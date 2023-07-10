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Генсек НАТО заявил, что президент Украины вопреки своим ультиматумам прибудет на саммит альянса

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Генсек НАТО заявил, что президент Украины вопреки своим ультиматумам прибудет на саммит альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, вопреки своим сделанным ранее в ультимативной форме заявлениям, все же приедет на саммит альянса в Вильнюсе. Зеленский присоединится к участникам саммита на первом заседании в новом формате Совета Украина - НАТО.


По словам Столтенберга, НАТО намерен повысить уровень политических связей с Украиной, однако, несмотря на то, что до мероприятия в Вильнюсе осталось менее суток, членами альянса все еще не согласованы формулировки, которые предполагается озвучить в итоговом заявлении.

Генсек НАТО добавил, что все еще продолжаются консультации и проводятся встречи, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся стремления Украины вступить в НАТО. В настоящее время еще не принято какое-либо финальное решение. Таким образом, Столтенберг опроверг слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, утверждавшего, что Киев якобы договорился с руководством альянса о том, что Украину избавят от необходимости выполнения Плана действий для вступления в НАТО.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на ряд источников сообщало, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Зеленский планировал потребовать предоставить ему возможность публично обратиться к главам государств-членов альянса с просьбой принять Украину в НАТО, однако против подобного выступили представители Германии и США.

Стоит отметить, что евроатлантические устремления Украины в 2019 году были вписаны в конституцию этой страны, что является практически уникальным прецедентом.
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13 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:57
    +4
    А куда он денется? Сам не поедет, на веревке приволокут. Где деньги, Зин?
  2. exo
    exo Сегодня, 16:57
    -3
    А лихо Зеленский их крутит. К сожалению. Недооценили комика.
    1. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 17:02
      +3
      Те, кто недооценивает этого комика, сидят по другую сторону границы и очень высоко. А эти знают его как облупленного и даже его точную рыночную цену до последней цифры после запятой, поскольку сами ее оплачивают.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:31
      0
      Цитата: exo
      А лихо Зеленский их крутит. К сожалению. Недооценили комика.

      Это его крутят, как "кривой стартер", а он из себя вокзальную девку строит. Что прикажут то и делает, хоть на двух, хоть на четырёх лапах стоять будет или выть на Луну.
  3. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 17:04
    +3
    Зеленскому скомандовали: "К ноге Бобик" sad
  4. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 17:04
    0
    Российские власти слишком много натворили глупых не продуманный дел, из за которых открыт ящик Пандоры. Никто не боится и не уважает больше Россию. Когда то на Западе боялись Путина и российскую армию, однако начало и дальнейший процесс СВО, а также отсутствие реальных красных линий, показали полную беспомощность и не профессионализм российского высшего командования в подобных боевых действиях, не готовность российской армии к полномасштабным боевым действиям, отсутствие мотивации поддержки населением решений руководства страны. И это придало наглости и смелости англосаксам и их шавкам восточноевропейских территорий. Потому и в НАТО Украину примут, и самолёты им дадут и ракеты с дальность более 500 км тоже дадут.
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:10
      +2
      А, соплежуйство еще никого до добра не доводило.
    2. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 17:38
      0
      К сожалению, с подавляющим количеством заявленных моментов трудно не согласиться,но есть одно очень важно НО !!! Российская армия очень быстро учится, а настроение народа однозначно влияет на руководство. Вот и сегодня оказалочь,что Путин,несмотря на суровые речи,еще виюне встретился с командирами Вагнера и Пригожиным. Мне кажется ,что он открыл для себя много удивительного,неожиданного и неизвестного ему. Это вселяет надежду,что будут сделаны выводы и проведены необходимые оргштатные мероприятия.
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:41
        0
        Это, да. Но, почему то все забывают, что наши враги тоже учатся. И тоже, делают выводы. И, то же, хотят победить. Мы для них- враги и уже кровные враги. И, надолго. Это же прописные истины.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:10
    +1
    Цитата: БорзРио
    Потому и в НАТО Украину примут, и самолёты им дадут и ракеты с дальность более 500 км тоже дадут.

    Не исключено...теперь хотелось бы знать ваш прогноз ответа Кремля на все это.
    Мне интересно как smile в Кремле поведут себя на новые обещания Эрдогана Путину о якобы 100 процентном выполнении будущей зерновой сделки...которую планируют заключить (продлить) во время визита Путина в Турцию.
    smile Неужто ВВП снова захочет быть кинутым этим турком.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 17:22
      0
      А ничего не будет. Отсутствует последовательная политика. Главное у "рублевских" продать газ- а взамен получить химические турецкие помидоры.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:35
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      которую планируют заключить (продлить) во время визита Путина в Турцию.

      "Нет, неизвестна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известна ли дата поездки Путина в Турцию.
  6. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 17:25
    0
    They will join the NATO this script is already written. But frist they need to do some dirty tricks.. So that previously written scripts take effect