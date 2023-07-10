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Financial Times: У Запада нет единого мнения касательно окончания конфликта на Украине

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Financial Times: У Запада нет единого мнения касательно окончания конфликта на Украине

Коллективный Запад, начиная с февраля 2022 года, активно поддерживает Киев, поставляя вооружение для ВСУ, а также оказывая Украине финансовую помощь. При этом США и их союзники неизменно говорят о необходимости победы украинской армии над ВС РФ на поле боя, однако та самая «победа» рассматривается ими по-разному.


Так, обозреватель Financial Times Гидеон Рахман пишет, что у коллективного Запада и вовсе нет единого мнения касательно конечной цели в плане окончания конфликта на Украине.

В частности, со слов эксперта, Польша, а также ряд других стран, хотят максимального унижения России и вступления Украины в НАТО.

При этом в Варшаве, говоря об убедительной победе Киева над Москвой, подразумевают и вовсе дальнейший распад России. По крайней мере, там на это надеются.

В то же время, как пишет Рахман, подобный сценарий абсолютно не устраивает Германию, которая все еще рассчитывает восстановить отношения с РФ, чтобы спасти свою экономику.

США же, по мнению эксперта, не интересует вступление Украины в Североатлантический альянс, так как это может осложнить будущее мирное урегулирование, и в итоге, конфликт выйдет из-под контроля, затронув Штаты.

К слову, некоторые страны НАТО хотели бы вмешаться в русско-украинский конфликт. Со слов Рахмана, данный факт особенно беспокоит США, которые не собираются вступаться за Украину напрямую.
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3 комментария
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  1. ian
    ian Сегодня, 17:36
    0
    "Некоторые страны" это Литва, Латвия и прочие паровозы евроэкономики. Они хотят не вмешаться, они пытаются громким лаем и визгом натравить на РФ всю НАТу. По принципу они укусят первыми , а если им в ответ прилетит- то за них вступится вся "мировая общественность"... Польша при всей своей русофобии и та дистанцируется от конфликта, понимая, чем это для нее кончится. Дескать если там кто и есть, то это добровольцы. А государство не при чем...
  2. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 17:39
    0
    Financial Times = the US government /FBI/CIA/the big corporations
    The total news world is death
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:41
    0
    Главное чтобы у нас он был, главное чтобы он был у нас .