34
        +1
        ......о таком условии он уже проинформировал президента США Джо Байдена.

        Это говорит о самостоятельности ЕС и чьими холопами является.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:47
    +2
    вот мастер-класс нам - русским "валенкам" от восточного торгаша! вот у кого надо поучиться! (п.с. никого не хочу обидеть, это сарказм!)
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:06
      +2
      мастер-класс нам - русским "валенкам" от восточного торгаша!
      Кроме исламизации Турции, от которой глаза лезут на лоб у самих турок, реальных успехов у него- даже не ноль, а нырок в минус.
      Языком ультиматумов с Европой разговаривал Каддафи- закончил с рваным задом в прямом смысле.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:30
        +1
        реальных успехов у него- даже не ноль, а нырок в минус

        может вы и правы, но всё познается в сравнении, и любим мы чужие дела обсуждать, вместо того чтобы делом заниматься в своей стране...
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 16:34
        +2
        А разве мы (наше руководство) не пыталось с НАТО языком ультиматумов разговаривать? Вроде "последней каплей", потребовавшей начала СВО как раз и была угроза присоединения Украины к НАТО, во всяком случае, нацификацию, милитаризацию и обстрелы Донбасса у нас 8 лет терпели, а тут вдруг резко подорвались денацифицировать! И почему-то никто в верхах даже мысли не имел, что нате этот демарш может активно не понравиться.
        Так что соглашусь с Вами - наш пример, как и Каддафи, по идее не должен рассматриваться Эрдоганом как руководство к действию, если у него есть инстинкт самосохранения.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 16:41
          +2
          наш пример, как и Каддафи
          Кремль не Триполи.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:54
    +7
    Интересно а если Турцию примут в Е. С. То будет ли Анкара ОБЯЗАННА провести на территории своей страны радужно-гендерную политику и не придётся простым туркам принимать у себя этих (цензура) и прочие ЛГБТ?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:30
      0
      Скорее после этого такие парады во всем ес запретят
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:32
      0
      принимать у себя этих (цензура) и прочие ЛГБТ

      со временем конечно придётся, но вот пшеки (поляки) пока держатся (к примеру)
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:34
      0
      Мне что-то подсказывает что участие в оргиях с лгбт является обязательным условием вступления в евросоюз. По крайней мере все вступившие - садомиты
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:04
      +1
      Цитата: Ропот 55
      То будет ли Анкара ОБЯЗАННА провести на территории своей страны радужно-гендерную политику

      Ну а Вы как думаете ? С волками жить, по волчьи выть (хотя кто з них больше волки еще вопрос). Может всю Европу турки изламизируют.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:55
    0
    Зря финнов пропустил, а мог бы ООН в Стамбул перетащить и в Совбез залезть.......
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:59
    0
    либо это очередная попытка торговли

    Адназначна! Турки - торговцы по жизни.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:04
      +2
      Румата, торговцы они РАЗНЫЕ бывают, кто-то торгует для СЕБЯ любимого, а кто-то для СТРАНЫ любимой.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:00
    +2
    Эрдоган: Швеция сможет вступить в НАТО после того, как Турцию примут в Евросоюз
     Ну, да если учесть , что Турцию,где-то лет 50 принимают в Евросоюз..а жаль , что не берут турков,жаль..
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:09
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      Ну, да если учесть , что Турцию,где-то лет 50 принимают в Евросоюз..а жаль , что не берут турков,жаль..

      Если бы взяли 50 лет назад, то уже вся Европа молилась бы в мечетях, а все ЛГБТ ходили бы в парандже.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 17:15
        0
        Если бы взяли 50 лет назад
        90 миллионов бедняков(средняя зарплататам-меньше 400 евро) Евросоюз не потянет. Как не потянет неохраняемые практически границы с Ираном ,Сирией и Ираком.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:03
    +3
    Является ли такой преференцией для Анкары вступление в Евросоюз, вопрос открытый. В этом случае самостоятельности у властей Турции заметно поубавится, чем вряд ли Эрдоган будет доволен.

    Эрдоган самостоятельный и взбалмошный политик так что при вступлении Турции в ЕС головной боли добавится Евросоюзу, а не Турции. Поэтому Анкару и не спешат евроинтегрировать.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:36
      0
      головной боли добавится Евросоюзу

      евросюз = сытое население + марионеточные политики, управляемые из фашингтона... когда голова за антлантическим океаном, о головной боли можно не беспокоиться...
    2. Комментарий был удален.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:44
      +2
      Цитата: Лешак
      при вступлении Турции в ЕС головной боли добавится Евросоюзу, а не Турции.

      В Германии сейчас проживает 1 700 000 турок, но в любом случае их считают мигрантами, а после вступления в ЕС, они станут полноправными гражданам без приставки - "мигрант". Они получат все права, право избирать, право быть избранными организацию своих партий. Это Эрдогану нужно в первую очередь и имея гражданство ЕС турок в Германии прибавится значительно.
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:23
    +3
    как сказал так слова забрал ! не стоит верить туркам показали себя во всей красе !
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:29
    +2
    откройте для Турции двери ЕС, и двери НАТО откроются для Швеции.

    Все ясно - "Я за Украину в НАТО, а за Швецию проголосую когда примете в Евросоюз."
    Да шантажист, еще тот, не зря же турок.
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 16:41
    0
    Эрдоган: Швеция сможет вступить в НАТО после того, как Турцию примут в Евросоюз

    Главдурок видимо забыл, что Россия под санкциями ес, то в случае вступления туда, вся торговлишка, что помогает дурции свобдить более-менее бюджет, накроется, ибо тоже придётся санкции против России вводить. Тут же "помидорами" не отделаешься, жрать их самим придётся. Пшеки наверное на яблоки уже с ненавистью смотрят, давятся да хавают, как та мышь на кактусе. lol
  11. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:41
    0
    Erdogane, vůbec nechápeš co je EU za fašistickou organizaci!! Nebudou vám jen tak sami bez práce padat pečení holubi do huby!!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:42
      +1
      Эрдоган, вы вообще не понимаете, что такое фашистская организация ЕС!! Вы не попадете в ловушку выпечки голубей без работы!!
  12. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 17:31
    0
    Erdogan you are the best player..
    Greetings to the CIA Without US support
    you are useless!