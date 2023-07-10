Кремль: передача Анкарой боевиков «Азова» Киеву и создание в Турции газового хаба никак не связаны

Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой, они действительно многогранны

Передача Анкарой боевиков «Азова»* Киеву и создание Россией в Турции газового хаба никак не связаны между собой. Одно событие не повлияет на другое.Об этом сообщил журналистам Дмитрий Песков – чиновник, официально представляющий Кремль и президента России.Он дал оценку тому, как повлияет на совместные экономические проекты Москвы и Анкары нарушение Турцией обязательств по поводу обменянных пленных командиров-«азовцев», которые, согласно договоренностям, должны были находиться на турецкой территории до окончания военных действий на Украине.- заявил пресс-секретарь Кремля.Он отметил, что торгово-экономическое партнерство Анкары и Москвы будет продолжено. Но при заключении соглашений в будущем передача Киеву боевиков «Азова»*, несомненно, будет учитываться. Он добавил, что в Москве высоко оценивают сохранение контактов и каналов связи с Турцией. Российская сторона обязательно ими воспользуется, чтобы разъяснить свою позицию по этому и другим вопросам. А на данный момент Кремль ожидает от официальной Анкары соответствующих разъяснений.Побывав в Анкаре, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 8 июля о передаче «азовцев» Киеву. Песков охарактеризовал данный шаг турецких властей как нарушение соглашения по обмену военнопленными.Ранее в сентябре 2022 года пять главарей полка «Азов»* в рамках обмена пленными отправились в Турцию.«Азов»* – запрещенная в России террористическая организация