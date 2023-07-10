«Мощность оборонки увеличилась в разы»: в военном ведомстве Чехии заявили о работе ВПК страны на нужды ВСУ

В области вооружений подавляющее большинство того, что мы передаем на Украину, выпускается на коммерческой основе. Это поставки, которые принесли в госбюджет Чехии миллиарды, если не десятки миллиардов крон в виде налогов. Это поставки, которые увеличили количество работников наших оружейных предприятий на сотни [человек], и поставки, которые увеличили производственную мощность в несколько раз

Мы были положительным примером для великих держав западного мира, особенно для США, а также для Франции и Германии. Мы показали, что все российские угрозы – это просто пузыри, которые лопаются, как только в них дует ветер