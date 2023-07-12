Не только DPICM. Потенциал США в деле поставок кассетных боеприпасов

Кассетный снаряд M864 в разрезе. Графика Минобороны США
В течение нескольких последних месяцев киевский режим выпрашивал у своих американских покровителей кассетные боеприпасы. Все это время в Вашингтоне шли обсуждения и споры, закончившиеся только на прошлой неделе. Несмотря на все сопротивление и критику, Белый дом разрешил начать поставки. Пока речь идет только об артиллерийских боеприпасах в кассетном исполнении, но нельзя исключать, что в ближайшем будущем номенклатура поставок расширится, и в нее войдут изделия других классов и типов.
В очередном пакете
7 июля министерство обороны США объявило о формировании нового пакета военной помощи для Украины. На этот раз планируется предоставить вооружения, технику и боеприпасы общей стоимостью ок. 800 млн долл. В частности, вновь собираются отгрузить некоторое количество артиллерийских выстрелов в калибрах 105 и 155 мм.
Впервые в пакет помощи включаются артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. В официальном сообщении указано, что это изделия семейства DPICM, но конкретный тип или типы боеприпасов не называются. Объемы и сроки поставок тоже скрывают. Впрочем, американским СМИ якобы удалось узнать подробности такой помощи. По их данным, на Украину отправят снаряды M864 – одни из наиболее массовых в своем семействе.
105-мм снаряд M915/916. Графика Минобороны США
Напомним, линейка кассетных артиллерийских снарядов DPICM (Dual-purpose Improved Conventional Munition – «Улучшенный конвенциональный боеприпас двойного назначения / действия») создавалась с семидесятых годов. В 1987 г. на вооружение артиллерии США поступил очередной ее образец – 155-мм снаряд M864. По сути, это был глубоко модернизированный вариант существующего M483 с повышенной дальностью и уменьшенной нагрузкой.
Изделие M864 представляет собой снаряд калибром 155 мм, длиной ок. 900 мм и массой 47 кг. Основной объем корпуса занимает кассета с боевыми элементами. Раскрытие кассеты осуществляется отдельным зарядом, управляемым взрывателем. Хвостовая часть снаряда отдана под газогенератор, улучшающий аэродинамику и дальность стрельбы. При использовании орудий со стволом стандартной длины, дальность достигает 30 км.
В кассете снаряда M864 размещены стандартные боевые элементы семейства DPICM. Это 48 мелких кумулятивно-осколочных боеприпасов M42 и 24 более крупных M46. При подрыве элементы обоих типов разбрасывают осколки в радиусе нескольких метров и могут пробить не менее 60-65 мм гомогенной брони. По числу изделий M42 снаряд M864 уступает более старому M483 – их количество пришлось сократить для получения объемов под газогенератор.
Бомбы Mk 20 на борту авианосца. Фото Минобороны США
Следует отметить, что суббоеприпасы M42 и M46 имеют ряд минусов. Они устарели морально и физически, не имеют самоликвидатора и показывают низкую надежность. По нормативам Пентагона, приемлемым считается несрабатывание 1% боевых элементов, но нагрузка снарядов M483 или M864 показывает себя в разы хуже.
Боеприпасы для артиллерии
Несмотря на все споры и критику, Белый дом одобрил поставку кассетных боеприпасов на Украину. Пока речь идет только об одном типе снарядов, но теперь нельзя исключать, что поставки продолжатся, и номенклатура передаваемых изделий будет расширяться. США имеют значительные запасы артиллерийских снарядов в кассетном исполнении, и их могут тоже передать киевскому режиму.
Так, в дополнение к снарядам увеличенной дальности M864 могут передать изделия M483 или M483A1 без газогенератора. Такие снаряды незначительно длиннее и немного легче изделия M864. В корпусе большего объема находится 64 элемента M42 и 24 изделия M46. Из-за неоптимизированной аэродинамики дальность стрельбы ограничена 15-17 км.
Боевой элемент Mk 118. Графика Минобороны США
В девяностых годах армия США получила два кассетных снаряда для 105-мм артиллерийских систем – M915 и M916. Сами снаряды практически не отличаются друг от друга, но унитарные выстрелы с их использованием выполнены с учетом особенностей орудий разных типов. Боевая нагрузка M915/916 включает 42 малоразмерных кумулятивно-осколочных элемента M80. Дальность, в зависимости от орудия, достигает 10-14 км.
Бомбы для разборки
В марте американская пресса сообщала, что киевский режим хочет получить кассетные боеприпасы еще одного типа. Ему требовались авиационные бомбы Mk 20, также известные как CBU-99/100 или Rockeye II. При этом использовать их планировали необычным образом.
