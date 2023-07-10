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Кремль: передача Анкарой боевиков «Азова» Киеву и создание в Турции газового хаба никак не связаны

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Кремль: передача Анкарой боевиков «Азова» Киеву и создание в Турции газового хаба никак не связаны

Передача Анкарой боевиков «Азова»* Киеву и создание Россией в Турции газового хаба никак не связаны между собой. Одно событие не повлияет на другое.


Об этом сообщил журналистам Дмитрий Песков – чиновник, официально представляющий Кремль и президента России.

Он дал оценку тому, как повлияет на совместные экономические проекты Москвы и Анкары нарушение Турцией обязательств по поводу обменянных пленных командиров-«азовцев», которые, согласно договоренностям, должны были находиться на турецкой территории до окончания военных действий на Украине.

Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой, они действительно многогранны

- заявил пресс-секретарь Кремля.

Он отметил, что торгово-экономическое партнерство Анкары и Москвы будет продолжено. Но при заключении соглашений в будущем передача Киеву боевиков «Азова»*, несомненно, будет учитываться. Он добавил, что в Москве высоко оценивают сохранение контактов и каналов связи с Турцией. Российская сторона обязательно ими воспользуется, чтобы разъяснить свою позицию по этому и другим вопросам. А на данный момент Кремль ожидает от официальной Анкары соответствующих разъяснений.

Побывав в Анкаре, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 8 июля о передаче «азовцев» Киеву. Песков охарактеризовал данный шаг турецких властей как нарушение соглашения по обмену военнопленными.

Ранее в сентябре 2022 года пять главарей полка «Азов»* в рамках обмена пленными отправились в Турцию.

«Азов»* – запрещенная в России террористическая организация
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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17 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 17:23
    +12
    Кремль: передача Анкарой боевиков «Азова» Киеву и создание в Турции газового хаба никак не связаны

    Гля!!! Да кто бы сомневался! Мухи отдельно котлеты отдельно! Ничего личного - только бизнес. Сколько парней головы сложили чтобы этих тараканов из под земли достать?! А сколько ещё сложат выуживая их повторно?!!! Пора к этой говорящей голове каску приделать, а то скоро точно кирпич свалится...
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:24
    -6
    Уже страшно, прямо слышу как воздух втянули, перед тем как писать, обличители -_-
    1. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 17:27
      +5
      Цитата: Reindeer
      Уже страшно, прямо слышу как воздух втянули, перед тем как писать, обличители -_-

      Ну видишь, охранители реагируют быстрее laughing
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:25
    +6
    К сожалению, в сложившейся ситуации, больше Россия ничего не может сделать с Турцией. Принимаем позицию недовольства и всё. Повышать конфронтацию с Турцией нам сейчас не нужно.
    Моё мнение - Эрдоган, как был врагом России так и останется.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 17:38
      0
      Цитата: Теренин
      Моё мнение - Эрдоган, как был врагом России так и останется.

      По Договору, подписанному османами и Россией, Крым переходит к России в вечное владение. Если Россия , по каким либо причинам, утратит свой контроль над полуостровом то Турция имеет право вернуть его себе, вот Эдик и сделал собачью стойку, далеко не отбегает но и в руки не даётся...
  4. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 17:27
    -1
    Ofcourse business is business Playing Warlord is a hobby!
  5. al3x
    al3x Сегодня, 17:27
    +5
    Все уже поняли, что вы сборище куколдов, которых имеют все кому не лень.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:28
    +2
    what Я все думал зачем Эрдоган кинул Путина с азовцами...ведь должна быть уважительная причина...
    smile А тут прошло сообщение что Эрдоган увязал вступление Швеции в НАТО с вступлением Турции в ЕС...все пазл сошелся...это плата за вступление в ЕС... Эрдоган такой же азартный картежник-шулер как и американский ковбой-беспредельщик Байден...оба друг друга стоят.
    Путин для них все лишь обьект для развода.
  7. максим1987
    максим1987 Сегодня, 17:28
    +5
    кто только и куда только не макали наше правительство в различные субстанции
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 17:29
    +4
    Кремль: передача Анкарой боевиков «Азова» Киеву и создание в Турции газового хаба никак не связаны
    ПОКА. Пока Анкара НЕ ОБМАНУЛА и с эти хабом
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 17:33
      +2
      Цитата: svp67
      Кремль: передача Анкарой боевиков «Азова» Киеву и создание в Турции газового хаба никак не связаны
      ПОКА. Пока Анкара НЕ ОБМАНУЛА и с эти хабом

      А ещё мы строим для турок АЭС, за свой счёт, они обещали потом заплатить... yes Точно заплатят...
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 17:37
      +1
      передача Анкарой боевиков «Азова» Киеву и создание в Турции газового хаба никак не связаны


      В Кремле делают крайне неудачные заявления...чем они там думают выдавая такие перлы в свет. request
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:38
      +1
      Пытаемся выстроить зависимость через экономику. На Вукраине и в ЕС не сработало.
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:31
    +2

    ........................................
  10. Джексон
    Джексон Сегодня, 17:32
    +1
    Всё отлично, всё идёт по плану... Мы ещё не начинали и всё такое... Подумаешь, вернулись с турецких курортов бравые парни с запрещенной в России организации... Да фигня, сейчас в укропии заводик по производству байрактаров построят да заводик по ремонту и производству бронетехники на западные деньги... Естественно, выразим озабоченность и даже, возможно, очередную красную линию начертим am am am
  11. walton
    walton Сегодня, 17:33
    0
    ,Сплошные жесты доброй воли, блин!
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:36
    +1
    Высший пилотаж! А, есть ли какой нибудь предел этому национальному позору?