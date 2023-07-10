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Киевский режим объявил принудительную эвакуацию населения из приграничных районов Сумской области

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Киевский режим объявил принудительную эвакуацию населения из приграничных районов Сумской области

Мирное население, проживающее в Сумской области на расстоянии до 5 километров от границы с Российской Федерацией, будет эвакуировано в принудительном порядке. Об этом сообщила местная администрация, подконтрольная киевскому режиму.


Официально причиной принудительной эвакуации мирных жителей украинский режим называет «обстрелы» со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Однако почему в таком случае не объявляют эвакуацию населения из Константиновки или Херсона?

Вероятно, все же есть иные факторы, способствовавшие данной эвакуации. Маловероятно, что это связано с риском создания Россией «санитарной зоны» у своих границ – как раз в этом случае украинский режим был бы не заинтересован в эвакуации мирного населения.

По одной из версий, ВСУ могут готовить прорыв в сторону российской границы и поэтому решили создать более подходящие условия, эвакуировав местное население. По другой версии, есть информация, что в данный регион войдут российские войска, и украинский режим опасается, что местное население их встретит как освободителей.

Наконец, ряд аналитиков считает, что эвакуация населения – чисто пропагандистский ход перед начинающимся завтра саммитом НАТО в Вильнюсе. Власти Украины попытаются убедить Запад в необходимости отправки дополнительной военной и финансовой помощи, демонстрируя отселение людей из Сумской области как свидетельство опасений открытия нового направления наступления российских войск. Мол, Россия в ближайшее время якобы вторгнется в Сумскую область, и поэтому Украине требуются новые поставки вооружений и военной техники, а также дополнительные финансовые средства.
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8 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 16:20
    +4
    А ещё одна из версий - это в процессе эвакуации мужиков на утилизацию призвать, а то вдруг попрятались.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:22
    0
    Значит будут обстреливать с позиций в этой отселенной зоне
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:32
      +4
      обстреливать с позиций в этой отселенной зоне
      Для этого они никого не отселяют- живой щит им нужен.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:23
    0
    По одной из версий, ВСУ могут готовить прорыв в сторону российской границы и поэтому решили создать более подходящие условия

    И это будет представлено как
    пропагандистский ход перед начинающимся завтра саммитом НАТО в Вильнюсе.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:33
    0
    Очхор. Теперь можно будет эту полосу и всё что в ней ВФУшного выжечь напалмом.
    Потом они отойдут ещё на 5 км и так до Чопа.)))
  5. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:33
    +5
    украинский режим опасается, что местное население их встретит как освободителей.

    Если часть местного населения лояльна к России, то возможен ещё вариант утечек информации о маневрах, передвижениях и дислокации подразделений ВСУ. И тогда вполне логично удалить население оттуда. В общем, гадать на кофейной гуще можно долго. Я думаю, у нашей разведки есть информация о реальных причинах, во всяком случае, очень хочется на это надеяться. А то, что эти данные не раскрываются, - это правильно, так и должно быть.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:59
    0
    Полоса в 5 км вдоль границы - 10 хуторов.... Что это даст в тактическом и стратегическом плане?
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: Uprun
      Что это даст в тактическом и стратегическом плане?

      отсутствие лишних глаз