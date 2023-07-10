Генсек НАТО заявил, что президент Украины вопреки своим ультиматумам прибудет на саммит альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, вопреки своим сделанным ранее в ультимативной форме заявлениям, все же приедет на саммит альянса в Вильнюсе. Зеленский присоединится к участникам саммита на первом заседании в новом формате Совета Украина - НАТО.По словам Столтенберга, НАТО намерен повысить уровень политических связей с Украиной, однако, несмотря на то, что до мероприятия в Вильнюсе осталось менее суток, членами альянса все еще не согласованы формулировки, которые предполагается озвучить в итоговом заявлении.Генсек НАТО добавил, что все еще продолжаются консультации и проводятся встречи, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся стремления Украины вступить в НАТО. В настоящее время еще не принято какое-либо финальное решение. Таким образом, Столтенберг опроверг слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, утверждавшего, что Киев якобы договорился с руководством альянса о том, что Украину избавят от необходимости выполнения Плана действий для вступления в НАТО.Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на ряд источников сообщало, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Зеленский планировал потребовать предоставить ему возможность публично обратиться к главам государств-членов альянса с просьбой принять Украину в НАТО, однако против подобного выступили представители Германии и США.Стоит отметить, что евроатлантические устремления Украины в 2019 году были вписаны в конституцию этой страны, что является практически уникальным прецедентом.