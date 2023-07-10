Верующие не позволили комиссии Минкульта Украины опечатать очередные помещения Киево-Печерской лавры

Ситуация с рейдерским захватом храмов и святынь УПЦ представителями раскольнической церкви Украины при поддержке киевских властей и националистов продолжает усугубляться.Главным оплотом для верующих и священнослужителей канонической церкви сегодня остается Киево-Печерская лавра. В свою очередь украинские власти всячески пытаются взять монастырь под контроль.Так, украинские СМИ сообщают, что на территорию святыни сегодня прибыли представители Минкульта с целью опечатать 57 и 58 корпуса Лавры.В свою очередь отстаивающие права УПЦ и не согласные переходить в раскольническую церковь верующие заблокировали проход членам комиссии и не позволили произвести захват очередных помещений святыни.Последние начали пугать людей полицией, сотрудники которой также присутствовали на территории монастыря. Между тем правоохранителям нужно отдать должное, так как они не стали применять к прихожанам силу и прогонять их с территории святыни.В отличие от представителей националистических формирований, сжигающих храмы, настоятели которых отказываются переходить в ПЦУ.Напомним, что гонению на представителей Украинской православной церкви предшествовало заявление президента Зеленского о вероятном запрете УПЦ властями страны. Данный сценарий глава киевского режима мотивировал тем, что каноническая церковь аффилирована с Московской патриархией, а последняя, в свою очередь, якобы является «центром российского влияния» за рубежом.