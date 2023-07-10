Кассетные боеприпасы: Какое оружие передадут Украине США

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о решении передать Украине кассетные боеприпасы, назвав это «сложным, но правильным решением». Соответствующее вооружение уже вошло в пакет помощи, который в ближайшее время получат ВСУ.
Стоит отметить, что кассетные: авиационные бомбы, тактические ракеты, а также снаряды для реактивной и ствольной артиллерии не являются каким-то ноу-хау. Начали применяться подобное оружие еще в 30-е годы прошлого века.
Например, Красная Армия в советско-финской войне использовала кассетную бомбу, которую противник прозвал «хлебной корзиной Молотова». Последняя представляла собой контейнер с 60 мелкими бомбами, которые разбрасывались посредством вращения после сброса, вызванного расположенными под углом стабилизаторами.
Затем вышеупомянутая бомба применялась и в ходе Великой Отечественной войны против вермахта. При этом у люфтваффе также была своя кассетная авиабомба AB-23, которую после войны скопировали американцы, начав развивать и модернизировать данный вид вооружения.
Одним из наиболее массовых применений кассетных бомб была война во Вьетнаме, когда армия США сбросила на Лаос и Камбоджу миллионы таких боеприпасов. Неразорвавшиеся субснаряды и по сей день убивают мирных граждан данной страны.
Касательно бомб, которые Вашингтон хочет передать ВСУ, речь идет о 155-мм снарядах DPICM. Данный тип вооружения под индексом M483 начал выпускаться в США в 70-х годах прошлого столетия.
В процессе боеприпас неоднократно модернизировался. В частности, в 1975-м появилась версия M483A1 с 88 суббоеприпасами двойного назначения (кумулятивный и противопехотный), похожими на гранаты М42/М46.
Затем, в 1987 году появился кассетный снаряд М864, отличавшийся увеличенной дальностью действия.
Наконец, в 2003 году в бюджет США была заложена программа по очередной модернизации кассетных боеприпасов. Суббоеприпасы должны были оснастить взрывателем самоликвидации.
Стоит отметить, что во времена холодной войны американцами было закуплено и перемещено на военные склады огромное количество подобных снарядов. На сегодняшний день их число может составлять сотни тысяч.
В то же время, Пентагон ищет альтернативу DPICM. Разработка новых боеприпасов уже ведетсяа компаниями Lockheed Martin и Alliant Techsystems.
При этом утилизация старых кассетных боеприпасов является весьма дорогостоящей процедурой. Вероятно, именно поэтому США и решили отправить их на Украину.