Бомбы Mk 20 являются свободнопадающими, и в сложившейся обстановке украинская авиация не сможет применять их: самолет-носитель будет сбит задолго до выхода к рубежу сброса. Поэтому кассетные бомбы предлагается разбирать и извлекать из них суббоеприпасы. Элементы собираются переделывать и превращать в сверхмалые авиабомбы, пригодные для использования легкими БПЛА.
Схема реактивного снаряда M26 для M270/M142. Графика Missilery.info
Изделие Mk 20 Rockeye II выполнено в цилиндрическом корпусе длиной 2,3 м и диаметром 335 мм. Общая масса – 220 кг. В доступном объеме уложено 247 боевых элементов Mk 118. Каждый из них представляет собой кумулятивно-осколочный боеприпас массой 600 г и несет 180 г зарядом взрывчатого вещества. Заявлена пробиваемость не хуже 190 мм. Самоликвидатор отсутствует.
Недоступно для заказа
На вооружении армии США в недавнем прошлом состояли и другие кассетные боеприпасы. Однако номенклатура таких вооружений постепенно сокращается. От одних образцов отказались полностью, тогда как другие прошли модернизацию и получили иное оснащение. По всей видимости, процессы перестройки и утилизации уже завершены, и киевский режим не получит такие боеприпасы.
С прошлого года на Украину регулярно поставляются 227-мм реактивные снаряды для систем залпового огня MLRS / HIMARS. В прошлом такие РСЗО располагали кассетными боеприпасами. Так, в исходном семействе снарядов MFOM имелось три варианта ракеты M26 с боевыми элементами линейки DPICM. Их кассеты вмещали от 518 до 644 суббоеприпасов M77 и M85. В связи с низкой надежностью взрывателей и самоликвидаторов от таких ракет отказались. Все или практически все они к настоящему времени утилизированы.
Старт 227-мм реактивного снаряда с установки M142. Фото Lockheed Martin
Более новое семейство снарядов GMLRS тоже включало кассетный боеприпас – это было изделие M30 с 404 элементами M101. Впоследствии от него отказались, а имевшиеся ракеты оснастили унитарной осколочной боевой частью.
Кассетные боевые части также использовались в тактических баллистических ракетах линейки ATACMS, тоже совместимых с пусковыми установками M270 и M142. Так, изделие M39 в базовой модификации несло 950 кумулятивно-осколочных элементов M74. При модернизации до M39A1 количество суббоеприпасов уменьшили до 300 – сокращение полезной нагрузки позволило нарастить дальность.
В десятых годах началась глубокая модернизация остающихся в наличии ракет M39 и M39A1. В рамках проекта M57A1 они получают ряд новых компонентов, в т.ч. моноблочную боевую часть. От кассетной отказались в связи с ограниченными характеристиками и низкой надежностью.
Очередные поставки
Таким образом, после длительных споров США все же решили отправлять на Украину кассетные боеприпасы. В новый пакет помощи включили неназванное количество артиллерийских снарядов типа DPICM. Отгрузка и передача этих изделий может начаться в ближайшее время, и в течение нескольких следующих недель их следует ожидать в зоне боевых действий.
Пуск ракеты M57A1 (переработанная M39) системой HIMARS. Фото Минобороны США
Как сообщают разные источники, украинская артиллерия сталкивается с хронической нехваткой боеприпасов. Можно предполагать, что поставки кассетных снарядов считают решением этой проблемы. Почему в таком ключе рассматриваются изделия сомнительными характеристиками и плохой репутацией – большой вопрос.
Вполне возможно, что по результатам помощи киевскому режиму Пентагон столкнулся с истощением своих запасов тех или иных изделий, и при этом ему необходимо продолжать поставки. В такой ситуации передачу кассетных снарядов могли посчитать приемлемым выходом. По сути, Вашингтон обеспечивает сохранность своих запасов ценой репутационных издержек.
Что будут делать Белый дом и Пентагон в ближайшем будущем, неизвестно. Однако теперь нельзя исключать, что номенклатура поставляемых кассетных боеприпасов расширится. Могут начаться поставки иных снарядов в калибрах 155 или 105 мм, а также отгрузка давно запрошенных авиабомб. В то же время, вероятность поставки реактивных снарядов или тактических ракет с кассетами крайне мала – из-за ограниченного числа таких изделий или их полного отсутствия.
Так или иначе, российской армии придется учесть появление у противника новых боеприпасов со специфическими особенностями. Ей предстоит усилить борьбу с артиллерией и логистикой противника – чтобы импортные снаряды не добрались до фронта или не были использованы. От этого зависит безопасность наших подразделений и мирного населения на освобождаемых территориях.