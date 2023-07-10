«Мощность оборонки увеличилась в разы»: в военном ведомстве Чехии заявили о работе ВПК страны на нужды ВСУ

На фоне развала украинской оборонки, начавшейся задолго до ударов российских средств поражения, основные производственные мощности, работающие для нужд ВСУ, развертываются в странах Восточной Европы.
Здесь в советские времена была создана мощная промышленная база, которая в условиях деградации после распада СССР по большому счету утратила способность выпускать новую продукцию, но при этом ВПК сумел сохранить компетенции по восстановлению и ремонту боевой техники. На фоне украинского конфликта в ряде восточноевропейских стран, таких как Чехия, Словакия, Польша, оставшийся задел служит основой для развертывания оборонки.
В области вооружений подавляющее большинство того, что мы передаем на Украину, выпускается на коммерческой основе. Это поставки, которые принесли в госбюджет Чехии миллиарды, если не десятки миллиардов крон в виде налогов. Это поставки, которые увеличили количество работников наших оружейных предприятий на сотни [человек], и поставки, которые увеличили производственную мощность в несколько раз
- отметил Томаш Копечный, отвечающий в военном ведомстве Чехии за промышленную кооперацию.
С его слов, которые приводит издание CZDefence, Чехия стала первой страной, которая поставила ВСУ танки, БМП, гаубицы, РСЗО:
Мы были положительным примером для великих держав западного мира, особенно для США, а также для Франции и Германии. Мы показали, что все российские угрозы – это просто пузыри, которые лопаются, как только в них дует ветер
- считает Копечный, добавляя, что «мужество Чехии показало, что ядерные и другие виды российского запугивания – это просто слова».