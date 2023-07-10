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«Мощность оборонки увеличилась в разы»: в военном ведомстве Чехии заявили о работе ВПК страны на нужды ВСУ

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«Мощность оборонки увеличилась в разы»: в военном ведомстве Чехии заявили о работе ВПК страны на нужды ВСУ

На фоне развала украинской оборонки, начавшейся задолго до ударов российских средств поражения, основные производственные мощности, работающие для нужд ВСУ, развертываются в странах Восточной Европы.


Здесь в советские времена была создана мощная промышленная база, которая в условиях деградации после распада СССР по большому счету утратила способность выпускать новую продукцию, но при этом ВПК сумел сохранить компетенции по восстановлению и ремонту боевой техники. На фоне украинского конфликта в ряде восточноевропейских стран, таких как Чехия, Словакия, Польша, оставшийся задел служит основой для развертывания оборонки.

В области вооружений подавляющее большинство того, что мы передаем на Украину, выпускается на коммерческой основе. Это поставки, которые принесли в госбюджет Чехии миллиарды, если не десятки миллиардов крон в виде налогов. Это поставки, которые увеличили количество работников наших оружейных предприятий на сотни [человек], и поставки, которые увеличили производственную мощность в несколько раз

- отметил Томаш Копечный, отвечающий в военном ведомстве Чехии за промышленную кооперацию.

С его слов, которые приводит издание CZDefence, Чехия стала первой страной, которая поставила ВСУ танки, БМП, гаубицы, РСЗО:

Мы были положительным примером для великих держав западного мира, особенно для США, а также для Франции и Германии. Мы показали, что все российские угрозы – это просто пузыри, которые лопаются, как только в них дует ветер

- считает Копечный, добавляя, что «мужество Чехии показало, что ядерные и другие виды российского запугивания – это просто слова».

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10 комментариев
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  1. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 16:44
    +13
    Ну да, прямо как 80 лет назад, чехи клепают оружие для нацистов!
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 17:13
      0
      Причём когда их заводы бомбили мы и союзники, они выходили на манифестации с требованиям к антигитлеровской коалиции "не мешайте нам работать" /ну почти что "а нас за што?"/
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:48
    +3
    На фоне украинского конфликта в ряде восточноевропейских стран, таких как Чехия,

    Военная промышленность Чехии всю ВОВ работала на гитлера, выпуская танки и самолеты, которые убивали наших солдат. Теперь они продолжают делать то же самое.
    Может быть хватит?
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:55
    +1
    Хм... По ходу чехи умеют работать, одно из первых, что захватил Гитлер была Чехия. А потом еще отдавать не хотел. Всё же он не идиот и думал как воевать.
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:03
    0
    ядерные и другие виды российского запугивания – это просто слова

    вот что важно в этой статье, весь мир понял что можно не бояться Росиии, потому что у нас (как впрочем и у них) элиты состоят из болтунов и марионеток запада
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 17:08
      -1
      Ой, как вы не правы. Поставьте меня президентом и на завтра Украина будет уничтожена. Конечно я никто и звать меня не как. Но Путин не вечен, и кто-то придёт на смену и хорошо бы не такой как я. А если такой как я?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:12
      0
      Но и слова эти принадлежат Копечному. А он чуть более, чем ноль там. Такой же болтун
      . увеличили количество работников наших оружейных предприятий на сотни [человек], и поставки, которые увеличили производственную мощность в несколько раз

      Вот это тоже интересная информация - "сотни человек" и "в несколько раз". Там что до этого всего десять человек трудилось?
    3. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 17:16
      0
      А что, вы бы нанесли удар ЯО?

      текст дададада
  5. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 17:10
    +2
    А в чем он не прав? Где хоть один реальный шаг ответки со стороны России, кроме пустых угроз?
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 17:16
      0
      Ответка сейчас происходит на территории Украины. Вам мало?