Financial Times: У Запада нет единого мнения касательно окончания конфликта на Украине

Коллективный Запад, начиная с февраля 2022 года, активно поддерживает Киев, поставляя вооружение для ВСУ, а также оказывая Украине финансовую помощь. При этом США и их союзники неизменно говорят о необходимости победы украинской армии над ВС РФ на поле боя, однако та самая «победа» рассматривается ими по-разному.Так, обозреватель Financial Times Гидеон Рахман пишет, что у коллективного Запада и вовсе нет единого мнения касательно конечной цели в плане окончания конфликта на Украине.В частности, со слов эксперта, Польша, а также ряд других стран, хотят максимального унижения России и вступления Украины в НАТО.При этом в Варшаве, говоря об убедительной победе Киева над Москвой, подразумевают и вовсе дальнейший распад России. По крайней мере, там на это надеются.В то же время, как пишет Рахман, подобный сценарий абсолютно не устраивает Германию, которая все еще рассчитывает восстановить отношения с РФ, чтобы спасти свою экономику.США же, по мнению эксперта, не интересует вступление Украины в Североатлантический альянс, так как это может осложнить будущее мирное урегулирование, и в итоге, конфликт выйдет из-под контроля, затронув Штаты.К слову, некоторые страны НАТО хотели бы вмешаться в русско-украинский конфликт. Со слов Рахмана, данный факт особенно беспокоит США, которые не собираются вступаться за Украину напрямую.