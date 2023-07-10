Киевский режим объявил принудительную эвакуацию населения из приграничных районов Сумской области

Мирное население, проживающее в Сумской области на расстоянии до 5 километров от границы с Российской Федерацией, будет эвакуировано в принудительном порядке. Об этом сообщила местная администрация, подконтрольная киевскому режиму.Официально причиной принудительной эвакуации мирных жителей украинский режим называет «обстрелы» со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Однако почему в таком случае не объявляют эвакуацию населения из Константиновки или Херсона?Вероятно, все же есть иные факторы, способствовавшие данной эвакуации. Маловероятно, что это связано с риском создания Россией «санитарной зоны» у своих границ – как раз в этом случае украинский режим был бы не заинтересован в эвакуации мирного населения.По одной из версий, ВСУ могут готовить прорыв в сторону российской границы и поэтому решили создать более подходящие условия, эвакуировав местное население. По другой версии, есть информация, что в данный регион войдут российские войска, и украинский режим опасается, что местное население их встретит как освободителей.Наконец, ряд аналитиков считает, что эвакуация населения – чисто пропагандистский ход перед начинающимся завтра саммитом НАТО в Вильнюсе. Власти Украины попытаются убедить Запад в необходимости отправки дополнительной военной и финансовой помощи, демонстрируя отселение людей из Сумской области как свидетельство опасений открытия нового направления наступления российских войск. Мол, Россия в ближайшее время якобы вторгнется в Сумскую область, и поэтому Украине требуются новые поставки вооружений и военной техники, а также дополнительные финансовые средства.